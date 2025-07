Phim "Bài ca ra trận": “Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù!”

"Bài ca ra trận” là một tác phẩm điện ảnh đẹp như một bài thơ giữa bối cảnh là chiến trường ác liệt. Phim xoay quanh một chiến sĩ trẻ là Nam (do diễn viên Lê Dũng Nhi đóng) - một chiến sĩ trẻ dũng cảm được đưa từ chiến trường về quân y viện, đang phải đối mặt với thử thách nghiệt ngã khi đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, chỉ nghe được tiếng kêu đau đớn của các thương binh nặng xung quanh suốt ngày đêm.

Giới thiệu bộ phim "Bài ca ra trận"

Tưởng chừng như lý tưởng chiến đấu vì Tổ quốc phải gác lại nhưng những hồi ức trong sáng cùng sự chăm sóc tận tình của cô y tá xinh đẹp Mai (do diễn viên Như Quỳnh đóng) đã khơi dậy ngọn lửa ý chí trong người chiến sĩ trẻ, giúp anh vượt qua cú sốc tinh thần và cả những vết thương do chiến tranh để lại trên cơ thể để tiếp tục thực hiện lý tưởng của mình: Sống - chiến đấu - hi sinh vì độc lập, tự do dân tộc.

Bên cạnh đó, phim cũng khắc hoạ rõ nét về một thế hệ trẻ mong muốn bước ra thế giới, lĩnh hội những kiến thức mới để quay trở lại đóng góp cho quê hương, thông qua vai diễn Lê do diễn viên Thanh Loan thủ vai.

"Bài ca ra trận” đã sử dụng nhiều thủ pháp điện ảnh lần đầu tiên xuất hiện trong phim Việt Nam. Phim giành được Giải Bông sen bạc tại LHP Việt Nam lần thứ III năm 1975.

Cảnh quay bạn bè quốc tế ăn mừng tin chiến thắng của Việt Nam trong phim “Bài ca ra trận”

Bộ phim "Bài ca ra trận” không chỉ là một tác phẩm điện ảnh nổi bật mà còn là dấu ấn của sự nỗ lực trong ngành điện ảnh Việt Nam thời. Trong ký ức của diễn viên, NSƯT Thanh Loan, thời gian làm phim nhựa gắn liền với những thử thách về thời tiết, đặc biệt là những cảnh quay ngoài trời. "Chúng tôi phải phụ thuộc rất nhiều vào thời tiết. Tạo bối cảnh mưa còn dễ dàng hơn, nhưng nắng thì rất khó kiểm soát, nhất là khi không thể 'đuổi mây' để mặt trời xuất hiện đúng lúc nên “ngày nào không có nắng là chúng tôi phải chờ vễu mặt ra”, diễn viên Thanh Loan cười hài hước và chia sẻ.

Một trong những cảnh quay đặc biệt khiến cô nhớ mãi là cảnh bên dòng sông lúc trời chập choạng tối. Đó là cảnh sử dụng kỹ thuật quay hoàng hôn với sự tương phản màu sắc mạnh mẽ trong khung hình. Để có được bối cảnh này, ekip lúc đó phải chờ rất lâu, “phải chuẩn bị từ chiều, dàn quân như nào, góc độ ánh sáng ra làm sao để làm cho mảng chân trời hiện lên thật đẹp, dòng sông phải ánh bạc lên”, diễn viên Thanh Loan chia sẻ.

NSƯT Thanh Loan chia sẻ về bộ phim "Bài ca ra trận"

Quá trình tập luyện và chuẩn bị kỳ công nhưng diễn lại rất nhanh vì thời gian hoàng hôn ngắn ngủi, không thể quay nhiều lần. Cũng chính từ vai diễn của bộ phim “Bài ca ra trận” mà diễn viên Thanh Loan được Nhà hát kịch Quân đội lúc bấy giờ đánh giá cao và được nhận thêm nhiều vai diễn. Chính cô cũng nhận định rằng: Bộ phim đánh dấu sự trưởng thành trong quãng đời làm nghề của mình.

Trong ký ức của diễn viên Thanh Loan, một câu nói đã ăn sâu vào tâm trí thế hệ thanh niên lúc bấy giờ: "Cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù". Bộ phim "Bài ca ra trận" đã khắc họa rõ nét lý tưởng sống cao đẹp của thế hệ thanh niên Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh, khi họ gác bút lên đường ra chiến trận, sống, chiến đấu và hi sinh vì độc lập, tự do của dân tộc.