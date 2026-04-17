Tom Cruise gây bất ngờ với tóc bạc, bụng phệ trong vai thử thách nhất sự nghiệp

Tom Cruise gây chú ý khi xuất hiện với diện mạo khác lạ trong vai diễn mới trong phim "Digger" của đạo diễn Alejandro G. Iñárritu, được Warner Bros. giới thiệu tại CinemaCon 2026 ở Las Vegas.

Trong đoạn giới thiệu, Tom Cruise vào vai Digger Rockwell với ngoại hình già nua: tóc bạc, thưa, nhiều nếp nhăn nhờ hóa trang và tóc giả, bụng phệ. Đạo diễn Iñárritu cho biết ông bất ngờ khi thấy Tom Cruise hóa thân vào nhân vật này, gọi đây là một sự dũng cảm, thậm chí là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp diễn xuất của nam diễn viên.

Tom Cruise. Ảnh: Getty

Tại sự kiện CinemaCon 2026, những người tham dự đã có cái nhìn đầu tiên về nhân vật chính, Digger Rockwell - và sự biến đổi "không sợ hãi" mà Tom Cruise đã trải qua để vào vai. Tom Cruise và đạo diễn Alejandro Iñárritu nhận được tràng vỗ tay nồng nhiệt khi giới thiệu về phim "Digger".

Nhân vật Digger Rockwell được khắc họa là người cáu kỉnh, chỉ gắn bó với con mèo già của mình. Ông sở hữu một tập đoàn lớn, đang gây nguy hiểm cho hàng triệu người bằng hoạt động khoan dầu quá mức. Khi thảm họa môi trường cận kề, Digger buộc phải tự mình giải quyết vấn đề.

Đạo diễn Iñárritu cho biết khi bắt tay vào thực hiện bộ phim, vốn đã được lên kế hoạch trong 9 năm, ông biết ngôi sao của "Mission: Impossible" là một diễn viên dũng cảm với những pha hành động mạo hiểm. "Khi chứng kiến Tom Cruise hóa thân thành Digger Rockwell, tôi thực sự không ngờ tới. Khi hóa thân vào nhân vật này, đây là một kiểu dũng cảm khác. Vai diễn này có thể là thử thách khó khăn nhất, màn trình diễn mạo hiểm nhất của anh ấy", Iñárritu nói.

Tom Cruise giới thiệu về bộ phim "Digger" tại CinemaCon 2026. Ảnh: Getty

Tom Cruise chia sẻ bộ phim “rất hoang dã, rất hài hước” và bày tỏ sự háo hức khi được giới thiệu tác phẩm đến khán giả. Sau sự kiện, anh cũng đăng trên Instagram rằng mình rất vui khi tham dự CinemaCon và mong chờ sự ra mắt của bộ phim vào tháng 10.

“Hôm nay, người bạn thân thiết của tôi, Alejandro G. Iñárritu và tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi chia sẻ đoạn giới thiệu của Digger. Chúng tôi rất nóng lòng được chia sẻ bộ phim này với thế giới vào tháng 10", nam tài tử bày tỏ.

Cùng với Tom Cruise, phim có sự tham gia của các diễn viên Sandra Huller, Jesse Plemons, Riz Ahmed, Michael Stuhlbarg, Sophie Wilde và Emma D'Arcy. Nam diễn viên John Goodman cũng xuất hiện trong đoạn giới thiệu phim "Digger".

Tạp chí PEOPLE lần đầu tiên xác nhận Tom Cruise đang hợp tác với đạo diễn Iñárritu trong một dự án vào tháng 2/2024. Hơn một năm sau, nhà làm phim đã hé lộ về bộ phim của họ, khi đó có tựa đề dự kiến ​​là "Judy", với tờ The Hollywood Reporter là "một bộ phim hài mang tính thảm họa, hoang dã với những tình tiết thảm khốc".

"Digger" dự kiến sẽ ra mắt tại các rạp chiếu phim vào ngày 2/10/2026.