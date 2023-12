Những gương mặt đình đám từng góp giọng trong các tác phẩm của Studio Ghibli

Kimura Takuya

Ở thời điểm hiện tại, Kimura Takuya vẫn là một trong những cái tên biểu tượng của điện ảnh Nhật Bản. Anh ra mắt với tư cách ca sĩ thần tượng dưới trướng Johnny & Associates từ cuối những năm 80, sau đó lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất và trở thành một trong những nam diễn viên đình đám bậc nhất nền điện ảnh xứ Phù Tang.

Những bộ phim mà Kimura Takuya từng tham gia bao gồm Long Vacation, Love Generation hay Hero gây cơn sốt đình đám toàn Nhật Bản và cả châu Á. Anh cũng từng được đạo diễn Vương Gia Vệ nhận xét là một trong những tài năng độc nhất vô nhị. Cùng với vẻ đẹp trai lãng tử, Kimura Takuya từng là “giấc mơ” của rất nhiều thiếu nữ ở thập niên 90, và cho đến giờ anh vẫn giữ vững được vị thế của mình tại showbiz Nhật Bản.

Trong Studio Ghibli, Kimura Takuya từng hợp tác trong Howl’s Moving Castle khi anh góp giọng cho vai chính Howl. Cho đến nay, Howl vẫn là một trong những nhân vật Ghibli được fan nữ yêu mến nhất. Năm 2023, anh một lần nữa xuất hiện trong một tác phẩm Ghibli với Thiếu Niên Và Chim Diệc, lồng tiếng cho bố của nhân vật chính Mahito.

Masaki Suda là một trong những nam diễn viên trẻ đình đám bậc nhất của màn ảnh Nhật Bản tại thời điểm hiện tại. Sự nghiệp của anh bắt đầu với vai diễn trong loạt Kamen Rider, sau đó là hàng loạt dự án thành công khác như Death Note, Oboreru Knife, Wilderness hay Todome no Kiss… Masaki Suda cũng là một trong những gương mặt trẻ nhất từng nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Lễ trao giải của Viện Hàn lâm Điện ảnh Nhật Bản. Chuyện tình đẹp của anh và vợ - diễn viên nổi tiếng Komatsu Nana cũng rất được người hâm mộ ủng hộ.

Trong lĩnh vực lồng tiếng, Masaki Suda cũng từng góp giọng cho một số tác phẩm như Fireworks… Trong lần hợp tác với Studio Ghibli năm 2023, anh sẽ đảm nhận vai diễn Chim diệc trong bom tấn Thiếu Niên Và Chim Diệc.

Ryunosuke Kamiki là một trong những gương mặt hàng đầu được khán giả Nhật Bản lựa chọn “top các nam diễn viên nổi tiếng nhất từng lồng tiếng trong phim Ghibli”. Anh hoạt động tích cực ở cả hai lĩnh vực diễn xuất và lồng tiếng. Ryunosuke đã sớm bén duyên với nhà Ghibli vào năm 8 tuổi khi anh tham gia lồng tiếng trong bộ phim đình đám Spirited Away, sau đó là Howl’s Moving Castle và The Secret World of Arrietty. Bên cạnh đó, anh cũng nổi tiếng với vai chính trong các bom tấn anime khác như Summer Wars của đạo diễn Mamoru Hosoda hay Your Name của đạo diễn Shinkai Makoto.

Sự nghiệp diễn xuất của Ryunosuke Kamiki cũng rất thành công với loạt tác phẩm điện ảnh lớn như Rurouni Kenshin, As the Gods Will, Fortuna’s Eyes, Jojo’s Bizarre Adventure hay Last Letter… Sắp tới đây, Ryunosuke sẽ trở lại màn ảnh với vai chính trong Godzilla Minus One, bom tấn kaiju được chờ đợi nhất năm nay của điện ảnh Nhật Bản.

