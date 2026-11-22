Triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh” giới thiệu một bức tranh đa dạng về điện ảnh Việt Nam, từ tiềm năng bối cảnh và môi trường sản xuất tại các địa phương đến di sản điện ảnh, hoạt động của các hãng phim, studio và những tác phẩm, dự án đang được triển khai.

Trong đó, không gian triển lãm dành một khu vực giới thiệu Hải Phòng và 15 tỉnh, thành phố, với những hình ảnh, dữ liệu bối cảnh, đặc trưng văn hóa, cảnh quan và các điều kiện hỗ trợ đoàn làm phim.

Triển lãm “Việt Nam trên màn ảnh” diễn ra trong khuôn khổ diễn đàn điện ảnh “Hải Phòng – Cửa ngõ điện ảnh”.

Đặc biệt, trong triển lãm, Viện Phim Việt Nam giới thiệu chuyên đề “Biển đảo Việt Nam qua góc nhìn điện ảnh” với khoảng 200 ảnh cảnh phim và áp phích phim từ các tác phẩm phim tài liệu, phim truyện về biển, đảo.

Những tư liệu được giới thiệu đã tái hiện nhiều dấu ấn lịch sử và đời sống trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc, từ cuộc chiến đấu bảo vệ vùng biển Đông Bắc, những “con tàu không số” trên tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển đến hình ảnh quân và dân tại Cô Tô, Cồn Cỏ, Hoàng Sa, Trường Sa… Qua những thước phim và hình ảnh được lưu giữ, biển đảo Việt Nam hiện lên không chỉ như một phần của lịch sử mà còn là nguồn cảm hứng bền bỉ của điện ảnh Việt Nam.

Triển lãm giới thiệu bức tranh đa dạng về điện ảnh Việt Nam, từ tiềm năng bối cảnh và môi trường sản xuất đến di sản điện ảnh, hoạt động của các hãng phim, studio...

Đến với triển lãm lần này, chị Đỗ Thị Kiều Anh (Việt kiều Đức) - Tổng Giám đốc Công ty Cinexia Productions đặc biệt ấn tượng với sự đa dạng của cảnh quan thiên nhiên và bản sắc văn hóa các vùng miền Việt Nam.

Chị Kiều Anh hy vọng sẽ tìm được bối cảnh ấn tượng và sự hỗ trợ từ phía các địa phương để thực hiện dự án phim “Hành trình tìm nguồn cội” của mình: "Qua triển lãm này, tôi thấy Việt Nam mình rất đẹp: Có biển, có núi, rất nhiều phong cảnh thiên nhiên hoang sơ và văn hóa các dân tộc mà có thể khai thác, đưa vào trong các bộ phim điện ảnh. Là một nhà sản xuất phim quốc tế, tôi tự tin đưa những hình ảnh này lên phim để quảng bá với bạn bè quốc tế".

Theo bà Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam, triển lãm không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của các vùng đất mà còn tạo cơ hội để các đạo diễn, nhà sản xuất tìm kiếm bối cảnh, chất liệu sáng tác và gặp gỡ trực tiếp các địa phương.

Từ những hình ảnh được trưng bày, các hãng phim có thể lựa chọn địa điểm để khảo sát, tìm hiểu điều kiện sản xuất và phát triển dự án. Qua đó, từng bước đưa tiềm năng bối cảnh điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với các nhà làm phim trong nước và quốc tế; đồng thời, mở ra những cơ hội hợp tác sản xuất phim, thúc đẩy sự gắn kết giữa điện ảnh với du lịch, đầu tư và các ngành dịch vụ.