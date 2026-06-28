Nhà sản xuất "Titanic" và "Bond Girl": Điện ảnh Việt đang đứng trước cơ hội lớn

Không chỉ tham gia các hoạt động chuyên môn, hai tên tuổi của điện ảnh thế giới còn chia sẻ nhiều góc nhìn về sự phát triển của điện ảnh Việt Nam, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các câu chuyện mang bản sắc Việt sẽ có nhiều cơ hội chinh phục khán giả quốc tế.

Bill Mechanic: Liên hoan phim mở cánh cửa để điện ảnh Việt bước ra thế giới

Bill Mechanic là một trong những nhà điều hành có ảnh hưởng lớn của Hollywood. Trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch kiêm CEO 20th Century Fox, ông góp phần tạo nên giai đoạn thành công của hãng phim với nhiều tác phẩm nổi tiếng như Titanic, Avatar, Braveheart, Die Hard, Independence Day và loạt phim Star Wars. Sau khi thành lập Pandemonium Films, ông tiếp tục ghi dấu với vai trò nhà sản xuất của The New World, Coraline và đặc biệt là Hacksaw Ridge.

Trở lại Việt Nam sau gần 20 năm, Bill Mechanic cho biết điều khiến ông ấn tượng nhất là sự trưởng thành của ngành điện ảnh trong nước.

Hai khách mời Hollywood là điểm nhấn của Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV.

Ông nhớ lần đầu đến Hà Nội và TP.HCM khi điện ảnh Việt Nam vẫn trong giai đoạn đầu của quá trình chuyên nghiệp hóa. Khi đó, ông tổ chức các khóa đào tạo làm phim kéo dài hai tuần, đồng thời góp phần kết nối các chương trình để những nhà làm phim Việt Nam có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm tại Trường Điện ảnh thuộc Đại học Nam California (USC).

Theo Bill Mechanic, việc Việt Nam hiện có thể tổ chức một liên hoan phim quốc tế với quy mô ngày càng mở rộng, quy tụ đông đảo nhà làm phim và tác phẩm đến từ nhiều quốc gia là minh chứng rõ nét cho sự phát triển của ngành công nghiệp điện ảnh.

Ông cũng nhắc đến câu chuyện của điện ảnh Hàn Quốc khoảng 30 năm trước. Theo Bill Mechanic, thời điểm đó, phim nội địa Hàn Quốc cũng gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh. Tuy nhiên, nhờ đầu tư vào hệ thống rạp chiếu, xây dựng thị trường khán giả và kiên trì nâng cao chất lượng tác phẩm, Hàn Quốc đã hình thành một nền công nghiệp điện ảnh có sức ảnh hưởng trên toàn cầu.

Nhà sản xuất Hollywood Bill Mechanic chia sẻ về cơ hội đưa điện ảnh Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế tại DANAFF IV.

Theo ông, Việt Nam đang sở hữu nhiều điều kiện để đi theo con đường tương tự. Một liên hoan phim như DANAFF không chỉ là nơi giới thiệu các tác phẩm mà còn tạo môi trường để các nhà làm phim gặp gỡ, kết nối đối tác và tìm kiếm cơ hội hợp tác quốc tế.

Trong khuôn khổ DANAFF IV, Bill Mechanic được trao Giải Thành tựu Điện ảnh nhằm tôn vinh những đóng góp đối với ngành công nghiệp điện ảnh thế giới. Ông cũng trực tiếp hướng dẫn Master Class về sản xuất phim, chia sẻ kinh nghiệm phát triển dự án, hợp tác với các hãng phim lớn và đưa tác phẩm tiếp cận thị trường quốc tế.

Jane Seymour: Những câu chuyện Việt hoàn toàn có thể đi xa

Nếu Bill Mechanic mang đến góc nhìn từ một nhà sản xuất, Jane Seymour lại chia sẻ kinh nghiệm của một nghệ sĩ có hơn nửa thế kỷ hoạt động trong ngành điện ảnh.

Nữ diễn viên từng giành giải Primetime Emmy, hai lần đoạt Quả cầu vàng và được Nữ hoàng Elizabeth II trao tặng Huân chương Đế chế Anh (OBE). Từ vai Bond Girl trong Live and Let Die, bà tiếp tục ghi dấu với Somewhere in Time, East of Eden, War and Remembrance, Dr. Quinn, Medicine Woman và gần đây là Harry Wild.

