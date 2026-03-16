"Quỷ nhập tràng 2" giữ ngôi vương phòng vé, vượt xa phim "Tài"

Thứ Hai, 15:44, 16/03/2026
VOV.VN - "Quỷ nhập tràng 2" đang cho thấy sức hút mãnh liệt của dòng phim kinh dị khi liên tục đứng đầu bảng xếp hạng doanh thu trong ngày, vượt qua phim "Tài" của nhà sản xuất Mỹ Tâm.

Theo số liệu của Box Office Vietnam, phim "Quỷ nhập tràng 2" hiện đứng vị trí top 1 doanh thu trong ngày, vượt qua phim "Tài" của nhà sản xuất kiêm diễn viên Mỹ Tâm. Trong ngày 16/3, tác phẩm của đạo diễn Pom Nguyễn thu về gần 4 tỷ đồng, với hơn 57.000 vé được bán ra trên hơn 3.700 suất chiếu. Tính đến chiều 16/3, "Quỷ nhập tràng 2" đạt tổng doanh thu hơn 73 tỷ đồng sau 4 ngày công chiếu chính thức. Phim được dự đoán có khả năng cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng. Phần 1 của bộ phim đạt doanh thu 150 tỷ đồng. 

Tạo hình của nghệ sĩ Vân Dung trong "Quỷ nhập tràng 2". Ảnh: ĐPCC

Trước khi chính thức ra rạp, “Quỷ nhập tràng 2” thiết lập một cột mốc chưa từng có của dòng phim kinh dị Việt khi vượt hơn 90.000 vé bán sớm, mang về trên 6,4 tỷ đồng doanh thu mở màn, trở thành phim kinh dị Việt có lượng vé đặt trước cao nhất mọi thời đại. 

“Quỷ nhập tràng 2” kể về hành trình đầy ám ảnh của Minh Như khi cô trở lại xưởng nhuộm cũ của gia đình sau nhiều năm bị bỏ rơi. Nơi từng là mái nhà thân thuộc ấy giờ đây lại trở thành một không gian đầy quỷ dị và ám ảnh. Những hiện tượng ma quái liên tiếp xảy ra kể từ ngày Minh Như quay lại, kéo theo hàng loạt bí mật kinh hoàng về cái chết của mẹ cô. Đồng thời, một giao ước máu từ quá khứ cũng dần được phơi bày, hé lộ căn nguyên của mọi tai họa. Tại đây, mỗi nhân vật đều bị cuốn vào vòng xoáy nghiệt ngã của “ác giả ác báo” nơi không có lối thoát.

Trở lại với phần 2, bộ phim tiếp tục đặt niềm tin vào cặp đôi diễn viên chính Quang Tuấn – Khả Như, đồng thời bổ sung nhiều gương mặt thực lực như Vân Dung, Doãn Quốc Đam, Ngọc Hương, Thanh Hiền, Đào Anh Tuấn, tạo nên một chương phim vừa ám ảnh, vừa giàu cảm xúc và chiều sâu nhân quả.

Phim "Tài" của đạo diễn Mai Tài Phến xếp vị trí thứ hai doanh thu trong ngày. Trong ngày 16/3, tác phẩm thu về hơn 1,2 tỷ đồng với hơn 17.000 vé được bán ra trên hơn 1.600 suất chiếu. Tính đến chiều 16/3, "Tài" đạt tổng doanh thu hơn 92 tỷ đồng, được cho là sẽ cán mốc 100 tỷ đồng trong những ngày tới. 

Kể từ khi ra mắt vào đầu tháng 3, bộ phim của nhà sản xuất Mỹ Tâm nhiều lần giữ vị trí top 1 doanh thu trong ngày. Trước đó, giới quan sát dự đoán phim sẽ giữ vị trí ngôi vương phòng vé trong khoảng 2 tuần, nhanh chóng đạt 100 tỷ đồng. Song với sự ra mắt của "Quỷ nhập tràng 2", tốc độ chạm mốc 100 tỷ đồng của "Tài" đang chậm lại. 

Bảng xếp hạng doanh thu trong ngày của Box Office Vietnam

Nội dung phim xoay quanh nhân vật Tài – một người đàn ông bất ngờ rơi vào vòng xoáy nguy hiểm vì khoản nợ lớn. Bị dồn vào đường cùng, Tài buộc phải đưa ra những lựa chọn sai lầm, khiến gia đình trở thành mục tiêu bị đe dọa. Đằng sau những hành động liều lĩnh của nhân vật là nỗi ám ảnh về người mẹ mà anh luôn muốn bảo vệ và bù đắp bằng mọi giá. Khi ranh giới giữa đúng và sai trở nên mong manh, Tài phải đối diện với câu hỏi lớn nhất của cuộc đời: liệu lòng hiếu thảo có đủ để biện minh cho con đường mà anh đang lựa chọn.

Xếp vị trí thứ ba về doanh thu trong ngày là phim hoạt hình "Hoppers" (tựa Việt: Cú nhảy kỳ diệu). Phim thu về hơn 917 triệu đồng trong ngày 16/3. "Cú nhảy kỳ diệu" hiện đạt tổng doanh thu hơn 24 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Tại thị trường thế giới, bộ phim cũng ghi nhận màn ra mắt ấn tượng với doanh thu mở màn khoảng 88 triệu USD toàn cầu, đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ của hãng phim hoạt hình Pixar.

Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung hội tụ trong “Quỷ nhập tràng 2”

VOV.VN - Sau khi chính thức khởi chiếu toàn quốc từ ngày 13/3, Quỷ nhập tràng 2 nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh mẽ tại phòng vé Việt. Chỉ sau 3 ngày ra rạp, bộ phim đã vượt mốc hơn 40 tỷ đồng doanh thu, đồng thời liên tục giữ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng phòng vé.

Mai Trang/VOV.VN
"Quỷ nhập tràng 2" vừa ra mắt đã vượt mặt phim "Tài" của Mỹ Tâm
VOV.VN - Phim "Quỷ nhập tràng 2" có doanh thu trong ngày vượt qua phim "Tài" của nhà sản xuất kiêm diễn viên Mỹ Tâm.

Poster “Quỷ Nhập Tràng 2” gây ám ảnh, mở ra bi kịch gia tộc nhuốm màu tâm linh

VOV.VN - Sau trailer gây chú ý, Quỷ Nhập Tràng 2 tiếp tục hé lộ loạt poster nhân vật với không gian xưởng vải miền Tây đầy ám ảnh, đồng thời dời lịch khởi chiếu sang 13.03.2026 để hoàn thiện hậu kỳ. Hình ảnh mới gợi mở câu chuyện gia tộc nhuốm màu tâm linh, nơi những bí mật quá khứ dần kéo theo lời nguyền đáng sợ.

Trailer "Quỷ nhập tràng 2" gây sốc: Minh Như cùng dàn gia đình rơi vào vòng quỷ ám

VOV.VN - Ekip phim "Quỷ nhập tràng 2" tiếp tục tung poster và trailer chính thức, hé lộ bi kịch rùng rợn xoay quanh gia đình nữ chính Minh Như (Khả Như thủ vai). Lần trở lại này, đạo diễn Pom Nguyễn sẽ đưa khán giả bước vào không gian xưởng vải đậm chất văn hóa tâm linh thuần Việt, nơi thế lực ma quỷ trở nên đáng sợ.

