Oscar 2026: "One Battle After Another" thắng lớn với 6 giải quan trọng

Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra tối 15/3 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ), tức 5h30 ngày 16/3 (giờ Việt Nam). Chương trình năm nay tiếp tục do diễn viên hài Conan O'Brien dẫn dắt, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp anh đảm nhận vai trò host. Lễ trao giải tôn vinh những bộ phim và màn trình diễn nổi bật nhất của điện ảnh thế giới trong năm qua. Trong danh sách tác phẩm tranh giải có nhiều cái tên được giới phê bình đánh giá cao như "Sinners", "Hamnet", "One Battle After Another", "Marty Supreme" và "Sentimental Value".

Trước khi những tượng vàng danh giá được trao trên sân khấu, thảm đỏ của lễ trao giải luôn là tâm điểm chú ý khi quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood. Năm nay, các ứng viên Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất gồm Emma Stone, Rose Byrne, Jessie Buckley, Renate Reinsve và Kate Hudson. Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, các đề cử bao gồm Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Wagner Moura và Ethan Hawke.

Bên cạnh các giải thưởng quan trọng, thảm đỏ của Academy Awards từ lâu cũng trở thành sân khấu thời trang ấn tượng, nơi các ngôi sao xuất hiện trong những bộ trang phục được chuẩn bị công phu. Không ít khoảnh khắc thời trang đáng nhớ – cả thành công lẫn gây tranh cãi – từng ra đời tại sự kiện này, khi các stylist luôn nỗ lực tạo dấu ấn cho nghệ sĩ trong đêm điện ảnh lớn nhất năm.