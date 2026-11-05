Phát triển mạng lưới phim Việt Nam trên không gian số

Triển khai theo Nghị định số 189/2026/NĐ-CP của Chính phủ về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, hợp tác giữa Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC hướng tới việc đưa các bộ phim Việt Nam có giá trị, trước hết là phim được sản xuất bằng ngân sách Nhà nước, đến với đông đảo nhân dân miễn phí; đồng thời hình thành nguồn phim chính thống, được ghi nguồn thống nhất trên không gian mạng.

Lễ ký kết hợp tác giữa Cục Điện ảnh (Bộ VHTT&DL) và Tổng công ty Truyền thông đa phương tiện VTC về việc phát hành, phổ biến phim Việt Nam.

Các phim được ưu tiên phổ biến gồm: Phim phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị; phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh, lịch sử cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, chủ quyền quốc gia; phim giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống; phim cho thiếu nhi, thanh thiếu niên; phim có giá trị tư tưởng, nghệ thuật cao, phim đoạt giải thưởng trong nước và quốc tế.

Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Tạ Quang Đông ghi nhận, đánh giá cao sự hợp tác giữa 2 cơ quan, đơn vị; đồng thời mong muốn 2 bên phát huy thế mạnh, góp phần quảng bá phim Việt Nam và từng bước đưa phim Việt Nam ra thế giới. Thứ trưởng Tạ Quang Đông cũng lưu ý, đưa phim lên không gian mạng là việc tốt nhưng phải được kiểm soát; phải có các biện pháp bảo vệ bản quyền phim trước khi triển khai thực tế.

Cảnh trong phim "Mưa đỏ". Ảnh minh họa.

Ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh cho biết đơn vị kỳ vọng vào năng lực công nghệ và cộng đồng người xem trên nền tảng số của VTC: "Thông qua hợp tác này sẽ có thêm nhiều người dân được xem, được tìm hiểu về sức hấp dẫn và giá trị bản sắc của điện ảnh nước nhà".

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Tổng giám đốc VTC chia sẻ: "Cùng với việc phổ biến phim miễn phí đến người xem, VTC sẽ phối hợp chặt chẽ với Cục Điện ảnh để hình thành nguồn phim chính thống, được ghi nguồn thống nhất trên không gian mạng. Chúng tôi sẽ ứng dụng các công cụ quản lý bản quyền hiện đại để kịp thời phát hiện, ngăn chặn việc đăng tải trái phép, cắt ghép xuyên tạc phim, qua đó bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tác giả và chủ sở hữu phim".

Dự kiến sau khi được Cục Điện ảnh đồng ý theo quy định, những phim truyện đầu tiên sẽ được phổ biến chính thức trên nền tảng Youtube từ tháng 11/2026, sau đó mở rộng sang các nền tảng khác. Tiếp đó, với phim có quyền phù hợp, hai bên bổ sung phụ đề, thuyết minh tiếng nước ngoài, đưa phim Việt Nam tới người Việt ở nước ngoài và khán giả quốc tế.