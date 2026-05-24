  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng lại lập kỷ lục mới về doanh thu phòng vé

Chủ Nhật, 10:31, 24/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký tại phòng vé Việt năm 2026, sau 39 ngày công chiếu, "Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng" đã chính thức cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng, ghi dấu kỷ lục mới đối với dòng phim kinh dị Việt Nam.

Tối 23/5, phim "Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng" chính thức cán mốc doanh thu 200 tỷ đồng sau 39 ngày công chiếu, tính từ các suất chiếu sớm ngày 15/4/2026. Đây cũng là phim kinh dị Việt đầu tiên chạm mốc 200 tỷ đồng doanh thu, thu hút khoảng 2,5 triệu khán giả ra rạp. Với thành tích này, tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ hai trong năm 2026, chỉ xếp sau phim "Thỏ Ơi".

Một cảnh trong phim "Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng"

Bên cạnh đó, "Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng" cũng chính thức vượt qua "Em Chưa 18" để góp mặt trong top 15 phim Việt có doanh thu cao nhất từ trước đến nay. Thành tích này đồng thời đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Kiều Minh Tuấn khi "Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng" trở thành bộ phim có doanh thu cao nhất mà nam diễn viên từng tham gia, vượt qua kỷ lục trước đó của "Em Chưa 18" với 172 tỷ đồng từ năm 2017. Như vậy sau gần một thập kỷ sự nghiệp, Kiều Minh Tuấn đã phá vỡ cột mốc doanh thu của chính mình ngay trong lần đầu thử sức với thể loại kinh dị, cho thấy hướng đi đúng đắn của nam diễn viên trong hành trình làm mới hình tượng, không ngại thử thách bản thân ở nhiều thể loại phim khác nhau.

Không chỉ ghi điểm nhờ câu chuyện mới lạ, kịch bản nhiều cú “twist” bất ngờ cùng diễn xuất “bảo chứng” của dàn diễn viên chính như Kiều Minh Tuấn, Đoàn Minh Anh, NSƯT Hạnh Thuý, Diệp Bảo Ngọc, Lan Phương,... "Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng" còn nhận nhiều lời khen bởi phần hình ảnh đậm chất điện ảnh, góc quay đẹp mắt và khai thác trọn vẹn vẻ đẹp hùng vĩ của vùng Tây Bắc Việt Nam trên màn ảnh rộng. Cộng hưởng cùng sức hút từ sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan và chuỗi cinetour trải dài từ Nam ra Bắc, bộ phim liên tục duy trì độ thảo luận sôi nổi trên mạng xã hội, góp phần không nhỏ trong việc gặt hái doanh thu tại phòng vé.

Tính đến hiện tại, dù đã bước sang tuần công chiếu thứ 6, "Phí Phông: Quỷ Máu Rừng Thiêng" vẫn giữ vững vị trí trong tốp đầu lượng vé bán ra và doanh thu phòng vé Việt 2026, trước sự cạnh tranh của nhiều tác phẩm mới ra mắt.

Nam Anh/VOV.VN
“Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng” dẫn đầu phòng vé với doanh thu gần 180 tỷ đồng
VOV.VN - Phim kinh dị “Phí phông: Quỷ máu rừng thiêng” có diễn viên Quốc Tuấn, Lan Phương đóng vẫn dẫn đầu phòng vé dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 với doanh thu gần 180 tỷ đồng. Trong khi đó, “Trùm sò” và “Đại tiệc trăng máu 8” gần như nắm chắc phần lỗ.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng
VOV.VN - Phim "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" của đạo diễn Đỗ Quốc Trung chính thức cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau 1 tuần ra mắt.

"Phí Phông" đạt doanh thu hơn 70 tỷ đồng, ghi nhận 4 kỷ lục “vô tiền khoáng hậu”
VOV.VN - Khởi chiếu sớm từ 16/4, "Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" với sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thuý, Nina Nutthacha Padovan, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh… nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé khi liên tiếp xác lập nhiều thành tích “vô tiền khoáng hậu” đối với dòng phim kinh dị Việt.

Kiều Minh Tuấn hóa pháp sư trừ tà trong phim kinh dị “Phí Phông”
VOV.VN - Bộ phim kinh dị “Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng” vừa chính thức công bố teaser poster và teaser trailer, mở ra một thế giới rùng rợn xoay quanh loài quỷ khát máu trong truyền thuyết dân gian miền núi. Những hình ảnh đầu tiên nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ bầu không khí u ám cùng hàng loạt chi tiết gợi mở về

Sao nhí Thái Lan 12 tuổi gây sốt khi đóng phim kinh dị Việt "Phí Phông"
VOV.VN - Sao nhí Thái Lan Nina Nutthacha Padovan đang thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ phim kinh dị Việt “Phí Phông”. Cô bé Nina mang đến màn trình diễn ám ảnh và đầy thuyết phục, đẩy cao trào kịch tính cho phim.

