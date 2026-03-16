Oscar 2026: "One Battle After Another" thắng lớn với 6 giải quan trọng
VOV.VN - Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra tối 15/3 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ), tức 5h30 ngày 16/3 (giờ Việt Nam). Năm nay, danh hài Conan O'Brien tiếp tục đảm nhận vai trò dẫn chương trình, đánh dấu năm thứ hai ông giữ vị trí này của lễ trao giải.
Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 diễn ra tối 15/3 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ), tức 5h30 ngày 16/3 (giờ Việt Nam). Chương trình năm nay tiếp tục do diễn viên hài Conan O'Brien dẫn dắt, đánh dấu năm thứ hai liên tiếp anh đảm nhận vai trò host. Lễ trao giải tôn vinh những bộ phim và màn trình diễn nổi bật nhất của điện ảnh thế giới trong năm qua. Trong danh sách tác phẩm tranh giải có nhiều cái tên được giới phê bình đánh giá cao như "Sinners", "Hamnet", "One Battle After Another", "Marty Supreme" và "Sentimental Value".
Trước khi những tượng vàng danh giá được trao trên sân khấu, thảm đỏ của lễ trao giải luôn là tâm điểm chú ý khi quy tụ nhiều ngôi sao hàng đầu Hollywood. Năm nay, các ứng viên Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất gồm Emma Stone, Rose Byrne, Jessie Buckley, Renate Reinsve và Kate Hudson. Ở hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, các đề cử bao gồm Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Wagner Moura và Ethan Hawke.
Bên cạnh các giải thưởng quan trọng, thảm đỏ của Academy Awards từ lâu cũng trở thành sân khấu thời trang ấn tượng, nơi các ngôi sao xuất hiện trong những bộ trang phục được chuẩn bị công phu. Không ít khoảnh khắc thời trang đáng nhớ – cả thành công lẫn gây tranh cãi – từng ra đời tại sự kiện này, khi các stylist luôn nỗ lực tạo dấu ấn cho nghệ sĩ trong đêm điện ảnh lớn nhất năm.
Hai bộ phim nổi bật nhất mùa giải tranh ngôi Phim hay nhất Oscar 2026
Đây là một mùa giải đặc biệt sôi động, nơi các bom tấn phòng vé và những tác phẩm độc lập cùng cạnh tranh quyết liệt. Những chủ đề như tội lỗi, nỗi đau và sức mạnh phổ quát của điện ảnh đã tạo nên một năm điện ảnh đa sắc. Chỉ ít ngày trước khi lễ trao giải diễn ra, tâm điểm chú ý đang dồn vào cuộc đối đầu giữa sử thi hành động – chính trị “One Battle After Another” của Paul Thomas Anderson và bộ phim ma cà rồng phá kỷ lục “Sinners” của Ryan Coogler.
“One Battle After Another” đã giành gần như toàn bộ các giải thưởng quan trọng trong mùa giải, qua đó được xem là ứng viên dẫn đầu. Trong lịch sử, chưa có bộ phim nào từng chiến thắng tại các giải Critics Choice Awards, Golden Globe Awards, BAFTA Awards, ACE Eddie Awards, Directors Guild of America Awards, Producers Guild of America Awards và Writers Guild of America Awards - cùng ít nhất một giải tại Screen Actors Guild Awards - mà lại thất bại ở hạng mục Phim hay nhất.
Tuy vậy, “Sinners” vẫn được xem là đối thủ đáng gờm khi đang nắm giữ những giải thưởng quan trọng như ACE Eddie Awards, giải Dàn diễn viên xuất sắc nhất tại Screen Actors Guild Awards và giải của Writers Guild of America Awards. Trong lịch sử Oscar, chưa từng có bộ phim nào sở hữu sự kết hợp giải thưởng này mà lại không giành chiến thắng chung cuộc.
Vì vậy, dù kết quả ra sao, Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 gần như chắc chắn sẽ tạo nên những cột mốc mới. Nếu “Sinners” giành chiến thắng, đây sẽ là lần đầu tiên một phụ nữ da đen đứng sau bộ phim chiến thắng ở hạng mục Phim hay nhất, đồng thời cũng có thể mang về giải đạo diễn cho Ryan Coogler.
