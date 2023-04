Phim Việt: Doanh thu trồi sụt, nhiều thảm họa

Doanh thu trồi sụt

Theo thống kê từ trang phân tích dữ liệu doanh thu phòng vé ở Việt Nam Box Office, tổng doanh thu phim Việt trong ba tháng đầu năm 2023 đạt hơn 700 tỷ đồng. Đây được cho là tín hiệu tích cực, thôi thúc nhiều cá nhân, đơn vị đầu tư phim.

Con số này minh chứng cho “cú lội ngược dòng” của điện ảnh Việt Nam. Doanh thu phim điện ảnh Việt trong cả năm 2022 chỉ đạt khoảng 700 tỷ đồng với gần 40 tác phẩm ra rạp, một phim đạt 100 tỷ đồng là Em và Trịnh. Trong 38 phim, có 6 phim thu lãi, 4 phim đạt điểm hòa vốn, còn lại là phim thua lỗ. Trường hợp lỗ nặng là Kẻ thứ ba được Lý Nhã Kỳ đầu tư 33 tỷ đồng nhưng thu về chỉ khoảng 1 tỷ đồng, 578: Phát đạn của kẻ điên được quảng bá có kinh phí 60 tỷ đồng nhưng thu về hơn 3,5 tỷ đồng và nhà sản xuất nhanh chóng rút khỏi rạp để phát hành quốc tế.

Sau 3 tháng đầu năm 2023 nhiều phim Việt ra mắt, song doanh thu cao nhất vẫn thuộc về Nhà bà Nữ, Chị chị em em 2 và gần đây là Siêu lừa gặp siêu lầy. Cả ba bộ phim đều có mức doanh thu trên trăm tỷ đồng. Dù có doanh thu cao, đạo diễn, nhà sản xuất Vũ Kim không đánh giá cao mặt bằng chung kịch bản của một số phim Việt gần đây.

“Siêu lừa gặp siêu lầy chắp vá nhiều thứ, dù là kịch bản tự viết, tự phát triển nhưng mang bóng dáng của nhiều phim nước ngoài. Khi ta hai lăm của đạo diễn Luk Vân lại quá nhiều tuyến nhân vật khiến khán giả bị rối”, anh chia sẻ. Đạo diễn Vũ Kim cho biết ngay cả Nhà bà Nữ cũng không sở hữu kịch bản quá xuất sắc, nhưng phim đánh đúng vào tâm lý thị trường chung.

Mùa bom tấn cận kề

Tháng 4, thị trường phim điện ảnh Việt trở nên nóng hơn với nhiều tác phẩm được mong chờ. Tuy nhiên, phim nội cần “dè chừng” với những bom tấn nước ngoài sắp đổ bộ. Tháng 5, phần tiếp theo của sê-ri phim Transformers trở lại màn ảnh rộng với tên gọi Transformers: Rise of the beasts mang đến cho khán giả những trận đấu giữa những robot biến hình. Khán giả cũng chứng kiến sự trở lại của đội Vệ binh dải ngân hà - Guardians of the Galaxy Vol. 3. Đây sẽ là đoạn kết cho hành trình của đội Vệ binh dải ngân hà trong vũ trụ điện ảnh Marvel. Chuyến phiêu lưu cuối cùng này tụ họp đầy đủ của những thành viên quen thuộc, cùng những câu chuyện về cuộc đời của Rocket (Bradley Cooper) trước khi gia nhập đội Vệ binh dải ngân hà. Fast & Furious X công bố khởi chiếu vào tháng 5 hứa hẹn là bom tấn cho giới “mọt phim”. Đây cũng là phần cuối cùng của thương hiệu Fast & Furious - vũ trụ điện ảnh đình đám nhất nhì Hollywood.