  Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Nhiều hạng mục ở Liên hoan phim Cannes 2026 có hai người thắng giải

Chủ Nhật, 12:15, 24/05/2026
VOV.VN - Liên hoan phim Cannes 2026 đã chính thức khép lại với chiến thắng Cành cọ vàng danh giá thuộc về bộ phim "Fjord" của đạo diễn người Romania - Cristian Mungiu. Mùa giải năm nay ghi dấu ấn đặc biệt, khi ban giám khảo quyết định trao giải đồng hạng trong nhiều hạng mục quan trọng.

Ban giám khảo Liên hoan phim Cannes 2026 đã trao giải Cành cọ vàng danh giá cho đạo diễn Cristian Mungiu với bộ phim "Fjord", xoay quanh một gia đình Romania có 5 người con nhập cư vào Na Uy. Kịch bản phim dựa trên một câu chuyện có thật, với sự góp mặt của ngôi sao Hollywood Sebastian Stan cùng nữ diễn viên người Na Uy Renate Reinsve.

Với chiến thắng cùng "Fjord", đạo diễn Cristian Mungiu trở thành nhà làm phim thứ 10 có 2 lần giành được giải Cành cọ vàng trong lịch sử các kỳ Liên hoan phim Cannes. Vào năm 2007, ông giành giải thưởng này với phim “4 Months, 3 Weeks and 2 Days”.

Từ trái sang, Tilda Swinton chụp ảnh cùng Renate Reinsve, Cristian Mungiu (người đoạt giải Cành cọ vàng cho phim "Fjord") và Sebastian Stan trong lễ trao giải tại Liên hoan phim Cannes 2026. Nguồn: AP

Đáng chú ý trong Liên hoan phim Cannes 2026, Ban giám khảo đã trao giải đồng hạng cho nhiều hạng mục. Trong đó, giải "Đạo diễn xuất sắc" được chia cho Pawel Pawlikowski người Ba Lan với "Fatherland"; và 2 nhà làm phim Javier Calvo, Javier Ambrossi người Tây Ban Nha với "The Black Ball". 

Giải "Nữ chính xuất sắc" thuộc về Virginie Efira người Pháp và Tao Okamoto người Nhật Bản nhờ màn kết hợp trong "All of a Sudden" của đạo diễn Nhật Ryusuke Hamaguchi. Hạng mục "Nam chính xuất sắc" cũng được trao cho 2 diễn viên là Valentin Campagne và Emmanuel Macchia với tác phẩm "Coward" của Lukas Dhont. Giới chuyên môn cho rằng kết quả LHP Cannes 2026 cho thấy ban giám khảo đề cao sự phối hợp giữa các nhà làm phim và diễn viên, thay vì chỉ tôn vinh một cá nhân nổi bật.

Dự đoán Cành cọ vàng Cannes 2026: Những ứng viên sáng giá nhất

VOV.VN - Liên hoan phim Cannes 2026 đang bước vào giai đoạn sôi động nhất khi hàng loạt tác phẩm tranh giải nhận được sự chú ý từ giới phê bình và khán giả quốc tế. Từ “Fatherland”, “All of a Sudden”, “Paper Tiger” cho đến cú sốc mang tên “Hope”, cuộc đua giành Cành cọ vàng năm nay được đánh giá khó đoán.

Nam Anh/VOV.VN
Không thể liên lạc Scarlett Johansson đúng lúc phim mới gây sốt ở Cannes

VOV.VN - Đạo diễn James Gray gây chú ý khi gọi FaceTime cho Scarlett Johansson ngay tại buổi ra mắt phim “Paper Tiger” ở Liên hoan phim Cannes nhưng nữ diễn viên không nghe máy vì bận quay phim mới. Trong khi đó, tác phẩm vẫn nhận tràng pháo tay kéo dài 7 phút từ khán giả.

Củng Lợi ở Cannes: Gương mặt khiến thế giới nhìn khác về điện ảnh châu Á

VOV.VN - Từ cô gái lần đầu bước lên thảm đỏ Cannes năm 1988 đến nghệ sĩ Trung Quốc đầu tiên phát biểu khai mạc liên hoan phim danh giá nhất thế giới, Củng Lợi không chỉ trở thành biểu tượng điện ảnh châu Á, mà còn góp phần thay đổi cách phương Tây nhìn về nghệ thuật phương Đông.

Liệu Han So Hee - Ryu Jun Yeol có tái hợp ở Cannes?

VOV.VN - Sự xuất hiện của Han So Hee tại Liên hoan phim Cannes 2026 đang khiến mạng xã hội Hàn Quốc dậy sóng, không chỉ vì nhan sắc hay phong cách thời trang, mà còn bởi một cái tên bất ngờ bị réo gọi: Ryu Jun Yeol.

LHP Cannes: Màn “tái sinh” phim đen trắng và đối đầu kịch tính trong Fatherland

VOV.VN - Tại phần tranh giải chính thức của LHP Cannes, đạo diễn từng đoạt giải Oscar Pawel Pawlikowski chính thức trở lạ và ra mắt toàn cầu bộ phim mới nhất của mình, Fatherland.

Vì sao Cannes luôn khác biệt với Oscar, Venice hay Toronto?

VOV.VN - Không ồn ào như Oscar, không gần gũi như Toronto hay cổ điển như Venice, Cannes từ lâu vẫn mang vị trí rất riêng trong điện ảnh thế giới. Không chỉ là thảm đỏ của các ngôi sao, nơi đây còn được xem là “thánh đường điện ảnh”, nơi tôn vinh những tác phẩm giàu cảm xúc và dấu ấn cá nhân.