Emma Stone gây ấn tượng trên thảm đỏ với bộ trang phục mang hơi hướng thời trang thập niên 1990. Nữ diễn viên diện váy dạ hội màu bạc của Louis Vuitton - thương hiệu mà cô gắn bó lâu năm với vai trò đại sứ. Thiết kế có tay áo kiểu empire và cổ tròn thanh lịch, trong khi điểm nhấn nằm ở phần lưng khoét sâu phía sau, tạo nên vẻ quyến rũ bất ngờ.
Trước đó, Emma Stone đã hai lần giành tượng vàng Oscar cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với các bộ phim “La La Land” (2016) và “Poor Things” (2023). Tại lễ trao giải năm nay, cô tiếp tục được chú ý khi hướng tới tượng vàng thứ ba nhờ vai diễn trong “Bugonia”, tác phẩm mới nhất đánh dấu lần hợp tác tiếp theo giữa cô và đạo diễn Yorgos Lanthimos.
Elle Fanning xuất hiện trên thảm đỏ với thiết kế mang cảm hứng “công chúa mùa đông” của Givenchy. Chiếc váy trắng nổi bật với họa tiết dây leo óng ánh trải dài trên thân váy, tôn lên vẻ đẹp thanh thoát và nhẹ nhàng vốn là phong cách quen thuộc của nữ diễn viên. Đi cùng bộ trang phục là chiếc vòng cổ hình lá đính kim cương, tạo điểm nhấn tinh tế và hài hòa với tổng thể.
Tại Oscar năm nay, Elle Fanning nhận đề cử Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất nhờ vai diễn trong “Sentimental Value”.
Demi Moore xuất hiện tại thảm đỏ với bộ váy lông vũ của Gucci. Thiết kế màu xanh lá đậm ánh kim gây chú ý trên thảm đỏ, tiếp tục cho thấy phong cách táo bạo của nữ diễn viên trong thời gian gần đây.
Trước đó, Demi Moore cũng nhiều lần gây ấn tượng với những trang phục có phần cổ áo cách điệu, như chiếc váy của Schiaparelli tại Screen Actors Guild Awards. Việc sử dụng lông vũ trong thiết kế lần này cũng phản ánh xu hướng đang xuất hiện nhiều trên các sàn diễn thời trang mùa gần đây và được các ngôi sao mang lên thảm đỏ.
Conan O'Brien hóa thân phản diện phim “Weapons” mở màn Oscar
Conan O'Brien mở màn lễ trao giải bằng một đoạn phim ngắn mang màu sắc hài hước. Trong video này, nam MC hóa trang thành dì Gladys - nhân vật phản diện trong bộ phim Weapons do Amy Madigan thủ vai – để lần lượt “điểm danh” các tác phẩm được đề cử ở hạng mục Phim hay nhất năm nay.
Đoạn phim được dựng theo phong cách nhanh, dồn dập, kết hợp cùng nhạc nền “Sabotage” của Beastie Boys, tạo nên không khí hỗn loạn nhưng đầy hài hước cho phần mở màn.
Conan O'Brien cho rằng lễ trao giải Academy Awards năm nay mang ý nghĩa đặc biệt “trong những thời điểm như thế này”.
Nam MC chia sẻ: “Đêm nay chúng ta không chỉ vinh danh điện ảnh, mà còn tôn vinh những lý tưởng về nghệ thuật toàn cầu, sự hợp tác, lòng kiên nhẫn, khả năng phục hồi và phẩm chất hiếm có nhất hiện nay: tinh thần lạc quan”.
Amy Madigan giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất
Amy Madigan vượt qua nhiều ứng viên đáng chú ý để giành tượng vàng Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, trong đó có Elle Fanning với bộ phim “Sentimental Value”, Wunmi Mosaku với “Sinners” và Teyana Taylor với “One Battle After Another”. Chiến thắng này cũng giúp bà lập kỷ lục về khoảng thời gian dài nhất giữa hai lần được đề cử trước khi giành Oscar. Trước đó, nữ diễn viên từng được đề cử cùng hạng mục cách đây 40 năm, vào năm 1986, với bộ phim “Twice in a Lifetime”.
Trong “Weapons” - bộ phim kinh dị siêu nhiên do Zach Cregger viết kịch bản và đạo diễn - Amy Madigan vào vai dì Gladys độc ác. Tạo hình với lớp trang điểm đậm cùng cặp kính bản lớn của nhân vật này thậm chí còn trở thành meme lan truyền trên internet.
Trước khi bước lên sân khấu Oscar, Amy Madigan đã trải qua một mùa giải thưởng thành công khi nhận đề cử tại Golden Globe Awards và BAFTA Awards. Tuy vậy, chiến thắng của bà không hoàn toàn chắc chắn khi Wunmi Mosaku được xem là đối thủ cạnh tranh rất mạnh.
