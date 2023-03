Sau “Thiên mệnh anh hùng", Victor Vũ tiếp tục biến hóa phim cổ trang Việt

"Cuộc chiến đa vũ trụ" cháy vé tại Hàn Quốc sau chiến thắng tại Oscar 2023

VOV.VN - Phá vỡ mọi rào cản, với công thức làm phim xói mòn, “Everything everywhere all at once – Cuộc chiến đa vũ trụ” có doanh thu tăng 560%, trở lại top 10 về doanh thu phòng vé Hàn ngay sau khi phim giành được giải thưởng Oscar.