English
/ SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Phim "Chị chị em em 3" mở màn ấn tượng, dẫn đầu phòng vé

Thứ Hai, 09:48, 02/11/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Phim "Chị chị em em 3" có doanh thu mở màn khá ấn tượng, với hơn 68 tỷ đồng.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim "Chị chị em em 3" hiện dẫn đầu phòng vé Việt, với hơn 68 tỷ đồng doanh thu mở màn. Trong sáng nay (2/11), tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng thu về gần 2 tỷ đồng với hơn 32.000 vé bán ra trên hơn 4.900 suất chiếu.

Chỉ sau 3 ngày công chiếu chính thức, phim vượt mốc doanh thu 50 tỷ đồng. Với tốc độ tăng trưởng này, bộ phim được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì sức hút, bứt phá doanh thu trong những ngày tới.

phim chi chi em em 3 mo man an tuong, dan dau phong ve hinh anh 1
Ninh Dương Lan Ngọc và Steven Nguyễn trong "Chị chị em em 3" (Ảnh: ĐPCC)

"Chị chị em em 3" kể về Văn Tài - công tử con quan lớn quyền thế - chuẩn bị cưới Thị Mầu, tiểu thư nổi tiếng tài sắc nhất vùng. Tưởng đây là cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối được cả làng mong chờ, nhưng trớ trêu thay Văn Tài lại say đắm Thị Liễu - người chị họ đến từ phương Nam của Thị Mầu, đang tìm đường thoát khỏi cuộc hôn nhân ngột ngạt với người chồng gia trưởng Văn Cường. 

Phần 3 của bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Kỳ Duyên, Steven Nguyễn, Chi Pu, Quốc Anh, Ninh Dương Lan Ngọc, NSND Lê Khanh... Phần 1 của "Chị chị em em" mang về doanh thu hơn 70 tỷ đồng. Phần 2 ra mắt năm 2023 vượt mốc doanh thu 110 tỷ đồng.

Đứng vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng của Box Office Vietnam là phim kinh dị "Clayface". Phim của đạo diễn James Watkins hiện đạt tổng doanh thu hơn 6 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Trong sáng 2/11, phim đạt doanh thu hơn 150 triệu đồng với hơn 1.000 vé được bán ra trên hơn 360 suất chiếu.

Tác phẩm hé lộ sự sa ngã kinh hoàng của một người đàn ông từ ngôi sao Hollywood đang lên trở thành một con quái vật đầy thù hận, trong một câu chuyện khám phá sự mất mát bản sắc và nhân tính, tình yêu độc hại, và mặt tối của tham vọng khoa học.

"Trại buôn người" của Toni Dương Bảo Anh xếp vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng của Box Office. Phim vẫn duy trì sức hút sau hơn 1 tháng ra mắt, hiện đạt tổng doanh thu hơn 493 tỷ đồng, được kỳ vọng sẽ cán mốc doanh thu 500 tỷ đồng trong thời gian tới. 

phim chi chi em em 3 mo man an tuong, dan dau phong ve hinh anh 2
Phim "Trại buôn người" hiện đạt tổng doanh thu hơn 490 tỷ đồng (Ảnh: ĐPCC)

Phim xoay quanh câu chuyện về Ny (Steven Nguyễn) vì muốn cứu em gái sa bẫy buôn người ở biên giới miền Tây, anh cùng bạn thân bị bắt làm nô dịch trong sào huyệt lừa đảo tàn bạo. Tại đây, họ cùng các trinh sát nằm vùng và các nạn nhân hứng chịu bi kịch thể xác âm thầm lập kế hoạch trốn thoát.

Đứng thứ 4 và thứ 5 trong bảng xếp hạng của Box Office Vietnam lần lượt là phim "Án mạng karaoke" và "Quỷ ăn tạng 4: Hổ tinh". Tính đến ngày 2/11, bộ phim có Vân Dung, Thanh Sơn đóng chính đạt tổng doanh thu hơn 46 tỷ đồng. "Quỷ ăn tạng 4" thu về hơn 42 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. 

2aobor8b6vdqmwywznvcaoozus5rpzehkuvwd2bc.jpg

Chi Pu hát về nỗi đau thất tình trong Chị chị em em 3

VOV.VN - MV Sao em còn hé lộ thêm những diễn biến tình cảm của Thị Nương, nhân vật do Chi Pu đảm nhận trong Chị chị em em 3. Đáng chú ý là khoảnh khắc cô bất ngờ đứng lên giữa đám cưới của Văn Tài và tuyên bố: “Có một thứ cả làng nên biết”.

