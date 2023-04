Những bộ phim hoạt hình dành cho cả gia đình dịp lễ 30/4 - 1/5

"Anh em Super Mario" (The Super Mario Bros. Movie)

Nội dung bộ phim xoay quanh cuộc phiêu lưu ở thế giới Vương quốc Nấm của anh em thợ sửa ống nước Mario và Luigi. Sau khi tình cờ bước tới vùng đất lạ từ một ống nước, Luigi đã bị chia tách với Mario và rơi vào tay quái vật rùa xấu xa Bowser - kẻ đang âm mưu độc chiếm thế giới. Trong lúc cố gắng tìm kiếm người anh em của mình, Mario đã chạm mặt anh bạn nấm Toad và công chúa Peach. Từ đây họ sát cánh bên nhau trên hành trình ngăn chặn thế lực hắc ám.

Với tạo hình nhân vật và bối cảnh quá quen thuộc với nhiều thế hệ cùng câu chuyện giàu ý nghĩa từ tình bạn, tình thân đến hành trình phá vỡ giới hạn của bản thân, bộ phim đã vượt qua những kỳ vọng ban đầu và trở thành phim có doanh thu phòng vé cao nhất toàn cầu năm 2023 tính đến thời điểm hiện tại.

"Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng" (Cats In The Museum)

Các khán giả nhí sẽ được đắm mình trong thế giới phiêu lưu cùng bộ phim “nhiều mèo” nhất màn ảnh năm nay "Mèo siêu quậy ở viện bảo tàng" (Tựa Tiếng Anh: Cats In The Museum). Đến từ biên kịch Gerry Swallow của "Kỷ băng hà 2" và thiết kế nhân vật Robin Joseph của "Đẳng cấp thú cưng", bộ phim tiếp tục xoay quanh hành trình của những loài động vật cực kỳ đáng yêu. Mỗi chú có một vẻ ngoài và tính cách khác nhau, nhưng đều sở hữu điểm chung là khiến khán giả “lụi tim” với độ đáng yêu khỏi phải bàn.

Chuyện phim xoay quanh chú mèo Vincent bắt tay cùng chú chuột Maurice để cố gắng thoát khỏi lũ lụt trong một chiếc đàn piano cũ. Một nhóm thủy thủ đã vô tình lấy được cây đàn và gửi nó đến viện bảo tàng. Tại đây, Vincent gặp một đội mèo ưu tú, làm nhiệm vụ bảo vệ những kiệt tác khỏi các loài gặm nhấm và sâu bọ khác trong nhiều năm qua. Mặc dù khao khát tìm được một mái ấm, Vincent buộc phải giấu tất cả về sự tồn tại của Maurice.

Mọi chuyện trở nên phức tạp khi một trong những bức tranh vĩ đại nhất thế giới được đưa đến viện bảo tàng. Một thế lực bí ẩn đang cố gắng đánh cắp bức tranh, buộc Vincent, Maurice và hội mèo tinh hoa phải cùng nhau làm tất cả để bảo vệ kiệt tác này…

"Chebi: Gấu tai to đáng yêu" (Chebi: My Fluffy Friend)

Gần sáu mươi năm trước, chú gấu lông xù Chebi đã lần đầu xuất hiện trong cuốn sách của Nga dành cho trẻ em “Gena the Crocodile and his friends” với cái tên Cheburashka. Sau đó, cậu tiếp tục trở thành nhân vật chính của loạt tác phẩm hoạt hình và dần trở nên nổi tiếng nhờ những bài hát trong phim. Là một sinh vật nhỏ bé, màu nâu, da phủ đầy lông thường xuất hiện trong các sản phẩm nghệ thuật tại nước Nga và được xem là kho báu của quốc gia này.

Và trong tháng 5 này, Chebi chính thức "ra mắt" khán giả Việt trên màn ảnh rộng trong tác phẩm live-action đầu tiên của mình. Thay vì là một món đồ chơi nhồi bông thì chú gấu Chebi nay thực sự tồn tại ngoài đời và rất thích ăn cam. Trên chuyến phiêu lưu đi khắp đó đây của mình, Chebi đáng yêu đã gặp được ông già Gena, người đang sống một mình và có mối quan hệ không tốt với cô con gái. Sau khi được ông Gena nhận nuôi, Chebi đã đồng hành cùng ông như một người bạn thân và giúp ông hàn gắn mối quan hệ với con gái.

Với tạo hình nhân vật đáng yêu, thân thiện với các bạn nhỏ cùng nội dung đơn giản, dễ hiểu nhưng mang nhiều thông điệp tình cảm gia đình, "Chebi: Gấu tai to đáng yêu" sẽ là lựa chọn hàng đầu cho cả gia đình cùng thưởng thức./.