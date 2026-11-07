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"Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" - siêu phẩm mãn nhãn với quy mô hoành tráng

Thứ Bảy, 14:43, 07/11/2026
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VOV.VN - Làm thế nào để kể lại một câu chuyện đã tồn tại hàng nghìn năm mà vẫn khiến khán giả cảm thấy mới mẻ? "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" tìm thấy câu trả lời bằng sự kết hợp giữa một thiên sử thi giàu giá trị nhân văn, kỹ xảo điện ảnh quy mô và những màn trình diễn giàu sức nặng cảm xúc.

Bom tấn "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" đã chính thức ra rạp, đưa khán giả bước vào thế giới thần thoại Ấn Độ với những trận chiến hoành tráng, khung cảnh kỳ vĩ và câu chuyện giàu cảm xúc về tình yêu, tình thân cùng những lựa chọn trước số phận. Không chỉ gây ấn tượng bằng quy mô sản xuất đồ sộ, tác phẩm còn cho thấy sức sống bền bỉ của một thiên sử thi đã gắn bó với nhiều thế hệ.

ramayana khoi nguon mot huyen thoai - sieu pham man nhan voi quy mo hoanh trang hinh anh 1

"Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" sở hữu một thế giới thần thoại đồ sộ với những trận chiến kinh thiên động địa. Nhưng ở trung tâm câu chuyện vẫn là những mối quan hệ rất con người, dễ chạm vào trái tim của khán giả.

Tình yêu giữa Ram và nàng Sita (Sai Pallavi đóng) được xây dựng trở thành biểu tượng của sự gắn bó, lòng tận tụy và sự thấu hiểu. Cả hai động lòng trước đối phương ngay cái nhìn đầu tiên và càng lãng mạn hơn khi cặp đôi đều nguyện ý giữ sự thủy chung tới cùng. Khi em gái của Ravana tỏ tình với Ram, chàng hoàng tử đã ngay lập tức từ chối vì trong lòng chỉ có Sita. Ram tuyên bố: “Bản thân không cần phải đuổi theo đom đóm vì đã gặp được ánh mặt trời của đời mình”. 

Tình anh em giữa Ram và Lakshmana (Ravie Dubey đảm nhận) cũng là một điểm nhấn giàu cảm xúc. Không chỉ là người em trai, Lakshmana còn là người đồng hành trung thành, sẵn sàng từ bỏ cuộc sống hoàng gia để cùng anh vượt qua những hiểm nguy nơi rừng sâu. Nếu Ram đại diện cho sự điềm tĩnh và khả năng làm chủ bản thân, Lakshmana mang đến nguồn năng lượng mạnh mẽ, đôi lúc bốc đồng nhưng luôn xuất phát từ tình yêu thương và mong muốn bảo vệ gia đình.

Nhân vật hoàng tử Ram liên tục phải đứng giữa những lựa chọn trong cuộc sống: giữa bổn phận và ham muốn, giữa lòng trắc ẩn và sự trả thù, giữa bản thân và tinh thần vị tha. Tài tử Ranbir Kapoor đã đào sâu và thể hiện được sự điềm tĩnh, lòng chính trực và tinh thần trách nhiệm của Ram. 

ramayana khoi nguon mot huyen thoai - sieu pham man nhan voi quy mo hoanh trang hinh anh 2

Đối lập với sự điềm tĩnh của Ram là ngọn lửa thù hận và cơn thịnh nộ của Ravana. Diễn viên Yash đã tận dụng lợi thế về ngoại hình, thần thái và khả năng làm chủ khung hình để xây dựng một Ravana có sức hiện diện đặc biệt mạnh mẽ. Nguồn năng lượng dữ dội mà Yash đưa lại trong vai phản diện Ravana trở thành điểm sáng thu hút của "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại". 

Nếu câu chuyện và nhân vật tạo nên linh hồn của Ramayana, phần hình ảnh chính là yếu tố giúp bản điện ảnh của thiên sử thi này vươn đến quy mô quốc tế.

Những cung điện nguy nga, những khu rừng rộng lớn, các khung cảnh thiên nhiên rực rỡ và thế giới muông thú sinh động được tái hiện bằng kỹ xảo hiện đại. Từng không gian vừa mang vẻ đẹp kỳ ảo, vừa được chăm chút để tạo cảm giác về một thế giới có chiều sâu và sức sống riêng. Đặc biệt, những sinh vật thần thoại, các phương tiện kỳ lạ và những trận chiến quy mô lớn đưa khán giả bước vào một vũ trụ nơi ranh giới giữa con người và thần linh trở nên mong manh.

Ê-kíp đã vận hành đồng thời cả những những hiệu ứng kỹ xảo tiên tiến nhất và những công cụ mới trên phim trường Ramayana. Đặc biệt, đạo diễn đã dùng tới 10.000 người để tạo nên những đại cảnh đông đúc một cách chân thực nhất. Với tổng chi phí 500 triệu USD cho 2 phần phim, ê-kíp đã mạnh tay xây dựng những trường quay quy mô lớn, mô phỏng các địa danh quan trọng trong câu chuyện, bao gồm vương quốc Ayodhya, Lanka và những vùng rừng núi. 

Bên cạnh kỹ xảo, âm nhạc cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên bầu không khí sử thi. Phần âm nhạc của phim được thực hiện bởi hai nhà soạn nhạc từng đoạt giải Oscar là Hans Zimmer và A. R. Rahman. Bộ phim sở hữu một không gian âm thanh đậm chất điện ảnh, kết hợp những giai điệu giàu cảm xúc với âm hưởng giao hưởng hùng tráng. Phần nhạc nền góp phần gia tăng sức nặng cho các phân cảnh hành động, đồng thời mở rộng cảm giác về quy mô của thế giới thần thoại.

Mai Trang/VOV.VN
Ảnh: ĐPCC
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