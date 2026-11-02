Phim hoạt hình Nhật Bản tiếp tục “chinh phục thế giới”

Theo số liệu sơ bộ từ cuộc khảo sát năm 2025 do Hiệp hội hoạt hình Nhật Bản (The Association of Japanese Animations) vừa công bố, tổng quy mô thị trường công nghiệp phim hoạt hình của nước này, bao gồm 9 hạng mục như truyền hình, điện ảnh và phát trực tuyến… đã tăng khoảng 16% so với năm trước, đạt mức cao kỷ lục 4.449,1 tỷ JPY (khoảng 29,5 tỷ USD).

Đây là lần đầu tiên con số này vượt ngưỡng 4.000 tỷ JPY và là năm thứ 5 liên tiếp, thị trường đạt mức kỷ lục năm sau cao hơn năm trước, đồng thời, tỷ lệ tăng trưởng ghi nhận được cũng là mức cao chưa từng có đến nay.

Anime Nhật Bản xuất hiện ngày càng nhiều tại các thị trường lớn của thế giới. Ảnh Jiji Press

Trong đó, thị trường nội địa tăng 14% so với năm trước, đạt 1.906,5 tỷ JPY, thị trường nước ngoài tăng 17%, đạt 2.542,6 tỷ JPY (tương đương khoảng 16,6 tỷ USD). Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường nước ngoài, vốn chiếm khoảng 60% tổng quy mô, chính là yếu tố thúc đẩy sự gia tăng của toàn ngành.

Theo các phân tích của giới chuyên môn, kết quả này là nhờ vào việc anime Nhật Bản ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên các phương tiện truyền thông nước ngoài, thu hút sự quan tâm lớn hơn, cùng với đó là việc các doanh nghiệp đẩy mạnh mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế.

Hiệp hội Hoạt hình Nhật Bản nhận định: "Việc phim hoạt hình Nhật Bản đạt doanh thu cao tại các rạp chiếu phim nước ngoài, hoặc lọt vào các bảng xếp hạng phát trực tuyến toàn cầu đã trở nên phổ biến và thị trường đang tiếp tục chứng kiến ​​sự tăng trưởng mạnh mẽ". Thông tin chi tiết về cuộc khảo sát nêu trên dự kiến ​​sẽ được công bố vào tháng 12 năm nay.