Trong lịch sử Oscar, Amy Madigan và chồng bà - nam diễn viên Ed Harris - từng gây chú ý tại Oscar khi cả hai không đứng dậy vỗ tay trong khoảnh khắc trao giải Oscar danh dự cho đạo diễn Elia Kazan, người nổi tiếng với bộ phim “On the Waterfront” và từng làm chứng trước Ủy ban Hoạt động chống Mỹ của Hạ viện Mỹ năm 1952.
Amy Madigan từng ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm nổi bật của thập niên 1980 như "Field of Dreams" và "Uncle Buck".
Phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” đã giành giải Oscar cho phim hoạt hình hay nhất
Ra mắt trên nền tảng Netflix vào tháng 6 năm ngoái, bộ phim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả toàn cầu nhờ ý tưởng kết hợp giữa văn hóa K-pop và yếu tố giả tưởng. Nội dung xoay quanh nhóm nhạc nữ Huntr/X với ba thành viên Rumi, Mira và Zoey. Trên sân khấu, họ là những thần tượng K-pop nổi tiếng, nhưng phía sau ánh đèn, cả ba còn có nhiệm vụ bí mật: tiêu diệt những con quỷ chuyên săn linh hồn con người.
Không chỉ tạo được tiếng vang trong giới phê bình, “KPop Demon Hunters” còn đạt thành tích đáng chú ý về lượng người xem. Theo thống kê từ Netflix, đây là một trong những bộ phim hoạt hình được xem nhiều nhất trên nền tảng này, giữ vị trí số 1 trong nhiều tuần sau khi phát hành.
Âm nhạc của phim cũng tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Ba ca khúc gốc gồm “Golden”, “Your Idol” và “Soda Pop” đều xuất hiện trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100. Ngoài ra, nhạc phim còn nhận được ba đề cử tại Grammy Awards, trong đó “Golden” được đề cử ở hạng mục Bài hát của năm.
“The Girl Who Cried Pearls” giành giải Phim hoạt hình ngắn hay nhất
Đây là tác phẩm của Canada kể về câu chuyện một chàng trai nghèo đem lòng yêu cô gái có khả năng đặc biệt: mỗi khi khóc, cô lại rơi ra những viên ngọc trai.
Bộ phim do Chris Lavis và Maciek Szczerbowski đạo diễn. Trong câu chuyện, chàng trai quyết định mang những viên ngọc trai đi cầm cố để lấy tiền, nhưng cuối cùng phải đối mặt với lựa chọn khó khăn giữa vật chất và tình yêu.
Màn trình diễn trực tiếp ca khúc “I Lied To You” trên sân khấu Oscar quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi bật, trong đó có ngôi sao trẻ Miles Caton và nhạc sĩ Raphael Saadiq - người được đề cử Oscar cho chính ca khúc này. Phần trình diễn gợi lại không khí quen thuộc với những khán giả từng xem bộ phim “Sinners”.
Trên sân khấu, họ cùng các nghệ sĩ như Misty Copeland, Buddy Guy, Brittany Howard, Christone “Kingfish” Ingram và Shaboozey tái hiện không khí của phân cảnh quán rượu nổi tiếng trong phim. Trong cảnh này, nhân vật Sammie “Preacher Boy” Moore do Miles Caton thủ vai đã dẫn dắt khán giả vào hành trình xuyên qua các giai đoạn của âm nhạc, làm nổi bật sức mạnh và di sản của âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc của cộng đồng người da đen.
Phiên bản biểu diễn trực tiếp cũng mang tinh thần đó khi có sự tham gia của DJ D-Nice cùng các vũ công đến từ nhiều nền văn hóa khác nhau, trong đó Misty Copeland xuất hiện với màn múa ba lê. Phần trình diễn đầy ngẫu hứng và giàu năng lượng đã khiến khán giả trong khán phòng đứng dậy vỗ tay tán thưởng, đồng thời nhắc lại sức ảnh hưởng lớn của văn hóa người da đen đối với âm nhạc và nghệ thuật biểu diễn.
Oscar công bố các hạng mục Thiết kế phục trang xuất sắc và Hóa trang xuất sắc. Sự xuất hiện của cựu Tổng biên tập Vogue – Anna Wintour – cùng minh tinh Anne Hathaway trên sân khấu để trao giải đã khiến khán giả thích thú.