Jane Seymour cho rằng những câu chuyện mang bản sắc Việt hoàn toàn có thể chinh phục khán giả quốc tế.

Tại DANAFF IV, Jane Seymour tham gia chương trình Tiêu điểm điện ảnh Hoa Kỳ với suất chiếu bộ phim kinh điển Somewhere in Time. Theo bà, tác phẩm vẫn có thể chạm đến cảm xúc của khán giả Việt Nam bởi những câu chuyện về tình yêu, ký ức và sự hy sinh luôn mang giá trị vượt qua mọi ranh giới về thời gian, ngôn ngữ hay văn hóa.

Nữ diễn viên cho rằng khán giả Việt Nam có đời sống tình cảm phong phú và luôn dành sự trân trọng cho những tác phẩm giàu tính nhân văn. Đó cũng là lý do bà mong chờ được gặp gỡ công chúng Việt Nam thông qua suất chiếu đặc biệt này.

Bên cạnh hoạt động giao lưu, Jane Seymour còn trực tiếp hướng dẫn lớp Acting Master Class dành cho các diễn viên, sinh viên điện ảnh và tài năng trẻ.

Chia sẻ về hành trình làm nghề, bà cho biết bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi và đến nay, ở tuổi 75, vẫn duy trì cường độ làm việc cao. Sau khi hoàn thành mùa thứ năm của loạt phim Harry Wild, bà đang chuẩn bị tham gia một dự án điện ảnh mới tại Australia.

Theo Jane Seymour, điều quan trọng nhất đối với một diễn viên là không tự giới hạn bản thân. Bà từng được khuyên chỉ nên theo đuổi sân khấu, điện ảnh hoặc truyền hình, nhưng cuối cùng lựa chọn thử sức ở tất cả. Từ hình tượng Bond Girl, bà tiếp tục đảm nhận các vai chính kịch, hài, phản diện và nhiều nhân vật ở những độ tuổi khác nhau.

Nữ diễn viên cũng cho rằng diễn xuất không chỉ là công việc của cảm xúc mà còn là sự kết hợp giữa tư duy và khả năng làm chủ cơ thể. Xuất thân từ múa ba lê và được đào tạo về võ thuật đã giúp bà xử lý nhiều dạng vai khác nhau, từ phim hành động đến các tác phẩm tâm lý và cổ trang.

Bà cũng nhấn mạnh những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trên màn ảnh nhiều khi không nằm ở lời thoại mà ở sự im lặng. Theo Jane Seymour, chính những khoảng lặng ấy tạo điều kiện để nhân vật bộc lộ nội tâm và kết nối với khán giả bằng cảm xúc chân thật nhất.

Đánh giá về khả năng đưa điện ảnh Việt Nam ra thế giới, Jane Seymour cho rằng rào cản lớn nhất không nằm ở ngôn ngữ mà ở cơ hội hợp tác sản xuất quốc tế. Theo bà, khi các nhà làm phim cùng chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm và góc nhìn sáng tạo, những câu chuyện mang đậm bản sắc địa phương sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận khán giả toàn cầu hơn.

Nữ diễn viên dẫn chứng Chrysalis – Chiếc kén, kể về cuộc đời nghệ sĩ Daniel Winn – người sinh ra tại Việt Nam nhưng phát triển sự nghiệp tại Mỹ, như một minh chứng cho thấy những câu chuyện bắt nguồn từ Việt Nam hoàn toàn có thể tạo sức hút đối với các nhà sản xuất quốc tế. Đây cũng là tác phẩm tham dự hạng mục Phim châu Á dự thi tại DANAFF IV.

Cả Bill Mechanic và Jane Seymour đều bày tỏ sự lạc quan trước tương lai của điện ảnh Việt Nam. Những chia sẻ của hai tên tuổi giàu kinh nghiệm trong ngành điện ảnh thế giới được xem là sự ghi nhận đối với những bước tiến của điện ảnh Việt, đồng thời mở ra nhiều kỳ vọng về khả năng đưa các câu chuyện Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế.