The Odyssey đứng thứ mấy trong 13 phim hay nhất của Christopher Nolan?

Nhân dịp The Odyssey chính thức ra mắt, đây là thời điểm thích hợp để nhìn lại toàn bộ sự nghiệp điện ảnh của Christopher Nolan - một trong số ít đạo diễn hiện nay mà tên tuổi đủ sức đưa khán giả đến rạp ngay từ cuối tuần công chiếu đầu tiên. Sau gần ba thập kỷ làm phim, Nolan đã xây dựng một gia tài gồm 13 tác phẩm trải dài từ phim tâm lý, trinh thám, khoa học viễn tưởng đến chiến tranh, lịch sử và siêu anh hùng.

Dưới đây là bảng xếp hạng 13 bộ phim do Christopher Nolan đạo diễn, từ tác phẩm bị đánh giá thấp nhất đến bộ phim xuất sắc nhất.

13. Insomnia (2002)

Đứng cuối bảng là Insomnia, nhưng điều đó không đồng nghĩa đây là một bộ phim dở. Ngược lại, đây vẫn là một tác phẩm trinh thám đáng xem với cách kể chuyện chắc tay.

Được làm lại từ bộ phim cùng tên của Na Uy, Insomnia cũng là tác phẩm hiếm hoi Nolan chỉ đảm nhận vai trò đạo diễn mà không tham gia viết kịch bản. Phim theo chân một thanh tra kỳ cựu của Los Angeles (Al Pacino) cùng một nữ điều tra viên trẻ (Hilary Swank) phá một vụ án mạng tại vùng Alaska xa xôi.

Tác phẩm mang không khí căng thẳng và u ám, nhưng thiếu đi sự táo bạo trong cấu trúc cũng như tham vọng về ý tưởng - những yếu tố sau này trở thành dấu ấn quen thuộc của Christopher Nolan.

12. Tenet (2020)

Có lẽ không bộ phim nào trong sự nghiệp Nolan gây chia rẽ nhiều như Tenet. John David Washington vào vai một điệp viên bí mật - nhân vật thậm chí không có tên riêng mà chỉ được gọi là "The Protagonist" - tham gia nhiệm vụ ngăn chặn Thế chiến III thông qua khái niệm đảo ngược thời gian.

Bộ phim bị cho là đẩy phong cách kể chuyện phức tạp của Nolan lên cực điểm. Âm thanh nhiều thời điểm lấn át lời thoại, hệ thống nhân vật chưa đủ chiều sâu, còn cốt truyện khiến không ít khán giả phải xem nhiều lần mới có thể hiểu hết.

Dù vậy, Tenet vẫn được đánh giá cao nhờ quy mô sản xuất, những trường đoạn hành động ấn tượng và nỗ lực tạo nên một câu chuyện du hành thời gian hoàn toàn khác biệt.

11. Following (1998)

Đây là bộ phim đầu tay của Christopher Nolan, được thực hiện với kinh phí chỉ khoảng 6.000 USD.

Quay bằng phim đen trắng và chỉ kéo dài khoảng 70 phút, Following kể về một người đàn ông có sở thích theo dõi người lạ trên đường phố London. Khi phá vỡ nguyên tắc không bao giờ bám theo cùng một người hai lần, anh dần bị cuốn vào chuỗi sự kiện vượt ngoài kiểm soát.

Ngay từ tác phẩm đầu tiên, Nolan đã cho thấy những đặc trưng sẽ theo mình trong nhiều năm sau: kết cấu phi tuyến tính, nhân vật bị ám ảnh bởi một mục tiêu, những cú lật ở đoạn cuối cùng và lối kể chuyện đòi hỏi khán giả phải tập trung theo dõi.

10. The Dark Knight Rises (2012)

Khép lại bộ ba Batman, The Dark Knight Rises phải đối mặt với áp lực rất lớn sau thành công vang dội của The Dark Knight.

Tom Hardy tạo dấu ấn với vai phản diện Bane, trong khi Nolan tiếp tục thể hiện khả năng dàn dựng các đại cảnh quy mô như màn cướp máy bay mở đầu hay cuộc nổi dậy tại Gotham.

Bộ phim cũng được đánh giá cao nhờ ý tưởng táo bạo khi để thành phố Gotham rơi vào tay tội phạm trong thời gian dài. Dù vẫn còn những chi tiết gây tranh cãi về tính hợp lý, đây vẫn được xem là cái kết xứng đáng cho bộ ba Batman của Nolan.

9. Memento (2000)

Memento là tác phẩm đưa tên tuổi Christopher Nolan bước ra sân khấu điện ảnh thế giới.

Guy Pearce vào vai Leonard Shelby - người mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn và không thể tạo ra ký ức mới. Để truy tìm hung thủ sát hại vợ, anh phải ghi chép mọi thông tin lên giấy, ảnh và thậm chí xăm lên chính cơ thể mình.

Với cấu trúc kể chuyện đảo ngược thời gian đầy táo bạo, Memento trở thành một trong những bộ phim trinh thám đáng nhớ nhất đầu thế kỷ XXI và khẳng định Nolan là đạo diễn có phong cách kể chuyện khác biệt.

8. Dunkirk (2017)

Lấy cảm hứng từ chiến dịch giải cứu Dunkirk trong Thế chiến II, bộ phim được xây dựng gần như hoàn toàn bằng nhịp điệu căng thẳng.

Ngay từ những phút đầu, Nolan đã tạo nên bầu không khí nghẹt thở với tiếng đồng hồ tích tắc, những con phố vắng và các cuộc truy đuổi không ngừng nghỉ.

