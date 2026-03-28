Spider Man “gây bão” toàn cầu: Trailer chạm 1,1 tỷ lượt xem

Ngày 17/3, Sony Pictures chính thức phát hành trailer cho chuyến phiêu lưu hoàn toàn mới của Spider Man do Tom Holland thủ vai. Chỉ sau vỏn vẹn 4 ngày, đoạn trailer đã chạm mốc 1 tỷ lượt xem, trở thành trailer điện ảnh đầu tiên trong lịch sử vượt qua cột mốc này. Theo WaveMetrix, con số hiện tại đã đạt khoảng 1,1 tỷ lượt xem, tiếp tục củng cố vị thế trailer phim được xem nhiều nhất mọi thời đại.

Chỉ trong 24 giờ đầu tiên kể từ khi ra mắt, trailer “Spider Man: Khởi đầu mới” đã thu về 718,6 triệu lượt xem, trở thành đoạn trailer ra mắt có lượt xem cao nhất mọi thời đại, không chỉ trong lĩnh vực điện ảnh mà còn vượt qua cả ngành công nghiệp trò chơi điện tử. Thậm chí, chỉ sau 8 giờ, trailer đã đạt 373 triệu lượt xem toàn cầu – đủ để tạo nên một kỳ tích hiếm có.

Trước đó, kỷ lục này thuộc về “Deadpool & Wolverine” với 365 triệu lượt xem trong 24 giờ sau khi ra mắt tại Super Bowl năm 2024. Không dừng lại ở đó, “Spider Man: Khởi đầu mới” còn vượt qua cả “Grand Theft Auto VI”, vốn từng nắm giữ danh hiệu trailer ra mắt 24 giờ lớn nhất mọi thời đại với 475 triệu lượt xem.

Đáng chú ý, trước khi “Deadpool & Wolverine” thiết lập cột mốc mới, chính phần phim Người Nhện trước đó là “Spider Man: Không Còn Nhà” (2023) từng làm nên lịch sử với 355,5 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu tiên, trước khi cán mốc 1,9 tỷ USD tại phòng vé toàn cầu.

Trong “Spider Man: Khởi đầu mới”, Tom Holland một lần nữa khoác lên mình bộ suit Người Nhện sau các sự kiện của “Spider Man: Không Còn Nhà” – phần phim khiến cả thế giới quên đi danh tính thật của Peter Parker. Bộ phim dự kiến ra rạp vào ngày 31/7, với sự tham gia của dàn diễn viên gồm Zendaya, Sadie Sink, Jacob Batalon, Jon Bernthal, Tramell Tillman, Michael Mando và Mark Ruffalo.

Tác phẩm do Destin Daniel Cretton đạo diễn, kịch bản được chắp bút bởi Chris McKenna và Erik Sommers. Đội ngũ sản xuất gồm Kevin Feige, Amy Pascal, Avi Arad và Rachel O’Connor, cùng hai nhà sản xuất điều hành Louis D’Esposito và David Cain.