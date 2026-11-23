Theo số liệu của Box Office Vietnam, tính đến sáng 23/11, phim "Trại giam hạnh phúc" có diễn viên Tuấn Trần đóng chính đã cán mốc doanh thu hơn 107 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày công chiếu chính thức, tính cả suất chiếu sớm. Trong sáng 23/11, tác phẩm của đạo diễn Nhật Trung đứng đầu phòng vé Việt khi thu về hơn 6,2 tỷ đồng với hơn 86.000 vé được bán ra trên hơn 5.000 suất chiếu. Con số này áp đảo so với doanh thu của những bộ phim ra rạp cùng thời điểm, cũng như những bộ phim Việt khác. Trước đó, "Trại giam hạnh phúc" cán mốc doanh thu 50 tỷ đồng vào sáng 21/11, chỉ sau 1 ngày khởi chiếu chính thức.

Dàn diễn viên trong phim "Trại giam hạnh phúc". Ảnh: ĐPCC

Phim kể về Phúc (Tuấn Trần), từ một giáo viên hiền lành, tốt bụng vì muốn cứu em gái (Sally Hồng Anh) mà trở thành sát nhân, phải vào tù. Cuộc sống sau song sắt vô cùng khắc nghiệt nhưng Phúc cố gắng nhẫn nhịn, mong sớm được trở về với tự do.

Nhờ bản tính lương thiện, anh khiến người cán bộ quản giáo vô cùng nguyên tắc tên Tú (Ma Ran Đô) và các phạm nhân khác dần thay đổi theo hướng tích cực, biết hòa hợp và đồng cảm với nhau hơn. Trong lúc "giáo án đặc biệt nhất" đang được viết trong nhà tù, em gái Phúc cũng phải đối diện với một cuộc sống đầy thử thách khi không còn anh trai bên cạnh.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên gồm Tuấn Trần, Tiến Luật, Lương Thế Thành, Ma Ran Đô... Trong đó, vai phản diện Long Đầu Bò của Lương Thế Thành gây ấn tượng với khán giả.

Sau khi ra mắt, "Trại giam hạnh phúc" nhận nhiều phản hồi tích cực của khán giả trên mạng xã hội. Phim được khen vì cân bằng khá tốt giữa chất bi và chất hài, mang đến những tràng cười sảng khoái xen lẫn những khoảnh khắc khiến người xem rơi nước mắt.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của Box Office Vietnam là phim "Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân" với doanh thu hơn 300 triệu đồng trong sáng 23/11. Đến nay, phim đạt tổng doanh thu hơn 4 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên, "Đấu trường sinh tử: Bình minh ngày chiêu quân" đưa khán giả trở lại Panem 24 năm trước những sự kiện trong phần phim Đấu trường sinh tử đầu tiên, bắt đầu vào buổi sáng diễn ra Lễ chiêu quân lần thứ 50, hay còn được biết đến với tên gọi Huyết trường Tứ phân lần thứ hai.

Sau khoảng thời gian đứng đầu phòng vé Việt, "Ngày con còn mẹ" đang giảm dần sức hút, tụt xuống vị trí thứ ba. Phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thu về hơn 57 tỷ đồng sau 11 ngày công chiếu chính thức.

"Ngày con còn mẹ" thuộc thể loại gia đình, tâm lý, kể về Mây (Phương Anh Đào), cô con gái lớn lên với suy nghĩ mẹ ruột là bà Tím (Hồng Đào) chỉ thương anh hai Pháo (Huy Anh) mà không quan tâm đến mình. Cho đến khi biến cố bất ngờ ập xuống, Mây mới bàng hoàng nhận ra: điều đau đớn nhất không phải là chưa từng được yêu, mà là cô đã dành trọn thanh xuân để trách một người mẹ mà chưa từng thật sự hiểu bà.