Ở hạng mục Thiết kế phục trang xuất sắc, Kate Hawley được xướng tên nhờ công việc trong bộ phim “Frankenstein”. Trước đó, những đóng góp của bà cho tác phẩm này đã giúp nữ nghệ sĩ giành hơn chục giải thưởng ở cùng hạng mục trong mùa giải năm nay.
Trong bài phát biểu, Kate Hawley xúc động cảm ơn Academy of Motion Picture Arts and Sciences cùng các cộng sự đã đồng hành, đồng thời chia sẻ vinh dự này với dàn diễn viên của bộ phim và gia đình.
Cũng trên sân khấu, Anna Wintour và Anne Hathaway tiếp tục công bố giải Hóa trang xuất sắc. Tượng vàng thuộc về bộ ba Mike Hill, Jordan Samuel và Cliona Furey nhờ phần hóa trang ấn tượng trong “Frankenstein”.
Sean Penn giành giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất
Sean Penn giành giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Oscar năm nay nhờ màn thể hiện ấn tượng trong bộ phim “One Battle After Another”.
Nam diễn viên không có mặt tại lễ trao giải để trực tiếp nhận tượng vàng, vì vậy người dẫn chương trình Kieran Culkin đã lên sân khấu nhận giải thay.
Trước đó, vai Đại tá Steven J. Lockjaw trong bộ phim do Paul Thomas Anderson đạo diễn cũng giúp Sean Penn giành chiến thắng tại BAFTA Awards cùng nhiều giải thưởng khác trong mùa giải năm nay.
Là diễn viên, nhà văn, đạo diễn và nhà hoạt động xã hội, Sean Penn từng hai lần đoạt Oscar cho Nam diễn viên chính xuất sắc nhất với các bộ phim “Mystic River” (2003) và “Milk” (2008). Nam diễn viên 65 tuổi này chưa bao giờ tỏ ra quá coi trọng các giải thưởng Hollywood, dù thắng hay thua. Trước đây, ông từng tặng một trong những giải Oscar của mình cho tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy.
Anna Wintour và Anne Hathaway mang đến một khoảnh khắc vừa sang trọng vừa hài hước khi cùng xuất hiện trên sân khấu Oscar để trao các giải Thiết kế phục trang và Hóa trang - làm tóc.
Cả hai bước ra sân khấu trong nền nhạc “Vogue” của Madonna - ca khúc từng xuất hiện trong bộ phim “The Devil Wears Prada”. Trong tác phẩm này, Anne Hathaway đóng cùng Meryl Streep, người vào vai Miranda Priestly - nhân vật được cho là lấy cảm hứng từ chính Anna Wintour.
Một khoảnh khắc gây cười xảy ra khi Anne Hathaway quay sang hỏi ý kiến về chiếc váy Valentino mình đang mặc: “Anna, tôi chỉ tò mò thôi... bà nghĩ sao về chiếc váy của tôi tối nay?”. Thay vì trả lời, Anna Wintour quay mặt đi, đeo chiếc kính râm quen thuộc rồi tiến lại micro và nói dứt khoát: “Và những người được đề cử là…”.
Không dừng lại ở đó, khi trao giải Hóa trang và làm tóc, Anna Wintour còn đùa gọi Anne Hathaway là “Emily”, gợi nhắc nhân vật Emily do Emily Blunt thủ vai trong “The Devil Wears Prada” - một chi tiết khiến khán giả liên tưởng đến phong thái lạnh lùng của Miranda Priestly trong phim.
Theo kế hoạch, phần tiếp theo của “The Devil Wears Prada” sẽ ra rạp vào ngày 1/5.
“One Battle After Another” thắng Oscar Kịch bản chuyển thể xuất sắc
Paul Thomas Anderson giành giải Oscar cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất với bộ phim “One Battle After Another”.
Tác phẩm này được xem là một trong những ứng viên nặng ký ở nhiều hạng mục quan trọng của mùa giải năm nay. Kịch bản phim được Paul Thomas Anderson chuyển thể từ tiểu thuyết “Vineland” của nhà văn Thomas Pynchon.
Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn gửi lời cảm ơn tới Thomas Pynchon cùng gia đình mình - “những người đã chịu đựng được những khó khăn khi sống cùng một nhà văn”.
