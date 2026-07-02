Tăng Thanh Hà tái xuất màn ảnh rộng sau 13 năm với vai Nam Phương Hoàng hậu

Do bộ đôi đạo diễn Bảo Nhân và Namcito thực hiện, Hoàng hậu cuối cùng là phim hư cấu lịch sử lấy cảm hứng từ cuộc hôn nhân giữa Nam Phương Hoàng hậu và vua Bảo Đại. Lấy bối cảnh những năm cuối của Hoàng gia triều Nguyễn, bộ phim không tái hiện lịch sử theo lối tư liệu mà tập trung khai thác câu chuyện về tình yêu, gia đình, thân phận và những lựa chọn của các nhân vật phía sau danh vị.

Dàn diễn viên phim Hoàng hậu cuối cùng

Tại sự kiện ra mắt, ê-kíp lần đầu giới thiệu dàn diễn viên chính gồm Tăng Thanh Hà trong vai Nam Phương Hoàng hậu, Ma Ran Đô vai vua Bảo Đại, NGƯT Diệu Đức vai Thái hậu Từ Cung và Trâm Anh vai Lệ Hà. Phim còn có sự góp mặt của NSƯT Hữu Châu, NSƯT Hồng Vân, Thân Thúy Hà, Lãnh Thanh, Aaron Toronto cùng nhiều diễn viên khác.

Một trong những điểm nhấn của chương trình là video hậu trường ghi lại quá trình ghi hình tại Đại Nội Huế. Chia sẻ về việc bộ phim được thực hiện tại di sản này, ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết: "Khi được biết đoàn làm phim sẽ thực hiện phim điện ảnh Hoàng hậu cuối cùng thì bản thân tôi cùng một số anh em rất là vui, đây có thể nói là nguyện vọng cũng như trăn trở không phải chỉ của bản thân tôi mà là của nhiều người Huế cũng như nhiều anh em trong nghề, là dựng được một bộ phim chính trên mảnh đất Cố Đô này".

Tăng Thanh Hà đóng Nam Phương hoàng hậu

Nhà sản xuất Nguyễn Trí Viễn cho biết việc ghi hình tại Điện Kiến Trung đòi hỏi ê-kíp phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo tồn. Anh chia sẻ: "Điện Kiến Trung là một di tích lịch sử hết sức đặc biệt. Tôi xin cảm ơn các cơ quan ban ngành đã tạo điều kiện cho ê-kíp được quay phim tại đó. Chúng tôi phải tuân thủ tuyệt đối những quy định tại di tích, khi đưa bất kỳ thiết bị nào vào di tích cũng phải suy nghĩ rất kỹ, không để ảnh hưởng tới du khách tham quan và đảm bảo được tính bảo tồn của di tích".

Lần đầu trở lại điện ảnh sau 13 năm, Tăng Thanh Hà cho biết vai diễn đến với cô đúng vào một thời điểm đặc biệt của cuộc sống. Nữ diễn viên chia sẻ: "Đây cũng là một cái duyên. Một lời mời và một vai diễn đến đúng vào thời điểm của cuộc đời".

Cô nói thêm: "Nam Phương Hoàng hậu là một nhân vật được rất nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Khi nhận được lời mời này, đối với Hà đó vừa là một vinh dự, vừa là một áp lực và trách nhiệm rất lớn." Sau nhiều năm tập trung cho công việc kinh doanh và gia đình, nữ diễn viên quyết định trở lại vì không muốn bỏ lỡ niềm đam mê diễn xuất: "Mình sẽ hối tiếc nếu không dám sống với điều mà mình vẫn còn rất yêu. Hà đã có một hành trình rất đẹp với Hoàng hậu cuối cùng".

Nói về việc lựa chọn Tăng Thanh Hà, đạo diễn Bảo Nhân cho biết điều quan trọng nhất để thuyết phục một diễn viên là chất lượng của kịch bản và ê-kíp sản xuất. Anh chia sẻ: "Làm việc với Tăng Thanh Hà hay bất kỳ diễn viên nào đều phải thuyết phục họ bằng một kịch bản tốt, một ê-kíp sản xuất tốt... Câu trả lời luôn nằm ở chất lượng của bộ phim".

Trong khi đó, đạo diễn Namcito cho biết ê-kíp đã dành nhiều năm nghiên cứu tư liệu và làm việc với các nhà nghiên cứu để phân định đâu là sự kiện lịch sử đã được xác lập, đâu là khoảng trống có thể được kể bằng điện ảnh. Anh nói: "Sự mới mẻ của Hoàng hậu cuối cùng không đến từ việc thay đổi lịch sử, mà đến từ một góc nhìn khác về những con người đã đi qua lịch sử".

Đảm nhận vai vua Bảo Đại, Ma Ran Đô cho biết áp lực lớn nhất là thể hiện đời sống nội tâm của nhân vật. Nam diễn viên chia sẻ: "Điều tôi cố gắng nhất là thể hiện khía cạnh rất đời của ông: là một người chồng, người cha, người con - những vai trò cá nhân mà lịch sử ít ghi nhận".

Theo ê-kíp, Hoàng hậu cuối cùng được chuẩn bị trong hơn sáu năm với quá trình nghiên cứu tư liệu, khảo sát bối cảnh, phục dựng phục trang và nhiều yếu tố văn hóa triều Nguyễn. Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 5/3/2027.