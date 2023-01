Rạp chiếu phim nào hút khách nhất thế giới năm 2022?

Với 27 phòng chiếu, UGC des Halles là rạp chiếu phim lớn nhất ở châu Âu. Nơi này đã bán được 2,2 triệu vé vào năm 2022, vượt qua rạp Burbank ở Los Angeles (Mỹ) và rạp Showcase Bluewater ở London (Anh). Khu phức hợp này có vị trí đắc địa ở tầng hầm của trung tâm mua sắm Chatelet-Les Halles, cũng là nơi các tuyến tàu điện ngầm và tàu RER chính của thành phố gặp nhau.

Ngoài ra, đây là rạp chiếu phim duy nhất ở Pháp mở cửa từ 9h sáng đến nửa đêm. Điều đó không chỉ cung cấp nhiều suất chiếu hơn để bán được nhiều vé hơn, mà còn khiến rạp UGC trở thành "thước đo" quan trọng cho sự thành công của một bộ phim.

Rạp UGC Ciné Cité Les Halles ở Paris, Pháp. Nguồn: Maxppp - Aurelien Morissard/IP3Press

Phim mới được phát hành vào thứ Tư hàng tuần ở Pháp, thường sớm hơn 2 ngày so với ngày khởi chiếu ở những nơi khác. Do đó, những buổi chiếu lúc 9h sáng tại UGC thường là buổi chiếu công khai đầu tiên của một bộ phim. Theo tờ Les Echos, giới phân tích theo dõi chặt chẽ những buổi chiếu sớm đó để đánh giá mức độ đón nhận của bộ phim.

UGC thường kết hợp công chiếu các bộ phim bom tấn của Hollywood và phim nghệ thuật. Những bộ phim lớn thường có thời lượng chiếu lâu hơn ở UGC, đôi khi phát trong nhiều tháng.

"Sự thành công của UGC Ciné Cité Les Halles chứng minh sự phù hợp của mô hình rạp UGC nhằm quảng bá tất cả các tác phẩm điện ảnh, từ phim bom tấn của Mỹ đến phim nghệ thuật", Giám đốc điều hành UGC - Brigitte Maccioni nói, “Sự đa dạng về phim là nền tảng trong chiến lược của tập đoàn UGC. Điều này được khán giả yêu thích, giúp Pháp trở thành thị trường hàng đầu châu Âu và thị trường lớn thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Trung Quốc”.

Thành công của UGC cũng là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi chung của ngành điện ảnh Pháp. Vào năm 2022, lượng khán giả đến các rạp ở Pháp đạt 152 triệu vé, tăng 59,2% so với năm 2021 - năm có tới 138 ngày các rạp đóng cửa. Dù con số tại Pháp vẫn giảm 26,9% so với thời kỳ trước Covid-19, nhưng đây là một trong những kết quả tốt nhất trên thế giới. Ví dụ như lượng người đến rạp tại Italy năm 2022 đã giảm 52,7% so với mức trước Covid-19; Tây Ban Nha giảm 40,7%; Đức giảm 31,6% còn Mỹ giảm 33,8%./.