Phim có Lương Triều Vỹ cùng 7 tác phẩm điện ảnh Đức đến Việt Nam

Liên hoan phim Đức thường niên KinoFest 2026 do Viện Goethe tổ chức diễn ra từ tháng 11 đến tháng 12 tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng.

Bà Thái Mai Lan, Viện trưởng Viện Goethe TP.Hồ Chí Minh cho biết, tám bộ phim được lựa chọn năm nay đặt ra nhiều câu hỏi về tự do, sự trưởng thành, bản sắc, gia đình và khát vọng kết nối. Trong đó có những tác phẩm từng được ghi nhận tại các liên hoan phim quốc tế.

Liên hoan phim Đức thường niên KinoFest 2026 diễn ra từ tháng 11 đến tháng 12 tại Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng.

Đáng chú ý là Phong bì vàng của đạo diễn İlker Çatak, tác phẩm đoạt Gấu Vàng cho Phim hay nhất tại Berlinale 2026. Phim kể về Derya và Aziz, sau khi mất việc phải chuyển về sống cùng bố mẹ Aziz tại Istanbul với cô con gái 13 tuổi. Những biến động trong cuộc sống khiến gia đình phải tìm cách thích nghi, trong khi cuộc hôn nhân của họ đối diện nhiều thử thách.

Bà Thái Mai Lan, Viện trưởng Viện Goethe TP.Hồ Chí Minh chia sẻ thông tin về Liên hoan phim.

Một điểm nhấn khác là Người bạn thầm lặng của đạo diễn Ildikó Enyedi, có sự góp mặt của Lương Triều Vỹ và Léa Seydoux. Tác phẩm từng tham gia tranh giải chính tại Liên hoan phim Venice 2025.

Bộ phim lấy một cây bạch quả cổ thụ tại Đức làm điểm kết nối những cuộc đời ở ba thời điểm khác nhau trong lịch sử. Qua mối quan hệ giữa con người với thế giới thực vật, thiên nhiên và khoa học, phim gợi mở những cách cảm nhận khác về thế giới xung quanh.

Phim Đức có Lương Triều Vỹ được chiếu ở Việt Nam.

KinoFest 2026 còn giới thiệu Rose của Markus Schleinzer, câu chuyện về một người phụ nữ sống dưới danh tính nam giới vào đầu thế kỷ XVII. Tác phẩm đặt ra những vấn đề về giới tính, quyền tự quyết và những giới hạn xã hội đặt lên mỗi cá nhân.

Trong khi đó, Tôi hiểu sự bức xúc của các vị của Kilian Armando Friedrich lấy môi trường ngành dịch vụ vệ sinh làm điểm khởi đầu để nhìn vào sự bấp bênh của người lao động và những lựa chọn đạo đức trong đời sống thường ngày.

Diễn viên Thuỳ Anh chia sẻ cảm nhận về điện ảnh Đức.

Luisa của Julia Roesler xoay quanh một phụ nữ trẻ khuyết tật sống tại cơ sở hỗ trợ, từ đó đặt ra những câu hỏi về tình dục, quyền tự quyết và sự dễ tổn thương. Những đứa con của Chúa của Frauke Lodders kể về hai anh em lớn lên trong một gia đình bảo thủ, phải tìm cách cân bằng giữa khát vọng tự do và những ràng buộc gia đình.

Ở màu sắc khác, Chao ôi, cái khoảng trống khủng khiếp này! của Simon Verhoeven kể hành trình của một chàng trai trẻ theo học trường diễn xuất và sống cùng ông bà ngoại, trong quá trình tìm kiếm vị trí của mình giữa nghệ thuật, gia đình và những mất mát. Phim hoạt hình Tiếng hát cá voi hướng đến khán giả gia đình, kể về một chú cá voi lưng gù tuổi teen bước vào hành trình dưới đại dương cùng những người bạn.

Chia sẻ tại chương trình, diễn viên Thùy Anh cho biết điều khiến cô quan tâm ở điện ảnh Đức là sự khác biệt trong cách làm phim và xây dựng nhân vật.

“Tôi rất mong muốn được tìm hiểu về cách làm phim, cách xây dựng nhân vật cũng như cách diễn viên làm việc với nhân vật của mình. Với tôi, mỗi nền văn hóa đều có những dấu ấn riêng và điện ảnh Đức cũng có những dấu ấn rất đặc biệt”, Thùy Anh nói.

Theo nữ diễn viên, việc tiếp xúc với một nền điện ảnh khác cũng giúp người làm nghề có thêm những cách nhìn mới. “Có những điều mình nhìn thấy hằng ngày và nghĩ là bình thường, nhưng dưới góc nhìn của một người đến từ một nền văn hóa khác, họ lại nhìn thấy những điều khác. Điều đó khiến tôi khá bất ngờ”, cô chia sẻ.

Tại Hà Nội, KinoFest 2026 diễn ra từ ngày 5 đến 8/11 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia. Sau đó, chương trình tiếp tục được tổ chức tại TP.HCM, Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng trong tháng 11 và tháng 12. Theo Ban tổ chức, mức vé 30.000 đồng tại một số điểm chiếu được áp dụng theo hình thức phi thương mại, nhằm khuyến khích khán giả hình thành thói quen đầu tư cho các hoạt động văn hóa.