Ông chia sẻ: “Tôi viết kịch bản phim này cho các con tôi, để nói lời xin lỗi về mớ hỗn độn mà chúng ta đã để lại trên thế giới này và trao lại cho chúng. Nhưng đồng thời cũng để khích lệ chúng rằng chúng sẽ là thế hệ mang đến cho chúng ta sự hiểu biết và tử tế”.
“Sinners” giúp Ryan Coogler giành Oscar Kịch bản gốc xuất sắc nhất
Ryan Coogler giành giải Oscar cho Kịch bản gốc xuất sắc nhất với bộ phim “Sinners”.
Chiến thắng này giúp Ryan Coogler trở thành người da màu thứ hai trong lịch sử giành tượng vàng ở hạng mục này, sau Jordan Peele. Cả hai đều được vinh danh với các tác phẩm thuộc thể loại kinh dị.
Trong bài phát biểu nhận giải, đạo diễn đã cảm ơn những người tham gia vào quá trình làm phim và đề nghị dàn diễn viên cùng ê-kíp của “Sinners” đang có mặt trong khán phòng đứng dậy. Khi họ làm theo, khán phòng vang lên những tràng pháo tay lớn. “Các bạn thật tuyệt vời. Trong mắt tôi, tất cả các bạn đều là người chiến thắng”, ông nói, đồng thời gửi lời cảm ơn tới gia đình và Academy of Motion Picture Arts and Sciences.
Ryan Coogler là người viết kịch bản kiêm đạo diễn “Sinners”, bộ phim kinh dị kể về hai anh em sinh đôi - đều do Michael B. Jordan thủ vai - phải đối mặt với những vị khách siêu nhiên bất ngờ sau khi mở một quán rượu kiêm nhà hàng tôn vinh văn hóa và âm nhạc của người da đen miền Nam nước Mỹ tại quê nhà ở Mississippi.
Tác phẩm còn có sự tham gia của các diễn viên Hailee Steinfeld, Miles Caton, Wunmi Mosaku, Jack O'Connell và Delroy Lindo. Tại mùa giải năm nay, Ryan Coogler cũng được đề cử Đạo diễn xuất sắc nhất và đồng sản xuất ở hạng mục Phim hay nhất, trong khi Michael B. Jordan, Wunmi Mosaku và Delroy Lindo nhận đề cử cho các vai diễn của mình.
“All the Empty Rooms” thắng Oscar phim tài liệu ngắn, câu chuyện về nạn nhân xả súng gây xúc động
Bộ phim tài liệu ngắn "All the Empty Rooms" của Netflix đã giành giải Oscar cho phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất. Tác phẩm do hai nhà làm phim Joshua Seftel và Conall Jones thực hiện.
Trong bài phát biểu nhận giải, hai nhà làm phim đã dành thời gian nhắc đến câu chuyện của những đứa trẻ thiệt mạng trong các vụ xả súng tại trường học ở Mỹ - chủ đề trung tâm của bộ phim. Họ cũng mời một người mẹ có con gái thiệt mạng trong vụ xả súng năm 2022 tại Trường tiểu học Robb ở Uvalde, Texas lên sân khấu để chia sẻ câu chuyện của gia đình mình.
Người mẹ xúc động nói về con gái: “Con gái tôi, Jackie, mới 9 tuổi khi bị sát hại ở Uvalde. Kể từ ngày đó, phòng ngủ của con bé như đóng băng theo thời gian. Jackie không chỉ là một dòng tiêu đề. Con bé là ánh sáng và là cuộc sống của chúng tôi”.
Bộ phim "All the Empty Rooms" đưa người xem vào những căn phòng ngủ của các em nhỏ thiệt mạng trong các vụ xả súng trường học trên khắp nước Mỹ. Những không gian gần như được giữ nguyên trạng, phản ánh cách các gia đình tưởng nhớ và gìn giữ ký ức về con mình.
Trong hơn bảy năm, phóng viên Steve Hartman của CBS News cùng nhiếp ảnh gia Lou Bopp đã đi khắp nước Mỹ để ghi lại hình ảnh những căn phòng gần như không thay đổi theo thời gian. Họ chụp lại nhiều chi tiết đời thường còn lại trong phòng của các em như tuýp kem đánh răng chưa đậy nắp, chiếc giường chưa dọn, quần áo chưa giặt hay những chiếc dây buộc tóc còn treo trên tay nắm cửa.
