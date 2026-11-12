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Ngọc Phước ám ảnh vì phải đánh bạn diễn gần 75 lần trong phim kinh dị

Thứ Năm, 08:35, 12/11/2026
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VOV.VN - Trong phim kinh dị "Con mắt thứ ba" của đạo diễn Hàm Trần, Ngọc Phước tiết lộ phải dùng đạo cụ đánh vào đầu bạn diễn khoảng 75 lần. Nữ diễn viên thậm chí bật khóc khi chứng kiến đạo diễn tự lấy cây đập vào đầu để thị phạm cho mình.

Sau những hình ảnh đầu tiên giới thiệu nhân vật Lạc, phim kinh dị tâm linh "Con mắt thứ ba" của đạo diễn Hàm Trần vừa công bố trailer chính thức, hé lộ thêm những bí ẩn xoay quanh thế giới người sống và người đã khuất. Bên cạnh nội dung phim, những câu chuyện hậu trường được dàn diễn viên chia sẻ cũng gây chú ý.

ngoc phuoc am anh vi phai danh ban dien gan 75 lan trong phim kinh di hinh anh 1
Ngọc Phước đảm nhận vai Giàu trong phim kinh dị "Con mắt thứ ba".

Đáng chú ý, Ngọc Phước, người đảm nhận vai Giàu, tiết lộ một trải nghiệm khiến cô sợ đến bật khóc trên phim trường. Theo nữ diễn viên, trong một phân cảnh, cô phải dùng đạo cụ đánh vào đầu bạn diễn khoảng 75 lần. Cảnh quay diễn ra vào buổi tối, dưới trời mưa, đòi hỏi sự phối hợp giữa các diễn viên.

Ngọc Phước kể: "Tôi nhớ lúc đó là vào buổi tối, trời mưa, anh Hàm thị phạm cho tôi bằng cách tự lấy cây đập vào đầu mình, để chứng minh cho tôi thấy là nó không đau. Tất nhiên là mọi đạo cụ đều được thiết kế, chuẩn bị rất kỹ, những thứ va chạm vào cơ thể mình đều là đồ mủ, đồ giả hết. Nhưng lúc đó tôi thật sự quá sợ và tôi đã khóc".

ngoc phuoc am anh vi phai danh ban dien gan 75 lan trong phim kinh di hinh anh 2
Trần Nghĩa tiết lộ trải qua ba lần casting và thử vai cùng hơn 10 diễn viên nữ trước khi Đoàn Minh Anh được lựa chọn đóng cặp với anh trong phim "Con mắt thứ ba".

Dù biết các vật dụng sử dụng trong cảnh quay đều là đạo cụ được chuẩn bị để bảo đảm an toàn, nữ diễn viên vẫn không giấu được cảm giác sợ hãi khi trực tiếp chứng kiến màn thị phạm của đạo diễn.

Không chỉ Ngọc Phước, các diễn viên khác cũng chia sẻ những trải nghiệm khi tham gia dự án. Quang Tuấn cho biết đây là lần thứ ba anh hợp tác với Hàm Trần. Nam diễn viên xem đạo diễn như một người thầy, có ảnh hưởng lớn trong những ngày đầu anh bước chân vào điện ảnh.

Trong khi đó, Đoàn Minh Anh đảm nhận vai Vy, cô gái dẫn chương trình podcast về những câu chuyện tâm linh. Thời điểm tham gia dự án, nữ diễn viên mới 17 tuổi và phải đối mặt với áp lực khi tiếp cận một vai diễn có chiều sâu tâm lý.

Trần Nghĩa, người vào vai Bảo, tiết lộ anh đã trải qua ba lần casting và thử vai cùng hơn 10 diễn viên nữ trước khi ê-kíp lựa chọn Đoàn Minh Anh cho nhân vật Vy.

ngoc phuoc am anh vi phai danh ban dien gan 75 lan trong phim kinh di hinh anh 3
Tạo hình kinh dị của Trần Nghĩa trong phim.

"Con mắt thứ ba" xoay quanh ba nhân vật Vy, Viễn và Lạc. Trong đó, Lạc (Loube Nguyễn) sở hữu khả năng nhìn thấy, giao tiếp với vong linh. Những câu chuyện của cô được Vy (Đoàn Minh Anh) kể lại trên podcast. Viễn (Ba Tây), một gã đồ tể làm việc tại lò mổ heo, là thính giả của chương trình và tin rằng bản thân cũng có thể khai mở con mắt thứ ba.

Trailer mới hé lộ Viễn là kẻ cuồng tín, tự xưng sứ giả của Hắc Bạch Vô Thường và muốn có quyền phán xét, định đoạt mạng sống người khác. Bộ phim cũng giới thiệu tạo hình hai vị sứ giả âm phủ với những cây trượng mang hình tai và mũi, xuất phát từ câu chuyện tâm linh mà Hàm Trần được một cộng sự kể lại.

Chia sẻ về việc trở lại với dòng phim kinh dị, Hàm Trần thừa nhận từng quyết định không tiếp tục thể loại này sau "Thiên linh cái". Tuy nhiên, những câu chuyện tâm linh của hai người bạn đã khiến anh thay đổi suy nghĩ.

Dự án bắt đầu hình thành trong thời gian giãn cách vì Covid-19, khi Hàm Trần cùng nhóm biên kịch sáng tạo 30 kịch bản phim ngắn trong 30 ngày. Đến năm 2023, ê-kíp quyết định lựa chọn một số câu chuyện để kết nối thành phim điện ảnh. Sau khoảng 5 năm phát triển, tác phẩm dự kiến ra rạp Việt Nam ngày 4/12/2026.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: ĐPCC
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