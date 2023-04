Phim Hollywood quay ở Việt Nam xếp thứ ba Netflix toàn cầu

Netflix vừa công bố số liệu các phim nói tiếng Anh ăn khách nhất trên nền tảng trực tuyến tuần từ ngày 17/4 đến 23/4. "A Tourist's Guide to Love" thu hút 13,4 triệu giờ xem, xếp sau "Let Him Go" (14,1 triệu giờ) và "The Last Kingdom: Seven Kings Must Die" (25,7 triệu giờ). Phim cũng vào top 10 phim được xem nhiều tại 78 thị trường trên toàn cầu, bao gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ tại châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương.

Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất chính Rachael Leigh Cook mặc áo dài Việt Nam trong một cảnh quay.

Lấy bối cảnh gần như hoàn toàn tại 5 địa điểm ở Việt Nam, sức hút toàn cầu của bộ phim đã tiếp tục đưa đất nước xinh đẹp khắp quốc tế. Nhà biên kịch người Ireland gốc Việt Eirene Tran Donohue đã chia sẻ cảm nghĩ của cô về việc mang đến một khía cạnh mới mẻ và chân thực của Việt Nam đến thế giới: “Tôi vô cùng xúc động trước sự đón nhận toàn cầu đối với bộ phim "A Tourist's Guide to Love" và đặc biệt là phản ứng vô cùng tích cực từ khán giả Việt Nam trên khắp thế giới. Tôi đã nghe rất nhiều người nói rằng họ tự hào biết bao khi cuối cùng cũng có thể chia sẻ văn hóa và đất nước của mình với thế giới. Và rằng họ rất biết ơn khi cuối cùng cũng thấy hình ảnh của mình được thể hiện trên màn ảnh theo một cách tích cực.

Mặc dù nhìn bề ngoài, tựa phim chỉ đơn thuần là bộ phim hài-lãng mạn, nhưng đối với nhiều người, nó còn hơn thế nữa. Tôi đã lớn lên trong bối cảnh mà không có một bộ phim Hollywood nào mà không đề cập đến chiến tranh. Việt Nam không phải là một câu chuyện về thời chiến. Đó là một câu chuyện tình yêu và xứng đáng được cả thế giới xem và tôn vinh. Tôi hy vọng rằng bộ phim này có thể giúp thay đổi nhận thức trên toàn thế giới và mang đến cơ hội giúp nhiều câu chuyện về Việt Nam được kể hơn nữa".

Nữ diễn viên kiêm nhà sản xuất chính Rachael Leigh Cook chia sẻ cảm xúc: "Có thể nói toàn bộ diễn viên và đoàn phim chúng tôi vô cùng xúc động khi thấy bộ phim đạt được vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng Top 10 phim toàn cầu tuần này. Tôi tin rằng đây là đại diện cho mong muốn của mọi người được xem và trải nghiệm các nền văn hóa khác và xây dựng cầu nối thông qua một bộ phim như thế này. Ngôi sao thực sự trong bộ phim của chúng tôi là Việt Nam, và chúng tôi không thể hạnh phúc hơn khi thấy Việt Nam tỏa sáng".

Chia sẻ sự thành công của bộ phim, NSƯT Lê Thiện không giấu được xúc động khi chia sẻ: “Tôi rất vui khi biết nền văn hóa giàu bản sắc và phong cảnh ngoạn mục của Việt Nam chúng ta hiện được nhiều người trên thế giới đánh giá cao. Là một người Việt Nam, tôi rất tự hào khi thấy những câu chuyện đẹp đẽ, độc đáo của chúng ta được kể qua lăng kính của một dàn diễn viên và đoàn làm phim quốc tế”.

"A Tourist's Guide to Love" được quay tại 5 điểm đến mang tính biểu tượng của Việt Nam, giới thiệu những địa điểm xinh đẹp của đất nước với khán giả toàn cầu, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hội An, Hà Giang và Hà Nội.

Dưới sự hỗ trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, Hướng dẫn tình yêu của một du khách là bộ phim quốc tế đầu tiên tại Việt Nam sau đại dịch COVID-19, với sự tham gia của hơn 200 thành viên đoàn phim địa phương và các nhà cung cấp bao gồm những thành viên trong sản xuất, du lịch nội địa và bán lẻ./.