Robert Downey Jr. - từ Iron Man đến vai phản diện xuất sắc của "Oppenheimer"

Trong hơn 50 năm diễn xuất, Robert Downey Jr. đã xây dựng cho mình một sự nghiệp được trọng vọng. Sau sự cống hiến dài hơi với vai Iron Man trong vũ trụ siêu anh hùng Marvel, Robert Downey Jr. đã có màn trình diễn để đời tiếp theo với "Oppenheimer" – bom tấn đến từ quái kiệt Christopher Nolan. Tờ Vulture ca ngợi màn trình diễn của Downey Jr. là một vai diễn “hấp dẫn” và “đầy sắc thái” về hai thái cực trong một con người: một cá nhân yêu nước và là một kẻ phản diện.

Robert Downey Jr. và Cillian Murphy trong "Oppenheimer"

Là cậu con trai có tài năng thiên phú của nhà làm phim Robert Downey Sr., nam diễn viên trẻ nhanh chóng gặt hái thành công vang dội những năm 80 với loạt phim thiếu niên "The Pick-Up Artist", "Weird Science", "Tuff Tuff", hay "Less Than Zero" trước khi trở thành chủ nhân đề cử Oscar cùng vai "Charlie Chaplin". Nam diễn viên đã gặp nhiều biến cố đời tư sau đó, và phải đến "Kiss Kiss Bang Bang", "Zodiac", loạt phim Marvel và các phim "Sherlock Holmes" của Guy Ritchie, danh tiếng của anh mới thực sự trở lại.

Tài tử 58 tuổi từ trước đến nay vốn quen thuộc với các vai diễn chính diện sôi nổi. Từ Tony Stark đến Sherlock Holmes, Robert Downey Jr. dường như “đo ni đóng giày” cho kiểu nhân vật anh hùng lôi cuốn có phần lập dị thu hút sự chú ý của mọi người ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ. Đó là tuýp người thông minh với cá tính rõ ràng, khiến người ta dễ mến mộ và sau đó nhường chỗ cho cảm giác thán phục với điều phi thường mà họ sắp thực hiện.

Ra mắt tại Việt Nam giữa tháng 8, "Oppenheimer" xoay quanh cuộc đời của nhà vật lý kiệt xuất J. Robert Oppenheimer, được coi là cha đẻ của bom nguyên tử. Bên cạnh góc nhìn ngôi thứ nhất từ nhân vật chính, bộ phim còn được kể dưới góc nhìn đen trắng khác, mang đến câu chuyện liên quan tới người có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của Oppenheimer, do Robert Downey Jr.thủ vai - Lewis Strauss.

Điều đó khiến cho vai diễn Strauss của ông thêm phần đối nghịch. "Oppenheimer" cho phép Robert Downey Jr. lột xác với kiểu nhân vật mới, không còn dựa vào sự lôi cuốn tự nhiên. Thay vào đó, nam diễn viên phải cố gắng để vượt qua sức hấp dẫn tốt đẹp vốn có để trở thành một phản diện hấp dẫn.

Với mái tóc hoa râm thưa thớt vuốt ngược ra sau và cặp kính gọng sừng, Robert Downey Jr. trông thật xa lạ. Strauss chưa bao giờ là người đưa bản thân vào trung tâm của cuộc nói chuyện. Ông ta khiêm tốn và lịch sự, dí dỏm nhưng khôn khéo.

Trong suốt 2/3 thời lượng phim, khán giả dường như không thể đoán ra động cơ của Lewis Strauss. Chỉ tới khi nhân vật này kín đáo hé lộ việc mình là người giật dây dựng nên vụ điều tra an ninh đối với Oppenheimer, khán giả mới nhận ra mình đã được chứng kiến một màn trình diễn tuyệt đỉnh của Robert Downey Jr.

Cấu trúc của bộ phim bao gồm một số mốc thời gian được xử lý khéo léo, đã làm nổi bật những phức tạp của Strauss: nghĩa vụ đạo đức, tham vọng, sự “sân si” quyết liệt. Mối quan hệ giữa Strauss và Oppenheimer được xác định chủ yếu bởi bản ngã bất an của Strauss, chủ yếu liên quan đến cuộc gặp gỡ với Einstein. Strauss cho rằng Oppenheimer đã nói gì đó với Einstein khiến nhà khoa học không còn muốn nói chuyện với ông ta. Downey Jr. thể hiện thái độ khinh thường Oppenheimer một cách tinh tế nhưng cực kỳ nổi bật.

Robert Downey Jr. với vai diễn thành công Iron Man.

Thế nhưng cuối cùng bộ phim tiết lộ rằng Strauss hoàn toàn không phải là chủ đề trong cuộc trò chuyện của Oppenheimer và Einstein. Bởi vì ông ta chưa bao giờ đủ quan trọng cho một cuộc nói chuyện giữa các thiên tài.

Cơ hội góp mặt trong "Oppenheimer" đã tới với Downey Jr ở thời điểm anh đang cực kỳ kén chọn các bộ phim để tham gia sau khi đã hoàn thành vai siêu anh hùng quan trọng hàng đầu trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel. “Tôi đã nghỉ ngơi trong khoảng một năm trước khi đại dịch bùng phát, dành thời gian cho bản thân, gia đình và các sở thích khác vì trước đó tôi đã làm việc không ngừng nghỉ.” Nam diễn viên nổi tiếng cho biết. “Nhưng người gọi lại là Christopher Nolan, và đảm nhận một vai diễn trong một bộ phim có ý nghĩa rất quan trọng đối với ông ấy. Tôi cảm thấy mình sinh ra cho vai diễn này và biết rằng mình sẽ được làm việc với người có năng lực. "Oppenheimer" giống như một ranh giới phân định đối với tôi”.

Nói theo một cách nào đó, "Oppenheimer" chính là cột mốc đánh dấu một giai đoạn trưởng thành tiếp theo trên hành trình sự nghiệp của Robert Downey Jr.. Thành công của bộ phim nói chung và với vai diễn Lewis Strauss nói riêng, dường như đã khép lại một kỷ nguyên gắn bó cùng hình tượng Iron Man để gợi ý một đường hướng mới cho nam diễn viên.