Một phần hành trình đầy xúc động đó đã được đạo diễn Joshua Seftel ghi lại trong bộ phim tài liệu dài 35 phút, mang đến cho khán giả cái nhìn lặng lẽ nhưng sâu sắc về nỗi đau của những gia đình mất con.
“Sinners” thắng thêm Oscar nhạc phim, “F1” đoạt giải âm thanh xuất sắc nhất
Nhạc sĩ kiêm nhà soạn nhạc người Thụy Điển Ludwig Göransson đã giành giải Oscar cho Nhạc phim xuất sắc nhất với tác phẩm trong bộ phim "Sinners", mang về thêm một chiến thắng cho bộ phim của đạo diễn Ryan Coogler.
Âm nhạc đóng vai trò quan trọng trong “Sinners”, khi yếu tố này được xem là một chủ đề trung tâm của bộ phim. Chiến thắng của Göransson tiếp tục củng cố thành tích của tác phẩm tại lễ trao giải năm nay.
Ở một hạng mục khác, bộ phim "F1" đã giành giải Oscar cho Âm thanh xuất sắc nhất. Nhóm thực hiện chiến thắng gồm Gareth John, Al Nelson, Gwendolyn Yates Whittle, Gary A. Rizzo và Juan Peralta.
Giải thưởng ghi nhận những đóng góp của ê-kíp âm thanh trong việc tạo nên trải nghiệm nghe nhìn ấn tượng cho bộ phim.
“One Battle After Another” giành thêm tượng vàng tại Oscar 98
Bộ phim “One Battle After Another” tiếp tục ghi thêm một chiến thắng tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 98 khi giành giải Dựng phim xuất sắc nhất.
Trước đó, tác phẩm này được xem là một trong những ứng cử viên đáng chú ý trong cuộc đua Phim hay nhất tại mùa giải năm nay. Chiến thắng ở hạng mục Dựng phim được xem là bước tiến quan trọng, giúp bộ phim củng cố vị thế trong danh sách các tác phẩm nổi bật tại lễ trao giải.
Bộ phim “Sinners” tiếp tục giành thêm một chiến thắng tại Lễ trao giải Oscar khi đoạt giải Quay phim xuất sắc nhất
Kết quả này đến ngay sau khi “One Battle After Another” giành giải Dựng phim xuất sắc nhất, tạo nên màn cạnh tranh đáng chú ý giữa các bộ phim tại lễ trao giải năm nay.
Với chiến thắng này, nhà quay phim Autumn Durald Arkapaw đã làm nên lịch sử khi trở thành người da màu đầu tiên và cũng là người phụ nữ đầu tiên giành giải Oscar ở hạng mục quay phim. Trong bài phát biểu trên sân khấu, cô đã mời tất cả phụ nữ có mặt trong khán phòng đứng dậy và nói: “Tôi không thể có được ngày hôm nay nếu không có các bạn”.
“Sinners” cũng đánh dấu lần đầu tiên một nữ đạo diễn hình ảnh thực hiện một bộ phim bằng phim IMAX định dạng lớn.
Màn trình diễn ca khúc “Golden” của EJAE, Rei Ami và Audrey Nuna - bài hát trong bộ phim hoạt hình “KPop Demon Hunters” - không chỉ gây ấn tượng về âm nhạc mà còn là sự tôn vinh văn hóa và truyền thuyết dân gian Hàn Quốc, nguồn cảm hứng chính của tác phẩm.
Trong quá trình xây dựng thế giới diệt quỷ qua lăng kính văn hóa thần tượng K-pop, bộ phim “KPop Demon Hunters” đưa vào nhiều chi tiết lấy cảm hứng từ truyền thống Hàn Quốc. Nhóm nhạc nam quỷ Saja Boys xuất hiện với những chiếc mũ “gat” và áo choàng “dopo”, gợi nhắc tới trang phục cổ thời Joseon và hình tượng jeoseung saja – thần chết trong tín ngưỡng dân gian Hàn Quốc.
Bộ phim cũng khai thác nhiều yếu tố quen thuộc của văn hóa dân gian như yêu tinh dokkaebi, những ngôi nhà truyền thống hanok, cùng hình ảnh hổ và chim ác là – cặp biểu tượng thường xuất hiện trong tranh dân gian minh họa các câu chuyện đời sống và tín ngưỡng của người Hàn.
Việc kết hợp những hình tượng truyền thống này với thế giới âm nhạc thần tượng hiện đại đã tạo nên bản sắc riêng cho bộ phim hoạt hình, đồng thời góp phần đưa nhiều yếu tố văn hóa Hàn Quốc đến gần hơn với khán giả quốc tế.
