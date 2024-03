Tuấn Tú: "Ở tuổi này tôi không thể đóng cảnh nóng được"

Ngày 18/3 tại Hà Nội, Trung tâm Phim Truyền hình (Đài Truyền hình Việt Nam) đã tổ chức họp báo thông tin về bộ phim "Người một nhà" do đạo diễn Trịnh Lê Phong cầm trịch với dàn diễn viên nổi bật xoay quanh câu chuyện giữa hai anh em sinh đôi do Duy Hưng và Tuấn Tú đóng. Cả hai có tính cách và hoàn cảnh trái ngược nhau nhưng có điểm chung là hết lòng vì gia đình.

Bộ phim mang thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, tình cảm gia đình. Những xung đột gia đình tưởng chừng ai cũng gặp, nhiều tình huống hài hước đến kịch tính, đan xen nhiều cảnh quay hành động thú vị.

Chia sẻ về vai diễn trong bộ phim mới, Tuấn Tú bày tỏ: "Dù ngoài đời Duy Hưng kém Tuấn Tú 5 tuổi nhưng trong phim Tú lại vào vai em. Do đó, ê kíp phim đã phải hóa trang lại cho Duy Hưng già hơn, quả thật trông anh ấy cũng già hơn so với Tú. Về Tuấn Tú, phải cố gắng làm cho nhân vật trẻ ra. Còn về cách diễn, Tuấn Tú cũng phải cố gắng diễn trẻ hơn, để đúng vai người em. Với vai diễn Tuệ này, chắc chắn sẽ khác hoàn toàn so với Duy Anh của bộ phim "Anh có phải đàn ông không?". Đây sẽ là một người chồng kiểu khác, người em kiểu khác..."

Anh cũng tiết lộ: "Nước mắt Tú khóc trong phim này bằng tất cả các phim trước cộng lại".

Nói về cảnh nóng với Thanh Hương, Tuấn Tú chia sẻ: "Tôi không nghĩ mình và Thanh Hương đóng cảnh nóng với nhau được, cũng mong lắm nhưng ở tuổi này không thể đóng được".

Cũng nói về cảnh nóng trong phim, với vai người vợ, Thanh Hương cho hay nếu cần cho phân đoạn nào vẫn phải làm và "nhìn nóng chưa chắc đã nóng". Cô cũng chia sẻ quan điểm đã đóng vai vợ chồng thì những cảnh nóng đó rất bình thường với các cặp ngoài đời.

Ngoài những thông tin liên quan đến phim mới thì Thanh Hương còn trở thành tâm điểm của sự chú ý khi có những chia sẻ với báo giới về cuộc hôn nhân của mình. Gần đây, cô bất ngờ thông báo về việc mình đã kết thúc cuộc hôn nhân kéo dài hơn 10 năm. Trước đó là người rất hạn chế nhắc đến việc đời tư nhưng lần này, Thanh Hương lại chủ động chia sẻ về việc ly hôn.

Nói về lý do ly hôn cô nghẹn ngào: "Bất kể người nghệ sĩ nữ nào khi đối diện với điều này, cũng có những điều họ rất khó để chia sẻ. Tôi cũng xác định khi mình chia sẻ điều này ra rồi thì giông bão cũng nhiều, không bình yên đâu. Tôi nghĩ nghệ sĩ cần thẳng thắn với khán giả. Đây cũng là cách để tôi thay đổi. Tôi dám nói thì tôi dám làm, tôi dám yêu một người mới, ví dụ thế. Tôi không muốn sống trong quá khứ muốn, tôi cũng muốn chấm dứt những điều trong quá khứ thế cho nên tôi muốn chia sẻ."

Chia sẻ về bộ phim này, nữ diễn viên trẻ Quỳnh Châu xúc động khi có rất nhiều lần đầu tiên: "Lần đầu tiên trong sự nghiệp diễn viên, em có một buổi họp báo phim chính thức. Lần đầu tiên, em vinh dự có cơ hội được ngồi cùng với các cô chú, các anh chị, các idol trong lòng em, các bậc tiền bối, em cảm thấy rất may mắn. Và đây cũng là lần đầu tiên nhiều người lắng nghe em nói như thế này".

Lần đầu đảm nhiệm một vai dài hơi trong phim "Người một nhà", Quỳnh Châu khá "sốc" vì liên tục bị đạo diễn và quay phim mắng. "Em bị mắng nhiều lắm. Không một ngày nào mà em không bị mắng hết. Đã có những khoảng thời gian đầu bấm máy, em đã bị mất niềm tin vào bản thân mình. Khi phải bước ra khỏi vùng an toàn, em thấy rất run rẩy, sợ hãi và có lúc em đã nghĩ có phải mình đã chọn nhầm nghề không..."

Chia sẻ về việc nhận vai bà Thư trong phim, nghệ sĩ Vân Dung cho biết trong 30 năm theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, Người một nhà là bộ phim đầu tiên nghệ sĩ không được diễn nét hài. “Nhận được lời mời, tôi rất hoang mang vì mình xuất thân là một diễn viên hài, không được diễn nét hóm hỉnh thì liệu có làm tròn vai. Tuy nhiên sau khi đọc kịch bản, tôi đã nhận lời mời vì ý nghĩa nhân văn toát lên từ bộ phim".

Vào vai một người đàn ông độc đoán, vũ phu, thích dùng bạo lực để giải quyế vấn đề, NSƯT Quốc Trọng than phiền rằng không hiểu sao mấy năm gần đây ông toàn được giao vai những lão già "bẩn bựa", từ 'Người phán xử' đến 'Biệt dược đen' và "cao bồi xóm" trong "Người một nhà" nên phải tìm ra nét diễn cho khác các vai trước.

Đạo diễn Trịnh Lê Phong cho hay, Người một nhà là dòng phim tâm lý. Cái khó nhất của làm phim tâm lý là phải cho ra được tâm lý nhân vật khi đối diện với những biến cố của cuộc đời, giúp khán giả cảm nhận được. Do đó trong quá trình làm phim, cả đoàn phải quay lại rất nhiều phân cảnh. Mục đích là làm ra một bộ phim chạm đến trái tim khán giả, để khán giả ngẫm nghĩ những thông điệp về tình cảm gia đình.

Người một nhà xoay quanh câu chuyện của hai anh em sinh đôi Trí và Tuệ, với tính cách và hoàn cảnh sống trái ngược nhau. Họ có điểm chung là hết lòng vì người thân của mình. Trong phim, đạo diễn Trịnh Lê Phong đã đặt hai nhân vật này vào những lựa chọn khó khăn trong cuộc sống.

Sức hút của Người một nhà đến từ những tình tiết đời thường, những xung đột gia đình tưởng chừng ai cũng gặp, nhiều tình huống hài hước đến kịch tính, đan xen những cảnh quay hành động. Bên cạnh đó, phim truyền tải thông điệp ý nghĩa về tình yêu thương, tình cảm gia đình.

Trailer của bộ phim "Người một nhà"