Robot AI xuất hiện như một diễn viên đặc biệt trong phim ngắn Việt

Phim ngắn “Đô của bà” thuộc thể loại tâm lý, gia đình, có thời lượng 40 phút, với sự tham gia của diễn viên Lê Cát Tường trong vai người bà và Trương Gia Kiệt đảm nhận nhân vật An, người cháu 21 tuổi. Tuy nhiên, nhân vật đặc biệt trong tác phẩm lại là Đô, một chú robot AI có ngoại hình tròn trịa, cao khoảng 20 cm, với lớp vỏ màu trắng và đôi mắt biểu cảm.

Trong phim, robot Đô có thể giao tiếp bằng những câu lệnh được lập trình sẵn. Từ một thiết bị công nghệ xa lạ, Đô dần trở thành người bạn lắng nghe, ghi nhớ những tâm sự và đóng vai trò kết nối tình cảm giữa hai bà cháu.

3 diễn viên chính phim "Đô của bà".

Câu chuyện bắt đầu khi An miễn cưỡng về quê thăm bà. Dù được bà chăm sóc chu đáo, nấu những món ăn yêu thích và gợi nhắc kỷ niệm tuổi thơ, An vẫn mải mê với điện thoại, iPad và thế giới trực tuyến. Việc nhà bà không có Wi-Fi càng khiến cậu khó chịu.

Thấy cháu buồn bực, bà ra chợ tìm mua Wi-Fi nhưng tình cờ mang về một chú robot AI tên Đô. Chú robot không chỉ giúp bà tìm người lắp mạng mà còn trở thành người bạn tâm giao, lắng nghe những nỗi niềm mà bà không thể chia sẻ với cháu.

Mâu thuẫn lên đến đỉnh điểm khi bà vô tình làm mất chiếc tai nghe AirPods của An. Dù đã tìm mua một chiếc tai nghe khác để đền bù, bà vẫn bị cháu trách mắng. Đêm đó, bà khóc và tâm sự với robot Đô. Những lời giãi bày được chú robot lặng lẽ ghi âm lại, trở thành bước ngoặt khiến An nhận ra sự vô tâm của mình.

Chia sẻ về việc đưa robot AI vào câu chuyện tình cảm gia đình, đạo diễn Cao Bảo Long cho biết bản thân không muốn nhìn nhận công nghệ chỉ như nguyên nhân khiến con người xa cách.

Đạo diễn Cao Bảo Long chia sẻ về dự án.

“Thông thường, khi nhắc đến công nghệ trong các mối quan hệ gia đình, mọi người thường nghĩ rằng công nghệ là nguyên nhân tạo ra khoảng cách giữa các thế hệ. Tuy nhiên, em nhìn nhận vấn đề ở cả hai chiều: công nghệ có thể tạo ra khoảng cách nhưng cũng có khả năng thu hẹp khoảng cách ấy”, đạo diễn Cao Bảo Long chia sẻ.

Theo đạo diễn, người trung niên có thể dễ dàng làm quen với thiết bị hiện đại, nhưng đối với ông bà, việc tiếp cận công nghệ không hề đơn giản. Chính vì vậy, ê-kíp lựa chọn xây dựng robot Đô như một nhân vật có khả năng kết nối hai thế giới tưởng chừng xa cách.

“Em xây dựng hình ảnh robot Đô như một cầu nối, giúp bà từng bước tiếp cận với thế giới công nghệ mà người trẻ đang sống. Qua đó, em muốn truyền tải rằng công nghệ tự thân không tốt hay xấu, điều quan trọng là cách chúng ta sử dụng nó để kết nối với những người xung quanh”, đạo diễn lý giải.

Ekip thực hiện bộ phim.

Không chỉ khai thác câu chuyện công nghệ, “Đô của bà” còn bắt nguồn từ trải nghiệm cá nhân của người thực hiện. Đạo diễn thừa nhận dù có mối quan hệ tốt đẹp với bà nội, đôi lúc bản thân vẫn bị cuốn vào thế giới số mà quên đi nhu cầu được trò chuyện, lắng nghe của người lớn tuổi.

“Thực tế, tình cảm giữa em và bà nội vẫn luôn rất tốt đẹp. Tuy nhiên, đôi lúc em quá tập trung vào thế giới số và những mối quan tâm riêng mà vô tình quên mất bà cũng có những nhu cầu được trò chuyện, được lắng nghe và chia sẻ”, Cao Bảo Long bộc bạch.

Từ những trải nghiệm ấy, đạo diễn muốn kể một câu chuyện gần gũi về khoảng cách thế hệ, đồng thời nhắc nhở chính mình và những người trẻ dành nhiều thời gian hơn cho gia đình.

Nói về thông điệp bộ phim, đạo diễn chia sẻ: “Em hy vọng sau khi xem phim, mỗi người sẽ nghĩ đến ông bà, bố mẹ của mình và nhận ra rằng đôi khi chỉ một cuộc trò chuyện, một lần lắng nghe hay đơn giản là dành thời gian ở bên cũng đã là cách thể hiện tình yêu thương”.

Đạo diễn cũng tiết lộ từng mong muốn phát triển câu chuyện thành phim dài khoảng 90 phút. Tuy nhiên, do điều kiện sản xuất hiện tại, ê-kíp lựa chọn thời lượng 40 phút để giữ sự cô đọng và truyền tải trọn vẹn nội dung.

Khán giả trong buổi chiếu phim.

“Đô của bà” là dự án phim tốt nghiệp ngành Truyền thông của nhóm sinh viên Đại học FPT, được tổ chức công chiếu tại Hà Nội ngày 10/11. Theo đạo diễn, ê-kíp định hướng phát hành phim trên các nền tảng số để tiếp cận đông đảo khán giả. Sau dự án này, đạo diễn mong muốn tiếp tục theo đuổi con đường làm phim và thử sức với các thể loại như hài đen, kinh dị.