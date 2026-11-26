Theo Deadline, trailer cuối cùng của “Avengers: Doomsday” đã vượt qua thành tích 503 triệu lượt xem của teaser đầu tiên, đồng thời bỏ xa con số 365 triệu lượt xem mà teaser “Deadpool & Wolverine” đạt được tại Super Bowl 2024, bao gồm cả lượng người xem trên truyền hình.

Đáng chú ý, các trailer cuối thường khó vượt qua sức hút của những thước phim giới thiệu đầu tiên. Tuy nhiên, tác phẩm mới của Marvel lại ghi nhận diễn biến ngược lại. Thành tích của “Avengers: Doomsday” hiện chỉ đứng sau “Spider-Man: Brand New Day” với 718,6 triệu lượt xem trong 24 giờ đầu.

Sức nóng của bộ phim còn được thể hiện qua mức độ tương tác trên các nền tảng trực tuyến. Trailer ghi nhận gần một triệu lượt đề cập trên mạng xã hội trong ngày đầu phát hành, trở thành trailer được bàn luận nhiều thứ hai kể từ năm 2023, chỉ sau teaser đầu tiên của chính tác phẩm này.

Các video liên quan đến bộ phim đồng thời chiếm ba vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng xu hướng phim trên YouTube. Những từ khóa về “Avengers: Doomsday” duy trì trong top 5 xu hướng trên mạng xã hội X suốt 8 giờ liên tiếp.

Sự trở lại của Robert Downey Jr. và Chris Evans là một trong những chi tiết thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Sau nhiều năm gắn liền với hình tượng Người Sắt (Iron Man), Robert Downey Jr. lần này đảm nhận vai phản diện Victor von Doom.

Trong khi đó, Chris Evans tái xuất với vai Steve Rogers. Trailer hé lộ cuộc sống bình yên của nhân vật bên Peggy Carter và con trai trước khi nhóm Fantastic Four tìm đến, thuyết phục anh trở lại để dẫn dắt biệt đội Avengers chống lại Doctor Doom.

Những thước phim mới cũng hé lộ cuộc hội ngộ giữa các siêu anh hùng Marvel và dàn dị nhân X-Men. Phim quy tụ nhiều gương mặt quen thuộc như Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Sebastian Stan, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Florence Pugh, Patrick Stewart và Ian McKellen.

Song song với việc phát hành trailer, chiến dịch quảng bá toàn cầu của “Avengers: Doomsday” đã khởi động tại chặng đua Công thức 1 ở Las Vegas với sự xuất hiện của Chris Evans, Anthony Mackie và Simu Liu.

Tính đến nay, các video thuộc chiến dịch quảng bá bộ phim đã thu về tổng cộng 3,3 tỷ lượt xem và 4,8 triệu lượt đề cập trên mạng xã hội.

Dù những chỉ số truyền thông không đồng nghĩa với thành công về doanh thu, mức độ quan tâm dành cho “Avengers: Doomsday” đang cho thấy sức hút đáng kể của thương hiệu siêu anh hùng Marvel trước khi bộ phim ra rạp vào cuối năm nay.