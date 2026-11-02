Phim "Chị chị em em 3" mở màn ấn tượng, dẫn đầu phòng vé

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim "Chị chị em em 3" hiện dẫn đầu phòng vé Việt, với hơn 68 tỷ đồng doanh thu mở màn. Trong sáng nay (2/11), tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thu về gần 2 tỷ đồng với hơn 32.000 vé bán ra trên hơn 4.900 suất chiếu.

Chỉ sau 3 ngày công chiếu chính thức, phim vượt mốc doanh thu 50 tỷ đồng. Với tốc độ tăng trưởng này, bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút, bứt phá doanh thu trong những ngày tới.

Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn trong "Chị chị em em 3" (Ảnh: ĐPCC)

"Chị chị em em 3" kể về Văn Tài - công tử con quan lớn quyền thế - chuẩn bị cưới Thị Mầu, tiểu thư nổi tiếng tài sắc nhất vùng. Tưởng đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối được cả làng mong chờ, nhưng trớ trêu thay Văn Tài lại say đắm Thị Liễu - người chị họ đến từ phương Nam của Thị Mầu, đang tìm đường thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt với người chồng gia trưởng Văn Cường.

Phần 3 của bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Chi Pu, Quốc Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, NSND Lê Khanh... Phần 1 của "Chị chị em em" mang về doanh thu hơn 70 tỷ đồng. Phần 2 ra mắt năm 2023 vượt mốc doanh thu 110 tỷ đồng.

Đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của Box Office Vietnam là phim kinh dị "Clayface". Phim của đạo diễn James Watkins hiện đạt tổng doanh thu hơn 6 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Trong sáng 2/11, phim đạt doanh thu hơn 150 triệu đồng với hơn 1.000 vé được bán ra trên hơn 360 suất chiếu.

Tác phẩm hé lộ sự sa ngã kinh hoàng của một người đàn ông từ ngôi sao Hollywood đang lên trở thành một con quái vật đầy thù hận, trong một câu chuyện khám phá sự mất mát bản sắc và nhân tính, tình yêu độc hại, và mặt tối của tham vọng khoa học.

"Trại buôn người" của Toni Dương Bảo Anh xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của Box Office. Phim vẫn duy trì sức hút sau hơn 1 tháng ra mắt, hiện đạt tổng doanh thu hơn 493 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ cán mốc doanh thu 500 tỷ đồng trong thời gian tới.

Phim "Trại buôn người" hiện đạt tổng doanh thu hơn 490 tỷ đồng (Ảnh: ĐPCC)

Phim xoay quanh câu chuyện về Ny (Steven Nguyễn) vì muốn cứu em gái sa bẫy buôn người ở biên giới miền Tây, anh cùng bạn thân bị bắt làm nô dịch trong sào huyệt lừa đảo tàn bạo. Tại đây, họ cùng các trinh sát nằm vùng và các nạn nhân hứng chịu bi kịch thể xác âm thầm lập kế hoạch trốn thoát.

Đứng thứ 4 và thứ 5 trong bảng xếp hạng của Box Office Vietnam lần lượt là phim "Án mạng karaoke" và "Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh". Tính đến ngày 2/11, bộ phim có Vân Dung, Thanh Sơn đóng chính đạt tổng doanh thu hơn 46 tỷ đồng. "Quỷ ăn tạng 4" thu về hơn 42 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.