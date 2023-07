Nữ diễn viên người Mỹ gốc Việt Lana Condor chia sẻ về vai chính hoạt hình đầu tiên

Bên cạnh hàng loạt ngôi sao đình đám, chủ nhân tượng vàng Oscar tham gia, phim hoạt hình mới của DreamWorks mùa hè năm nay, "Ruby thủy quái tuổi teen" (tựa gốc: Ruby Gillman, Teenage Kraken) còn khiến khán giả Việt vô cùng háo hức với danh tính của nữ diễn viên lồng tiếng chính. Đứng sau hình tượng cô bé thủy quái đáng yêu Ruby Gillman chính là một trong những tài năng có xuất thân Việt Nam - sao nữ 9X Lana Condor.

Sao nữ gốc Cần Thơ yêu nghệ thuật từ bé

Với các khán giả quan tâm đến Lana Condor, cô nàng nổi tiếng là một diễn viên gốc Việt. Sinh ra tại Cần Thơ, Lana Condor từng sống trong trại trẻ với tên ban đầu là Trần Đồng Lan. Chỉ mới gần 6 tháng tuổi, bé Lan đã may mắn được một cặp vợ chồng Mỹ nhận nuôi, sau đó được đổi tên thành Lana. Bên cạnh Lana, vợ chồng nhà Condor còn nhận nuôi thêm một bé trai và đặt tên Arthur, cũng là anh trai lớn hơn 3 tháng của Lana.

Ngay từ nhỏ, Lana Condor đã cho thấy năng khiếu về ballet, vì vậy được bố mẹ cho theo học tại các trường sân khấu. Lớn lên, sao nữ sinh năm 1997 bắt đầu theo học diễn xuất tại Học viện Phim ảnh New York, rồi giành được học bổng tại Trường Nghệ thuật bang California.

Ngay khi tốt nghiệp vào năm 2016, Lana Condor đã có vai diễn đầu tay trong bom tấn "X-Men: Apocalypse" với vai dị nhân Jubilee có khả năng điều khiển điện tích. Jubilee xuất hiện vài phút trên màn ảnh nhưng khiến khán giả thích thú bởi phong cách và tính tình khá độc lạ. Sau đó, Condor được các nhà làm phim để mắt như một ngôi sao gốc Á đang lên thuộc thế hệ đầu Gen Z.

Trở thành “mỹ nhân thanh xuân vườn trường” thế hệ mới

Đến năm 2018, Lana Condor bùng nổ toàn cầu nhờ đóng vai nữ chính Lara Jean Covey trong series tuổi teen đình đám "To All the Boys I’ve Loved Before" của Netflix. Vai diễn này giúp cô đạt giải thưởng MTV cho hạng mục Nụ hôn xuất sắc nhất cùng bạn diễn điển trai Noah Centineo, bên cạnh đó là 2 đề cử tại lễ trao giải Teen Choice. Về sau, Lana Condor tiếp tục trở lại trong 2 phần phim tiếp theo là "To All the Boys: P.S I Still Love You" và "To All the Boys: Always and Forever".

Lana Condor đã có vai diễn đầu tay trong bom tấn "X-Men: Apocalypse"

Danh tiếng có được từ loạt phim "To All the Boys" đã giúp Lana Condor vươn lên tầm cao mới. Cô nàng mở rộng sự nghiệp với điện ảnh lẫn truyền hình, thậm chí lĩnh vực lồng tiếng. Dự án đầu tiên mà Lana Condor lồng tiếng là "Rilakkuma and Kaoru", trong đó cô thể hiện nhân vật chú gấu trắng nổi tiếng Kaoru. Tuy vậy, đó chỉ là thuyết minh tiếng Anh cho bản gốc của Nhật Bản. Sang đến "BoJack Horseman" vào cùng năm, Lana Condor lồng tiếng cho nhân vật Casey nhưng chỉ có 2 tập phim. Vì vậy, phải đến phim hoạt hình "Ruby thủy quái tuổi teen" của DreamWorks thì Lana Condor mới được xem là có vai diễn lồng tiếng thực thụ đầu tiên trong sự nghiệp.

Vai chính hoạt hình đầu tiên cùng Ruby Gillman

Trong "Ruby thủy quái tuổi teen", Lana Condor phụ trách thể hiện chất giọng của nữ chính Ruby Gillman, một cô bé thủy quái đang bước vào độ tuổi “dậy thì”. Sự thay đổi tâm sinh lý đã khiến Ruby Gillman gặp nhiều “khủng hoảng” như cách giao tiếp với bố mẹ, cảm xúc lo sợ và thiếu tự tin khiến cô tách mình khỏi đám đông và chưa thể kiểm soát hình dạng thủy quái khổng lồ của mình. Chỉ khi đến bên người bà của mình và được bà huấn luyện trở thành nữ chiến binh, Ruby Gillman thể hiện con người thật của mình.

“Điều khiến Ruby trở thành một nhân vật giàu sức hấp dẫn chính là sự ấm áp, hài hước cũng như sự yếu đuối dễ tổn thương của cô bé.” Đạo diễn Kirk DeMicco đánh giá. “Ruby là mẫu người mà khán giả có thể đồng cảm hay cổ vũ khi rơi vào những tình thế khó khăn tưởng chừng không thể vượt qua. Và kể cả khi đạt trạng thái quyền năng nhất, ở Ruby vẫn có gì đó thật gần gũi giống như một người bình thường”.

Chia sẻ về cảm nhận đối với nhân vật, Lana Condor cho biết Ruby Gillman là một cô bé đứng đắn nhưng cũng nổi loạn ngầm, đặc biệt mang một trái tim yêu thương vĩ đại. “Ruby là một cô gái có trái tim ấm áp. Cô ấy luôn trân trọng bạn bè, gia đình và cộng đồng. Lạc quan, kiên định và chân thành, Ruby khá rụt rè và thực sự lúc nào cũng chỉ muốn được ở bên cạnh bạn bè của mình”, Lana Condor cho biết.