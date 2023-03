Thời của điện ảnh công thức

VOV.VN - Everything, Everywhere, All at once (Tất cả vũ trụ cùng một lúc), bộ phim giành giải thưởng phim hay nhất của Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ đang được chiếu lại tại hệ thống rạp CGV ở Việt Nam và tạo ra không ít tranh luận của người xem về chất lượng nghệ thuật của nó.