Bộ phim “Sentimental Value” của Na Uy đã giành giải Oscar cho Phim truyện quốc tế hay nhất tại lễ trao giải năm nay.
Bộ phim nhận tổng cộng 9 đề cử tại Academy Awards, trong đó có các hạng mục quan trọng như Phim hay nhất và Phim truyện quốc tế hay nhất.
Thành tích này giúp “Sentimental Value” trở thành một trong những đại diện nổi bật của điện ảnh châu Âu trong mùa giải Oscar năm nay.
“Golden” được xướng tên ở hạng mục Ca khúc nhạc phim hay nhất
Trước đó, tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 68, “Golden” đã được xướng tên ở hạng mục Ca khúc hay nhất được viết cho phương tiện truyền thông hình ảnh.
Thành công của “Golden” gắn liền với sức hút toàn cầu của bộ phim “K-Pop Demon Hunters”. Ngay sau khi ra mắt, ca khúc nhanh chóng gây sốt trên nhiều nền tảng nghe nhạc, vượt qua rào cản ngôn ngữ và văn hóa để tiếp cận khán giả quốc tế.
Đáng chú ý, “Golden” lập dấu mốc khi trở thành bài hát K-pop đầu tiên đồng thời vươn lên vị trí số 1 trên Billboard Hot 100 của Mỹ và Official Singles Chart Top 100 tại Anh. Thành tích này không chỉ cho thấy độ lan tỏa mạnh mẽ của ca khúc mà còn phản ánh sức ảnh hưởng ngày càng lớn của K-pop tại những thị trường âm nhạc hàng đầu thế giới.
Paul Thomas Anderson giành giải Oscar cho đạo diễn xuất sắc nhất với bộ phim "One Battle After Another".
Michael B. Jordan giành giải Oscar Nam diễn viên chính xuất sắc nhất
Ngôi sao của bộ phim “Sinners” đã nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt từ các ngôi sao trong khán giả khi tên anh được xướng lên.
Michael B. Jordan trở thành nam diễn viên da màu thứ 6 trong lịch sử giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Trong bài phát biểu nhận giải, anh đã nhắc tới những nghệ sĩ đi trước đã mở đường cho mình.
Jordan gửi lời cảm ơn tới gia đình, đặc biệt là cha anh - người đã bay từ Ghana sang để có mặt trong khoảnh khắc quan trọng này.
Nam diễn viên chia sẻ rằng thành công của anh hôm nay có được nhờ những người đi trước. “Tôi có được ngày hôm nay là nhờ những người đi trước”, anh nói, đồng thời bày tỏ sự biết ơn đối với sự ủng hộ mà anh nhận được trong suốt cuộc đời và sự nghiệp. “Tôi cảm nhận được điều đó, tôi biết các bạn muốn tôi thành công, và tôi muốn làm được điều đó bởi vì các bạn đã đặt niềm tin vào tôi”.
Trong bài phát biểu, Jordan cũng nhắc tên nhiều nghệ sĩ đã tạo dấu ấn trong lịch sử điện ảnh, gồm Sidney Poitier, Denzel Washington, Halle Berry, Forest Whitaker, Jamie Foxx và Will Smith.
Trước đó, Halle Berry cũng từng làm nên lịch sử khi trở thành nữ diễn viên da màu đầu tiên giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất vào năm 2002.
Serena Williams đã đăng tải một đoạn video bài phát biểu nhận giải Nam diễn viên xuất sắc nhất của Michael B. Jordan lên mạng xã hội và chỉ cần hai từ để tóm tắt cảm xúc của mình.
"Thật hạnh phúc," huyền thoại quần vợt viết khi biết tin ngôi sao phim "Sinners" giành giải Oscar.
Giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất được trao cho Jessie Buckley
Jessie Buckley đã giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại lễ trao giải Oscar 2026, khép lại mùa giải thưởng thành công với chiến thắng quan trọng nhất.
Trước đó, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình cho màn trình diễn trong bộ phim "Hamnet". Vai diễn này giúp cô liên tiếp ghi dấu ấn tại các giải thưởng lớn và cuối cùng được vinh danh tại Oscar năm nay.
Bộ phim "One Battle After Another" đã giành tổng cộng sáu giải thưởng lớn, gồm Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất cho Sean Penn, Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Biên tập xuất sắc nhất và Tuyển chọn diễn viên xuất sắc nhất – hạng mục Oscar lần đầu tiên được trao sau nhiều năm được giới làm phim đề xuất.