Tài tử người Anh Christian Bale là một trong những cái tên có ảnh hưởng mạnh mẽ trong điện ảnh thế giới thế kỷ 21 khi tham gia nhiều dự án lớn, bao gồm Little Women, bộ ba phim “Người Dơi” Batman Trilogy của “quái kiệt” Christopher Nolan hay Kẻ Hủy Diệt…

Gần đây, thông tin tài tử Christian Bale tham gia góp giọng trong phiên bản phát hành tại Mỹ của Thiếu Niên Và Chim Diệc đã gây cơn sốt lớn trong cộng đồng yêu điện ảnh. Song thực chất, đây không phải lần đầu tiên anh xuất hiện trong một phim Ghibli. Người hâm mộ truyền tai câu chuyện Bale là “fan cứng” của Ghibli và sẵn sàng tham gia bất cứ vai diễn nào trong Howl’s Moving Castle. Anh kể rằng mình vốn chỉ nghĩ sẽ nhận được một vai nhỏ nào đó, song lại bất ngờ được mời lồng tiếng cho vai chính Howl. Màn thể hiện xuất sắc của Bale trong vai Howl vẫn luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả.

Trong Thiếu Niên Và Chim Diệc, Bale sẽ lồng tiếng cho nhân vật cha của Mahito - Shoichi. Điều này cũng tạo nên sự trùng hợp bất ngờ với tài tử Kimura Takuya: cả hai cùng lồng tiếng cho hai vai diễn giống nhau trong cả Howl’s Moving Castle và Thiếu Niên Và Chim Diệc.

Hai cô công chúa nhà Fanning sớm gây dựng sự nghiệp tại Hollywood và gặt hái thành công lớn nhờ vẻ đẹp như thiên thần cùng diễn xuất ấn tượng. Nếu như ban đầu, cô chị Dakota Fanning tỏa sáng hơn, thì khi trưởng thành, cô em gái Elle Fanning lại thu hút hơn và góp mặt trong nhiều dự án lớn như Tiên Hắc Ám, Chuyện Ngày Mưa Ở New York… Trong lĩnh vực lồng tiếng, hai chị em Fanning góp giọng cho nhân vật hai chị em trong My Neighbor Totoro.

Một trong những “già gân” đình đám của màn ảnh Hollywood không thể không nhắc tới cái tên Liam Neeson với hàng loạt vai diễn “giải cứu”. Ông từng tham gia nhiều tác phẩm nổi bật như Schindler’s List, Star Wars, Love Actually, loạt 3 phim Taken cũng như Batman Begins… Liam Neeson cũng từng góp giọng trong Ponyo on the Cliff by the Sea - một bộ phim nổi tiếng của Ghibli với vai Fujimoto, cùng em gái của Miley Cyrus - ca sĩ Noah Cyrus và minh tinh người Úc Cate Blanchett.

Một trong những cái tên mới nhất của Hollywood sẽ góp giọng trong một tác phẩm của Studio Ghibli là Robert Pattinson. Vụt sáng thành sao sau loạt phim lãng mạn Twilight, Robert Pattinson trở thành một trong những cái tên được chú ý bậc nhất Hollywood. Anh liên tục chuyển mình với đa dạng các vai diễn, cũng như góp mặt trong nhiều tác phẩm bom tấn và cả indie nhằm đổi mới hình ảnh “chàng ma cà rồng điển trai” được thiếu nữ toàn cầu phát cuồng của mình.

Trong lần đầu tiên đến với Ghibli, Robert Pattinson sẽ vào vai Chim diệc trong Thiếu Niên Và Chim Diệc. Việc Robert Pattinson tham gia lồng tiếng với vai chính trong một dự án Ghibli khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích. Ở cả thị trường Nhật Bản và Bắc Mỹ, vai diễn Chim diệc đều được giao cho những gương mặt nam diễn viên trẻ hàng đầu vô cùng được khán giả đại chúng yêu mến. Cùng sự góp mặt của Christian Bale, Thiếu Niên Và Chim Diệc càng trở nên đặc biệt khi có cả hai thế hệ Batman cùng tham gia lồng tiếng.