Khả năng dàn dựng chiến trường của đạo diễn được đánh giá ở mức bậc thầy. Tuy nhiên, việc tập trung nhiều vào nhịp phim khiến các nhân vật chưa tạo được sự gắn kết cảm xúc mạnh mẽ với người xem.

7. Batman Begins (2005)

Batman Begins không chỉ hồi sinh thương hiệu Batman mà còn góp phần thay đổi cách Hollywood nhìn nhận dòng phim siêu anh hùng.

Christian Bale mang đến hình ảnh Bruce Wayne thực tế, gai góc và nhiều tổn thương hơn những phiên bản trước, còn Michael Caine được xem là một trong những Alfred được yêu thích nhất trên màn ảnh.

Phần mở đầu của phim được đánh giá rất cao nhờ cách xây dựng nhân vật và thế giới Gotham, dù đoạn kết chưa đạt đến sự hoàn hảo.

6. Inception (2010)

Nếu phải chọn một bộ phim đại diện cho phong cách Christopher Nolan, nhiều khán giả sẽ nghĩ ngay đến Inception.

Leonardo DiCaprio vào vai Dom Cobb - chuyên gia xâm nhập giấc mơ để đánh cắp bí mật từ tiềm thức con người. Lần này, anh nhận nhiệm vụ ngược lại: gieo một ý tưởng vào tâm trí người khác.

Bộ phim ghi điểm nhờ ý tưởng độc đáo, kỹ xảo mãn nhãn, cấu trúc nhiều tầng giấc mơ cùng cái kết mở nổi tiếng khiến khán giả tranh luận suốt nhiều năm. Nhạc nền của Hans Zimmer cũng trở thành một trong những soundtrack biểu tượng của điện ảnh hiện đại.

5. Interstellar (2014)

Không chỉ nổi bật bởi quy mô khoa học viễn tưởng, Interstellar còn là bộ phim giàu cảm xúc nhất trong sự nghiệp Nolan.

Matthew McConaughey vào vai Cooper - phi hành gia buộc phải rời xa con gái để tham gia sứ mệnh tìm kiếm hành tinh mới cho nhân loại khi Trái đất dần cạn kiệt sự sống.

Dù vẫn còn một số tranh luận về tính logic của câu chuyện, bộ phim được đánh giá cao nhờ sự kết hợp giữa khoa học, triết học và tình cảm gia đình, đồng thời ngày càng được nhiều khán giả nhìn nhận như một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Nolan.

4. The Prestige (2006)

Dựa trên tiểu thuyết của Christopher Priest, The Prestige kể cuộc cạnh tranh đầy ám ảnh giữa hai ảo thuật gia do Christian Bale và Hugh Jackman thủ vai.

Từ sự ganh đua nghề nghiệp, cả hai dần bị cuốn vào vòng xoáy trả thù và sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để vượt qua đối thủ.

Bộ phim được đánh giá cao nhờ kịch bản chặt chẽ, nhịp kể lôi cuốn cùng cú twist cuối phim khiến nhiều khán giả phải xem lại để nhận ra những chi tiết đã được cài cắm từ đầu.

3. Oppenheimer (2023)

Bộ phim mang về tượng vàng Oscar Đạo diễn xuất sắc nhất cho Christopher Nolan đứng ở vị trí thứ ba.

Dựa trên cuốn tiểu sử American Prometheus, Oppenheimer tái hiện cuộc đời của nhà vật lý J. Robert Oppenheimer và quá trình phát triển bom nguyên tử.

Dù thời lượng kéo dài hơn ba giờ với nhiều đoạn đối thoại, tác phẩm vẫn được đánh giá là một kiệt tác điện ảnh nhờ khả năng kết hợp giữa lịch sử, chính trị và những câu hỏi về trách nhiệm của khoa học đối với nhân loại. Phần âm nhạc của Ludwig Göransson cũng được xem là một trong những điểm sáng lớn nhất của bộ phim.

2. The Odyssey (2026)

Ngay khi ra mắt, The Odyssey đã được xếp ở vị trí á quân.

Christopher Nolan mang thiên sử thi hơn 2.800 năm tuổi của Homer lên màn ảnh bằng quy mô hoành tráng, với Matt Damon trong vai Odysseus và Anne Hathaway trong vai Penelope.

Bộ phim vừa tái hiện hành trình phiêu lưu kỳ ảo của Odysseus, vừa đan xen những âm mưu chính trị tại Ithaca. Theo đánh giá, Nolan đã tạo nên một tác phẩm gợi nhớ đến các sử thi kinh điển của Hollywood như Ben-Hur hay Spartacus, đồng thời chứng minh những bộ phim quy mô lớn vẫn có thể được thực hiện theo cách truyền thống trong thời đại hiện nay.

1. The Dark Knight (2008)

Đứng đầu danh sách là The Dark Knight. Đây vẫn được xem là bộ phim siêu anh hùng hay nhất từng được thực hiện, với màn hóa thân kinh điển của Heath Ledger trong vai Joker. Chỉ xuất hiện khoảng 33 phút trên tổng thời lượng 152 phút, nam diễn viên vẫn giành giải Oscar Nam diễn viên phụ xuất sắc sau khi qua đời.. Trong khi đó, Christian Bale, Aaron Eckhart, Gary Oldman, Morgan Freeman và Michael Caine tạo nên dàn diễn viên đồng đều hiếm có.

Với kịch bản chặt chẽ, nhạc nền đầy ám ảnh của Hans Zimmer, các cảnh hành động chân thực cùng những câu thoại trở thành kinh điển, The Dark Knight không chỉ vượt mốc 1 tỷ USD doanh thu toàn cầu mà đến nay vẫn được xem là chuẩn mực của dòng phim siêu anh hùng và là tác phẩm xuất sắc nhất trong sự nghiệp Christopher Nolan.