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Tái hiện khí phách Hai Bà Trưng trên sân khấu cải lương Tây Ninh

Thứ Ba, 09:03, 03/11/2026
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VOV.VN - Vở cải lương kinh điển “Tiếng trống Mê Linh” sẽ trở lại sân khấu Tây Ninh vào tối 21/11, mở đầu cho chương trình “Ký ức Cải lương - Sử Việt” của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ.

Tác phẩm “Tiếng trống Mê Linh” của hai tác giả Việt Dung - Vĩnh Điền được NSND, Thạc sĩ Nghệ thuật Hồ Thị Ngọc Trinh dàn dựng, với sự tham gia của NSƯT Ngọc Đợi trong vai Trưng Trắc, nghệ sĩ Lê Hoàng Nghi vai Thi Sách, nghệ sĩ Thu Mỹ vai Trưng Nhị, NSƯT Vương Tuấn vai Cụ Đô Trinh, nghệ sĩ Võ Hoàng Dư vai Đông Bảng cùng các nghệ sĩ của đoàn. Chương trình được tổ chức trong dịp hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

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“Tiếng trống Mê Linh” tái hiện câu chuyện về cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bằng ngôn ngữ sân khấu cải lương.

Lấy cảm hứng từ cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng, “Tiếng trống Mê Linh” là một trong những vở cải lương lịch sử quen thuộc với nhiều thế hệ khán giả. Câu chuyện tập trung vào tinh thần chống ngoại xâm, ý chí giành độc lập và những giằng xé giữa tình riêng với nghĩa lớn.

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Vở diễn quy tụ hơn 40 nghệ sĩ, diễn viên múa, nhạc công và lực lượng kỹ thuật.

Qua hình tượng Trưng Trắc, Trưng Nhị, tác phẩm không chỉ nhắc lại một giai đoạn lịch sử mà còn khắc họa hình ảnh người phụ nữ Việt Nam mạnh mẽ, giàu tình cảm nhưng sẵn sàng đặt vận mệnh đất nước lên trên mất mát cá nhân.

Việc chọn “Tiếng trống Mê Linh” làm vở diễn mở đầu cũng cho thấy cách Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ tiếp cận dòng cải lương lịch sử: không chỉ đưa những tác phẩm cũ trở lại sân khấu, mà tìm cách duy trì đời sống biểu diễn của chúng trong bối cảnh khán giả và thói quen thưởng thức đã thay đổi.

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“Ký ức Cải lương - Sử Việt” dự kiến được tổ chức định kỳ, tập trung vào các tác phẩm cải lương về đề tài lịch sử.

NSND Hồ Thị Ngọc Trinh, Trưởng đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, cho rằng gìn giữ cải lương không thể chỉ dừng ở việc nhắc lại những tác phẩm từng nổi tiếng.

“Gìn giữ cải lương không chỉ là nhắc nhớ những tác phẩm đã đi vào ký ức nhiều thế hệ, mà quan trọng hơn là tạo điều kiện để những tác phẩm ấy tiếp tục được biểu diễn, được khán giả đón nhận và có sức sống trong đời sống hôm nay”, bà nói.

Theo kế hoạch, “Ký ức Cải lương - Sử Việt” sẽ không dừng ở một đêm diễn. Chương trình dự kiến được tổ chức theo từng quý, mỗi số lựa chọn một chủ đề gắn với lịch sử dân tộc.

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Từ năm 2027, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ dự kiến mời thêm các đơn vị cải lương ở Nam Bộ cùng tham gia. Một số đơn vị đã được liên hệ gồm Đoàn Cải lương Tây Đô, Đoàn Cải lương Hương Tràm, Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vĩnh Long và Đoàn Cải lương thuộc Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật An Giang.

Cách tổ chức này mở ra khả năng để các đoàn luân phiên giới thiệu những vở lịch sử đang có trong repertory của mình, đồng thời tạo thêm cơ hội giao lưu giữa các nghệ sĩ, đơn vị sân khấu.

Bên cạnh biểu diễn trực tiếp, các chương trình còn được truyền hình, phát thanh và phát trực tuyến. Đây là một trong những cách để cải lương tiếp cận khán giả ngoài không gian nhà hát, nhất là khi nhiều đơn vị sân khấu truyền thống đang phải tìm thêm những kênh mới để giữ kết nối với công chúng.

Số đầu tiên của “Ký ức Cải lương - Sử Việt” diễn ra lúc 20h ngày 21/11 tại Đoàn Nghệ thuật Cải lương Vàm Cỏ, với hơn 40 nghệ sĩ, diễn viên múa, nhạc công và lực lượng kỹ thuật tham gia.

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Đăng Khôi đưa “Lý ngựa ô” và cải lương lên sân khấu quốc tế

VOV.VN - Sau chiến thắng ở công diễn 4, Đăng Khôi tiếp tục lựa chọn chất liệu truyền thống Việt Nam tại Silk Way Star 2026. Với mashup “Lý ngựa ô” và “Tùy hứng lý ngựa ô”, nam ca sĩ kết hợp dân ca Nam Bộ, đàn bầu, đàn tranh, đờn ca tài tử và cải lương trên sân khấu quốc tế.

Hà Phương/VOV.VN
Ảnh: BTC
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