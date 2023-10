Những bộ phim kinh dị đình đám khiến khán giả ám ảnh

Những câu chuyện ma, những điều rùng rợn siêu nhiên, những bí ẩn về kẻ giết người hàng loạt tạo nên một danh sách gồm những bộ phim kinh dị hay nhất mọi thời đại và người hâm mộ thể loại này luôn cảm thấy “lạnh gáy” mỗi khi xem.

Halloween

Halloween (2018) chính là dự án đầu tiên đạt thành công, khẳng định tài nghệ của Blumhouse trong khoản “tái khởi động” các thương hiệu phim kinh điển. Ra mắt vào năm 2018, được xem là phần phim tiếp nối Halloween ra mắt năm 1978 của đạo diễn John Carpenter, phim lấy bối cảnh 40 năm kể từ đêm thảm sát Halloween kinh hoàng, tên sát nhân Michael Myers đã bị giam trong trại tâm thần. Thế nhưng trong 1 lần chuyển trại, Michael đã trốn thoát và quyết tâm trở lại Haddonfield để trả thù, tìm bằng được Laurie Strode - cô trông trẻ sống sót vào đêm định mệnh đó.

Loạt phim Halloween tái khởi động của Blumhouse gồm 3 phần, theo sau là Halloween Kills và Halloween Ends. Với chỉ kinh phí 63 triệu USD cho cả 3 phần, tổng doanh thu mà Blumhouse mang về được lên đến 460 triệu USD và chiếm hơn một nửa tổng doanh thu của cả thương hiệu Halloween từ năm 1978 đến nay.

The Conjuring

Được lấy cảm hứng từ những câu chuyện có thật của cặp vợ chồng - thầy trừ tà Ed & Lorraine Warren, The Conjuring không chỉ thành công về doanh thu lẫn chất lượng, mà còn mở ra cả một vũ trụ kinh dị hoành tráng nhất Hollywood. Qua mỗi phần phim, cặp vợ chồng giúp các nạn nhân đẩy lùi quỷ dữ như Bathsheba, Valak… cũng như khiến khán giả cảm động bởi chuyện tình mặn nồng của cả hai.

Riêng về loạt phim The Conjuring, đã có 3 phần được sản xuất và ra rạp, mang về tổng doanh thu hơn 848 triệu USD. Hiện tại, hãng Warner Bros. đang bắt tay “nhào nặn” phần 4 và nhiều khả năng là phần cuối của hành trình The Conjuring mang tên Last Rites.

Annabelle

Trong vũ trụ The Conjuring, Annabelle cũng là thương hiệu gây chú ý với thành công đáng kể về doanh thu. Với 3 phần đã ra rạp, Annabelle thu về tổng cộng 795 triệu USD với kinh phí chưa đến 50 triệu USD.

Thương hiệu này vẫn thuộc vũ trụ phim kinh dị do James Wan tạo ra, ghi dấu ấn bởi nhân vật chủ chốt là búp bê bị ma ám được đặt tên là Annabelle. Annabelle trải qua nhiều đời chủ, gây “náo loạn” và khiến nhiều người bỏ mạng. Thậm chí khi bị vợ chồng Warren thu phục và “phong ấn” tại nhà riêng, Annabelle vẫn có khoảnh khắc “khuấy đảo” dở khóc dở cười.

IT

Câu chuyện kinh dị về chú hề ma quái của Stephen King từng có bản truyền hình năm 1990, và sau 27 năm thì phiên bản điện ảnh đầu tiên đã ra rạp. IT lấy câu chuyện tại thị trấn Derry, nơi có sự trú ngụ của một thực thể bí ẩn dưới hình dạng tên hề Pennywise. Pennywise sẽ “săn” những đứa trẻ và duy trì sự sống bằng nỗi sợ của nạn nhân. Em trai của nam chính Bill từng bị Pennywise bắt đi, vì thế cậu và nhóm bạn Losers Club của mình đã lên đường tiêu diệt tên hề này.

Loạt phim điện ảnh cử Warner Bros. có 2 phần, mang về tổng doanh thu ấn tượng 1,17 tỷ USD, là một trong những thương hiệu kinh dị thành công nhất mọi thời đại. IT: Chapter One đạt doanh thu hơn 701 triệu, hiện tại vẫn là phim kinh dị “cá kiếm” nhất từ trước đến nay.

The Exorcist

Khán giả chắc chắn đã quá quen thuộc với bộ phim quỷ ám kinh điển The Exorcist. Tuy nhiên không phải ai cũng biết rằng The Exorcist thực chất là một thương hiệu nhiều phần phim, hiện tại đã có 6 dự án ra mắt (tính luôn cả phim bản Director’s Cut năm 2000). Loạt phim bắt đầu bằng câu chuyện cô bé Regan bị ác quỷ tên Pazuzu ám ảnh và chiếm giữ thể xác, buộc mẹ của cô và 2 thầy trừ tà phải ra tay. Câu chuyện này tiếp nối khi Pazuzu nhiều lần trở lại, quấn lấy Regan, cũng như một số tiền truyện khác lý giải nguồn gốc của quỷ dữ.

Thương hiệu này thu về tổng doanh số hơn 661 triệu USD toàn cầu, gấp 6 lần kinh phí bỏ ra, trong đó phần đầu tiên đạt doanh thu vượt mốc 400 triệu USD. Năm 2016, một phiên bản truyền hình của The Exorcist lên sóng và được khen ngợi, nhận điểm 89% cà tươi trên Rotten Tomatoes.

Danh tiếng thuộc hàng kinh điển của The Exorcist đã gợi cảm hứng để Blumhouse bắt tay thực hiện các phần tiếp theo. The Exorcist: Believer chính là “cú khai pháo” đầu tiên cho những chương tiếp theo về hành trình quỷ ám với những nạn nhân mới, qua đó gây tò mò với màn trừ tà đôi đầu tiên trên màn ảnh rộng.

The Exorcist: Believer là câu chuyện về Victor Fielding, người cha đơn thân đã một mình nuôi dạy con gái Angela. Nhưng tới một ngày, Angela và cô bạn Katherine đã biến mất một cách đầy bí ẩn trong rừng rồi lại đột ngột trở về sau 3 ngày mà không hề nhớ gì về những việc đã xảy ra với mình. Sự việc này đã mở ra một chuỗi các sự kiện kỳ lạ, buộc Victor phải đối mặt với thế lực tà ác. Và trong nỗi đau khổ cũng như sợ hãi tới tột cùng, anh đã phải tìm tới người duy nhất trước đây từng chứng kiến những sự việc tương tự mà còn sống: Chris MacNeil. Bộ phim sẽ ra mắt vào ngày 6/10.