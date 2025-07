Squid Game và những bộ phim Hàn Quốc "đầu voi đuôi chuột"

Theo Kbizoom, không phải bộ phim truyền hình Hàn Quốc nào khi ra mắt cũng đạt được thành công. Một cuộc khảo sát gần đây trên DC Inside chỉ ra rằng, khán giả Hàn Quốc đã bình chọn "Reborn Rich", "Squid Game" và "Big Bet" là ba bộ phim truyền hình "đầu voi đuôi chuột" - những bộ phim có khởi đầu ấn tượng nhưng kết thúc lại gây thất vọng.

Với 3.046 bình chọn (chiếm 30%), "Reborn Rich" với sự tham gia của Song Joong Ki, dẫn đầu danh sách những bộ phim có kết thúc lãng xẹt. Bộ phim đã thu hút sự chú ý với cốt truyện hấp dẫn, kể về Yoon Hyun Woo (Song Joong Ki) bị vu oan tội tham ô và bị giết hại đầy oan uổng. Điều kỳ lạ là sau khi qua đời, Yoon Hyun Woo bất ngờ tái sinh thành Jin Do Joon - con trai út của gia đình tài phiệt.

"Reborn Rich" với sự tham gia của Song Joong Ki

Bản phim truyền hình có kết thúc khác so với tiểu thuyết gốc, Yoon Hyun Woo trở về thực tại sau khi Jin Do Joon qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Sau khi mất, linh hồn Yoon Hyun Woo trở về thân xác cũ và có mọi ký ức trước đây của Jin Do Joon. Sự thay đổi này khiến khán giả phản ứng dữ dội, nhiều người cho rằng cái kết phim “nhạt nhẽo, thiếu sức hút” và làm mất đi sự kịch tính, cao trào mà tiểu thuyết gốc xây dựng.

"Squid Game" đứng thứ hai trong danh sách với 1.991 bình chọn (chiếm 20%). Bộ phim gây sốt toàn cầu trên Netflix ban đầu được đánh giá cao vì tính độc đáo, sự gay cấn và thông điệp xã hội sâu sắc, khi phơi bày mặt tối của lòng tham, sự bất công và bản năng sinh tồn của con người trong những trò chơi sinh tử. Tuy nhiên, theo cả khán giả Hàn Quốc và quốc tế, mùa cuối cùng của series vừa ra mắt đã bị chỉ trích vì cái kết gây sốc và không thỏa mãn.

Ra mắt vào năm 2021, phần 1 của Squid Game đã tạo nên cơn sốt trên toàn thế giới.

Trọng tâm của phần 3 của "Squid Game" là thông điệp nhân văn về tình người và trách nhiệm với thế hệ sau. Khán giả Việt khen phần 3 về diễn xuất, cảm xúc, nhưng chê vì thiếu sự căng thẳng, kịch tính và sáng tạo trong các trò chơi như phần 1 hay phần 2. Nhiều người thất vọng vì nhịp phim chậm, thiếu hồi hộp, không còn cảm giác sinh tồn nghẹt thở như mùa đầu, nhiều tuyến nhân vật phụ thừa thãi.

Xếp thứ ba là bộ phim "Big Bet" với 652 bình chọn (chiếm 7%). Phim xoay quanh hành trình đấu tranh của Cha Moo Sik (Choi Min Sik) - người đã trải qua một cuộc đời đầy sóng gió trước khi trở thành một huyền thoại trong thế giới sòng bạc.

Phim "Big Bet"

Ban đầu phim nhận được sự ủng hộ nhờ cốt truyện chặt chẽ, nhân vật lôi cuốn và diễn xuất tốt của dàn diễn viên. Điều đáng tiếc là cái kết khiến đa số khán giả thất vọng khi thiếu logic, khiên cưỡng.