Phim Ấn Độ "Ramayana" lập kỷ lục, các rạp Việt tăng suất chiếu

Phim Ấn Độ "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" đang ghi nhận những kết quả đáng chú ý tại phòng vé Việt Nam. Theo số liệu từ Box Office Vietnam được nhà phát hành công bố, bộ phim bán được 47.379 vé qua 1.101 suất chiếu trong 3 ngày đầu tiên, từ 6 đến 8/11.

Trước lượng khán giả đến rạp trong những ngày đầu công chiếu, các cụm rạp tại Việt Nam đã tăng thêm suất chiếu cho bộ phim. Đây là tín hiệu đáng chú ý đối với một tác phẩm Bollywood tại thị trường vốn có sự cạnh tranh lớn từ phim Việt và các bom tấn Hollywood.

Phim "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" bán hơn 47.000 vé trong 3 ngày đầu công chiếu tại Việt Nam.

Theo Galaxy Distribution, "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" đã xác lập kỷ lục phim Bollywood có doanh thu cao nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Tuy nhiên, đơn vị phát hành chưa nêu con số doanh thu cụ thể của bộ phim tại thị trường trong nước trong thông tin công bố lần này.

Không chỉ tại Việt Nam, bộ phim còn ghi nhận doanh thu lớn trên thị trường quốc tế. Theo số liệu do Sacnilk tổng hợp, tính đến hết ngày 8/11, "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" thu về khoảng 499,20 crore rupee, tương đương 53,1 triệu USD trên toàn cầu, tiến sát mốc 500 crore rupee.

Đáng chú ý, tại Ấn Độ, doanh thu từ lượng vé đặt trước cho ngày 9/11 đạt 50,03 crore rupee (khoảng 5,3 triệu USD), cao hơn mức doanh thu 42,96 crore rupee được công bố cho ngày khởi chiếu. Những con số này cho thấy sự quan tâm của khán giả đối với bộ phim sau kỳ nghỉ lễ Diwali.

"Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" được chuyển thể từ thiên sử thi nổi tiếng của Ấn Độ, kể về cuộc đối đầu giữa hoàng tử Rama và vua quỷ Ravana. Khi thế giới đứng trước nguy cơ sụp đổ, Rama được định mệnh lựa chọn để chống lại Ravana. Bên cạnh cuộc chiến giữa thiện và ác, câu chuyện còn khai thác tình yêu, lòng trung thành và sự hy sinh.

Vai hoàng tử Rama do Ranbir Kapoor đảm nhận, trong khi diễn viên Yash hóa thân thành vua quỷ Ravana.

Theo nhà phát hành, "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" trở thành phim Bollywood có doanh thu cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Bộ phim gây chú ý ngay từ giai đoạn sản xuất bởi mức đầu tư lớn. Theo thông tin từ nhà phát hành, tổng kinh phí dành cho hai phần phim lên tới 500 triệu USD, thuộc nhóm dự án điện ảnh đắt đỏ nhất của Ấn Độ.

Đứng sau dự án là nhà sản xuất Namit Malhotra, người giữ vai trò lãnh đạo tại DNEG, công ty kỹ xảo từng tham gia nhiều tác phẩm Hollywood như "Dune", "Interstellar" và "Inception". Phim do Nitesh Tiwari đạo diễn, người từng thực hiện tác phẩm ăn khách "Dangal".

Một điểm đáng chú ý khác là phần âm nhạc có sự tham gia của hai nhà soạn nhạc từng giành giải Oscar, Hans Zimmer và A. R. Rahman. Sự kết hợp này góp phần tạo nên quy mô quốc tế cho dự án điện ảnh lấy cảm hứng từ văn hóa và thần thoại Ấn Độ.

Tại Việt Nam, ca sĩ Võ Hạ Trâm đảm nhận vai trò đại sứ phim, góp phần giới thiệu tác phẩm đến khán giả trong nước.

"Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" hiện được trình chiếu tại các rạp trên toàn quốc với hai phiên bản phụ đề và lồng tiếng Việt. Phim cũng có định dạng IMAX 3D, hướng đến khán giả muốn thưởng thức các đại cảnh và kỹ xảo trên màn ảnh lớn.