Ẩn mình giữa biển mây vùng cao miền Tây Bắc, bản Gió mang vẻ đẹp bình yên với khu rừng thiêng được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, đằng sau khung cảnh thơ mộng ấy là một bí ẩn chưa có lời giải về cái chết của một cán bộ kiểm lâm hai năm trước. Hoạ Mi, một cô gái trẻ, tìm đến vùng đất ấy để giải mã bi kịch của cha. Cuộc tìm kiếm đưa cô vào vùng đất của những luật tục lâu đời, những tình cảm bất ngờ và một âm mưu đang âm thầm đe dọa khu rừng thiêng.

Lựa chọn bối cảnh vùng cao, “Tình khúc bản Gió” mở ra một không gian khác biệt. Thay cho nhịp sống đô thị hay những xung đột gia đình quen thuộc là những triền ruộng bậc thang, chợ phiên, nếp nhà giữa mây và đời sống văn hóa gắn bó với núi rừng. Đặc biệt, rừng không chỉ là cảnh quan mà hiện diện như một nhân vật: nơi lưu giữ ký ức, niềm tin và cả những bí mật mà con người muốn chôn vùi.

Họp báo ra mắt phim truyền hình "Tình khúc bản Gió"

Bộ phim do đạo diễn Trịnh Lê Phong thực hiện, ở đó có câu chuyện tình yêu lãng mạn, có những bí ẩn, những va chạm thế hệ và câu chuyện bảo vệ thiên nhiên. Điểm hấp dẫn của “Tình khúc bản Gió” nằm ở cách các tuyến truyện tưởng chừng riêng biệt lại dần kết nối trong một bí mật lớn. Từ hành trình tìm kiếm sự thật về cái chết của cha, Hoạ Mi từng bước khám phá những góc khuất của bản làng, nơi ranh giới giữa niềm tin và sự thật không dễ phân định. Song hành với đó là cuộc đối đầu âm thầm giữa những con người quyết tâm gìn giữ rừng thiêng và thế lực đang tìm cách chiếm đoạt nguồn tài nguyên quý giá.

Không chỉ khai thác yếu tố điều tra, bí ẩn, bộ phim còn đặt ra những vấn đề giàu ý nghĩa về sự va chạm giữa truyền thống và hiện đại. Trong khi thế hệ đi trước xem luật tục và sự bất khả xâm phạm của rừng thiêng là nền tảng bảo vệ cộng đồng, lớp trẻ lại khao khát tìm kiếm cơ hội phát triển ngay trên quê hương mình. Từ những góc nhìn khác biệt, bộ phim gợi mở câu chuyện về bảo tồn văn hóa, phát triển du lịch bền vững và trách nhiệm của mỗi thế hệ với di sản cha ông.

Quỳnh Châu vào vai Họa Mi trong phim "Tình khúc bản Gió". Ảnh: VFC

Vai Hoạ Mi được giao cho Quỳnh Châu, gương mặt ghi dấu qua “Cách em 1 milimet” và “Dưới ô cửa sáng đèn”. Hoạ Mi sẽ là một thử thách tiếp theo đối với Quỳnh Châu, một nhân vật đi qua nhiều chuyển biến tâm lý từ đau đớn, nghi hoặc đến can đảm đối diện sự thật. Đình Tú quen thuộc với những dạng vai soái ca nay sẽ hoá thân trong nhân vật Khang - người đàn ông lịch thiệp nhưng mang nhiều giằng xé khó đoán.

Sau vai Hoàng Đình Quý trong "Không thời gian", diễn viên Thừa Tuấn Anh chứng tỏ cái duyên của mình với các vai diễn dẫn tộc, lần này là Tả, một thanh niên dân tộc Dao trẻ trung, có phần sốc nổi, muốn thể hiện bản thân nhưng tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu bản làng. Thừa Tuấn Anh cùng các gương mặt trẻ như Long Vũ (vai Lía), Khánh Ly (vai Mẩy), Thanh Tâm (vai Yến)... sẽ góp thêm năng lượng trẻ trung cho câu chuyện.

Quỳnh Châu và Thừa Anh Tuấn trong "Tình khúc bản Gió". Ảnh: VFC

Tiếp tục là một vai phản diện, diễn viên Mạnh Hưng trong vai Phi "thọt" với tạo hình ấn tượng cũng mang đến nhiều thay đổi về lối diễn. Trong khi đó, NSƯT Võ Hoài Nam cũng sẽ thoát khỏi vẻ cam chịu, hiền lành của những ông bố trong "Món quà của cha", "Những chặng đường bụi bặm" để hoá thân thành một ông trùm tâm cơ, tẫn nhẫn. Bộ phim còn có sự góp mặt của các diễn viên giàu kinh nghiệm như NSND Bùi Bài Bình, nghệ sỹ Anh Tuấn, nghệ sỹ Trịnh Huyền...

Bộ phim “Tình khúc bản Gió” sẽ lên sóng vào lúc 20h thứ 5, 6 hàng tuần trên VTV3 trong tháng 12/2026.

Trailer phim "Tình khúc bản Gió". Nguồn: VFC