Mai Trang/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kỳ Duyên đối đầu Lan Ngọc và Chi Pu trong “Chị chị em em 3”
Kỳ Duyên đối đầu Lan Ngọc và Chi Pu trong “Chị chị em em 3”

VOV.VN - Trailer chính thức của Chị chị em em 3 vừa được giới thiệu, hé lộ mối quan hệ chồng chéo giữa 5 nhân vật do Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh, Kỳ Duyên, Chi Pu và Steven Nguyễn đảm nhận. Trong đó, Quốc Anh trở thành tâm điểm của hàng loạt xung đột tình cảm giữa ba người phụ nữ.

Kỳ Duyên đối đầu Lan Ngọc và Chi Pu trong “Chị chị em em 3”

Kỳ Duyên đối đầu Lan Ngọc và Chi Pu trong “Chị chị em em 3”

VOV.VN - Trailer chính thức của Chị chị em em 3 vừa được giới thiệu, hé lộ mối quan hệ chồng chéo giữa 5 nhân vật do Ninh Dương Lan Ngọc, Quốc Anh, Kỳ Duyên, Chi Pu và Steven Nguyễn đảm nhận. Trong đó, Quốc Anh trở thành tâm điểm của hàng loạt xung đột tình cảm giữa ba người phụ nữ.

“Trại buôn người” sẽ sửa những gì nếu có phiên bản dành cho khán giả 13 tuổi?
“Trại buôn người” sẽ sửa những gì nếu có phiên bản dành cho khán giả 13 tuổi?

VOV.VN - “Trại buôn người” hiện vượt mốc 360 tỷ đồng doanh thu. Trước đề xuất có phiên bản phù hợp hơn với khán giả từ 13 tuổi, nhà sản xuất Mèo Bích Trang cho biết ê-kíp sẽ phải giảm cảnh bạo lực, điều chỉnh lời thoại, tiết chế căng thẳng tâm lý nhưng vẫn giữ trọng tâm cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo.

“Trại buôn người” sẽ sửa những gì nếu có phiên bản dành cho khán giả 13 tuổi?

“Trại buôn người” sẽ sửa những gì nếu có phiên bản dành cho khán giả 13 tuổi?

VOV.VN - “Trại buôn người” hiện vượt mốc 360 tỷ đồng doanh thu. Trước đề xuất có phiên bản phù hợp hơn với khán giả từ 13 tuổi, nhà sản xuất Mèo Bích Trang cho biết ê-kíp sẽ phải giảm cảnh bạo lực, điều chỉnh lời thoại, tiết chế căng thẳng tâm lý nhưng vẫn giữ trọng tâm cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo.

Nữ diễn viên “Trại buôn người” kể chuyện xin phép chồng để đóng cảnh nóng
Nữ diễn viên “Trại buôn người” kể chuyện xin phép chồng để đóng cảnh nóng

VOV.VN - Trong “Trại buôn người”, Hoàng Kim Ngọc gây chú ý với vai Mỹ Ngọc - người phụ nữ bất chấp nhiều giới hạn để sinh tồn. Nữ diễn viên tiết lộ cô giảm 6kg để chuẩn bị cho cảnh nóng, còn ông xã bay vào tận phim trường để “giám sát” vợ diễn.

Nữ diễn viên “Trại buôn người” kể chuyện xin phép chồng để đóng cảnh nóng

Nữ diễn viên “Trại buôn người” kể chuyện xin phép chồng để đóng cảnh nóng

VOV.VN - Trong “Trại buôn người”, Hoàng Kim Ngọc gây chú ý với vai Mỹ Ngọc - người phụ nữ bất chấp nhiều giới hạn để sinh tồn. Nữ diễn viên tiết lộ cô giảm 6kg để chuẩn bị cho cảnh nóng, còn ông xã bay vào tận phim trường để “giám sát” vợ diễn.

 
ĐỜI SỐNG
Du lịch
CÔNG NGHỆ
GIẢI TRÍ
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
SỨC KHỎE
XÃ HỘI
KINH TẾ
Sân khấu - Điện ảnh
Văn học
Âm nhạc