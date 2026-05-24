Nhiều hạng mục ở Liên hoan phim Cannes 2026 có hai người thắng giải

Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes 2026 đã trao giải Cành cọ vàng danh giá cho đạo diễn Cristian Mungiu với bộ phim "Fjord", xoay quanh một gia đình Romania có 5 người con nhập cư vào Na Uy. Kịch bản phim dựa trên một câu chuyện có thật, với sự góp mặt của ngôi sao Hollywood Sebastian Stan cùng nữ diễn viên người Na Uy Renate Reinsve.

Với chiến thắng cùng "Fjord", đạo diễn Cristian Mungiu trở thành nhà làm phim thứ 10 có 2 lần giành được giải Cành cọ vàng trong lịch sử các kỳ Liên hoan phim Cannes. Vào năm 2007, ông giành giải thưởng này với phim “4 Months, 3 Weeks and 2 Days”.

Từ trái sang, Tilda Swinton chụp ảnh cùng Renate Reinsve, Cristian Mungiu (người đoạt giải Cành cọ vàng cho phim "Fjord") và Sebastian Stan trong lễ trao giải tại Liên hoan phim Cannes 2026. Nguồn: AP

Đáng chú ý trong Liên hoan phim Cannes 2026, Ban giám khảo đã trao giải đồng hạng cho nhiều hạng mục. Trong đó, giải "Đạo diễn xuất sắc" được chia cho Pawel Pawlikowski người Ba Lan với "Fatherland"; và 2 nhà làm phim Javier Calvo, Javier Ambrossi người Tây Ban Nha với "The Black Ball".

Giải "Nữ chính xuất sắc" thuộc về Virginie Efira người Pháp và Tao Okamoto người Nhật Bản nhờ màn kết hợp trong "All of a Sudden" của đạo diễn Nhật Ryusuke Hamaguchi. Hạng mục "Nam chính xuất sắc" cũng được trao cho 2 diễn viên là Valentin Campagne và Emmanuel Macchia với tác phẩm "Coward" của Lukas Dhont. Giới chuyên môn cho rằng kết quả LHP Cannes 2026 cho thấy ban giám khảo đề cao sự phối hợp giữa các nhà làm phim và diễn viên, thay vì chỉ tôn vinh một cá nhân nổi bật.