Trong khi đó, "Sinners" cũng có một mùa giải thành công với bốn chiến thắng, bao gồm giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất dành cho Michael B. Jordan.
Trong bài phát biểu nhận giải đầu tiên trong đêm trao giải, Anderson chia sẻ: “Tôi viết kịch bản phim này cho các con tôi để nói lời xin lỗi về mớ hỗn độn mà chúng ta đã để lại trên thế giới này và trao lại cho chúng.” Ông cũng bày tỏ hy vọng thế hệ trẻ sẽ góp phần khôi phục “lẽ phải và sự tử tế” cho xã hội.
Danh sách đề cử Oscar 2026
Phim hay nhất:
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sentimental Value
Sinners
Train Dreams
Đạo diễn xuất sắc nhất:
Chloé Zhao - Hamnet
Josh Safdie - Marty Supreme
Paul Thomas Anderson - One Battle After Another
Joachim Trier - Sentimental Value
Ryan Coogler - Sinners
Nam diễn viên chính xuất sắc nhất:
Timothée Chalamet - phim Marty Supreme
Leonardo DiCaprio - phim One Battle After Another
Ethan Hawke - phim Blue Moon
Michael B. Jordan - phim Sinners
Wagner Moura - phim The Secret Agent
Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất:
Jessie Buckley - phim Hamnet
Rose Byrne - phim If I Had Legs I'd Kick You
Kate Hudson - phim Song Sung Blue
Renate Reinsve - phim Sentimental Value
Emma Stone - phim Bugonia
Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất:
Benicio Del Toro - phim One Battle After Another
Jacob Elordi - phim Frankenstein
Delroy Lindo - phim Sinners
Sean Penn - phim One Battle After Another
Stellan Skarsgård - phim Sentimental Value
Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất:
Elle Fanning - phim Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas - phim Sentimental Value
Amy Madigan - phim Weapons
Wunmi Mosaku - phim Sinners
Teyana Taylor - phim One Battle After Another
Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất:
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Train Dreams
Kịch bản gốc xuất sắc nhất:
Blue Moon
It Was Just an Accident
Marty Supreme
Sentimental Value
Sinners
Phim hoạt hình dài hay nhất:
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Phim hoạt hình ngắn hay nhất:
Butterfly
Forevergreen
The Girl Who Cried Pearls
Retirement Plan
The Three Sisters
Phim ngắn người đóng hay nhất:
Butcher's Stain
A Friend of Dorothy
Jane Austen's Period Drama
The Singers
Two People Exchanging Saliva
Phim tài liệu dài hay nhất:
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting Through Rocks
Mr. Nobody Against Putin
The Perfect Neighbor
Phim tài liệu ngắn hay nhất:
All the Empty Rooms
Armed Only With a Camera: The Life and Death of Brent Renaud
Children No More: Were and Are Gone
The Devil Is Busy
Perfectly a Strangeness
Quay phim xuất sắc nhất:
Frankenstein
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Train Dreams
Dựng phim xuất sắc nhất:
F1
Marty Supreme
One Battle After Another
Sentimental Value
Sinners
Thiết kế phục trang xuất sắc nhất:
Avatar: Fire and Ash
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Sinners
Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất:
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
Sinners
Hóa trang và làm tóc xuất sắc nhất:
Frankenstein
Kokuho
Sinners
The Smashing Machine
The Ugly Stepsister
Nhạc phim xuất sắc nhất:
Bugonia
Frankenstein
Hamnet
One Battle After Another
Sinners
Ca khúc trong phim hay nhất:
Dear Me - phim Diane Warren: Relentless
Golden - phim KPop Demon Hunters
I Lied to You - phim Sinners
Sweet Dreams of Joy - phim Viva Verdi
Train Dreams - phim Train Dreams
Thiết kế âm thanh xuất sắc nhất:
F1
Frankenstein
One Battle After Another
Sinners
Sirat
Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất:
Avatar: Fire and Ash
F1
Jurassic World Rebirth
The Lost Bus
Sinners
Thành tựu tuyển chọn diễn viên:
Hamnet
Marty Supreme
One Battle After Another
The Secret Agent
Sinners
Phim quốc tế hay nhất:
The Secret Agent
It Was Just an Accident
Sentimental Value
Sirat
The Voice of Hind Rajab
