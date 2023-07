Nhà sản xuất "King The Land" phản hồi về tranh cãi xoay quanh bộ phim

Trong tập 7, "King The Land" giới thiệu nhân vật hoàng tử Arab giàu có Samir do nam diễn viên Ấn Độ Anupam Tripathi - người được biết đến nhiều nhất với vai Ali Abdul trong series Squid Game thủ vai. Nam chính Gu Won (Lee Jun Ho) nhận nhiệm vụ phải mời bằng được vị khách VIP này đến khách sạn. Dù dễ dàng hoàn thành, Gu Won không ngờ Samir lại bị vẻ đẹp Sa Rang (Yoona) mê hoặc và liên tục tìm cách tán tỉnh. Điều này đã khiến nam chính nóng mặt, đứng ngồi không yên.

Nhiều người cho rằng việc hoàng tử Samir ngồi trong quầy bar uống rượu, liên tục có những cử chỉ thân mật với phụ nữ là điều gây xúc phạm đối với người Ả Rập. Điều này là do trong văn hóa của Ả Rập, họ không được phép uống rượu, không được tới các quán bar và những người đàn ông không được có hành động thân mật với phụ nữ. Bộ phim "King The Land" hoàn toàn vi phạm cả 3 điều này. Bộ phim sau đó đã nhận về nhiều chỉ trích của khán giả.

"King the Land" đã vấp phải sự chỉ trích từ người xem vì không tôn trọng văn hóa Ả Rập.

Mới đây nhất, đội ngũ sản xuất của "King the Land" đã có một tuyên bố ngắn gọn với nội dung: "Các nhân vật, khu vực, địa danh,... xuất hiện trong phim là bối cảnh hư cấu và không có ý định châm biếm hay bóp méo một nền văn hóa cụ thể. Đội ngũ sản xuất tôn trọng các nền văn hóa khác nhau và sẽ chú ý hơn đến quá trình sản xuất, để không gây cảm giác khó chịu khi xem".

"King The Land" là một trong những tựa phim truyền hình Hàn Quốc được quan tâm, bàn luận nhiều nhất hiện nay. Bị chê bai vì mô típ cũ từ những tập đầu, song phim đã chuyển bại thành thắng, thu về lượng người xem lớn nhờ nội dung ngày một hấp dẫn. Theo Nielsen Korea, tập 8 của phim đạt tỷ suất người xem toàn quốc là 12,3%. Thành tích này giúp "King The Land" vươn lên hạng 7 trong BXH phim truyền hình có rating cao nhất lịch sử đài JTBC, xếp sau: "The World of the Married", "Reborn Rich", "Sky Castle", "Itaewon Class", "Agency", "Doctor Cha".