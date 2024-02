Vì sao “Saltburn” trở thành hiện tượng điện ảnh ăn khách toàn cầu?

Saltburn là bộ phim hài đen giật gân của nữ đạo diễn Emerald Fennell. Khán giả dễ dàng bị mê đắm, chìm vào nét thơ trong từng khung hình, để rồi ngạc nhiên và cuối cùng sốc nặng trước những tình tiết cực kỳ quái dị, táo bạo.

Tác phẩm lần đầu được công chiếu tại Liên hoan phim Telluride lần thứ 50, hiện phát trực tuyến trên nền tảng Amazon Prime Video. Ngay khi ra mắt, câu chuyện giật gân trong Saltburn tạo làn sóng phản ứng rộng rãi, giúp phim vươn lên vị trí dẫn đầu mảng điện ảnh, thống trị tại nhiều quốc gia. Dẫu vậy, phía sau đứa con tinh thần của Emerald Fennell là không ít tranh cãi.

Phong cách thời trang thanh lịch “nổi loạn”

“Saltburn” theo chân cậu sinh viên nghèo Oliver (do Barry Keoghan thủ vai) trong cuộc phiêu lưu tới dinh thự xa hoa của gia đình cậu bạn thân Felix (do Jacob Elordi thủ vai). Hàng loạt những sự kiện kinh hoàng xảy ra tại đây khiến cuộc đời Oliver và gia đình Felix thay đổi mãi mãi. Fennell – Đạo diễn kiêm biên kịch của bộ phim từng trả lời truyền thông: “Phục trang trong phim góp phần cực kỳ quan trọng để thể hiện quan hệ, địa vị của các nhân vật trong phim”. Vì vậy, trang phục của các diễn viên được lựa chọn vô cùng tỉ mỉ.

Nhắc đến Venetia (do Alison Oliver thủ vai) là nhắc đến kim tuyến, da bóng, sequins, tua rua… Vẻ ngoài quyến rũ cộng với gu ăn mặc nổi bật Venetia trong “Saltburn” như một ngôi sao nhạc pop thập niên 2000. Một trong những bộ đồ thể hiện rõ nhất cá tính ăn mặc của Venetia là khi cô kết hợp chiếc quần ống loe cạp cao phủ đầy những ngôi sao vàng với chiếc bra bóng màu hồng tím.

Nhân vật Elspeth (do Rosamund Pike thủ vai) luôn đi cùng với những bộ váy dạ hội dài quyến rũ, lấp lánh và đầy màu sắc. Điển hình là chiếc váy hở vai màu tím lấp lánh trong hình.

“Preppy” là phong cách được lấy cảm hứng từ những bộ đồng phục thanh lịch, sang trọng của trường đại học Ivy League trong giai đoạn năm 1910 – 1912. Miêu tả phong cách thời trang của Flex bằng một câu thì chính là “sành điệu một cách lười biếng”. Không cần ăn vận cầu kỳ hay chải chuốt quá đà, những item đơn giản đúng điệu “old money” như áo polo, sơ mi bóng bầu dục là món đồ chủ chốt của anh chàng.

Trái ngược với sự đơn giản của Felix, Oliver lại là tắc kè hoa chính hiệu khi không ngừng thay đổi vẻ ngoài xuyên suốt bộ phim. Một trong những outfit ấn tượng nhất của anh là chiếc áo thêu màu trắng với gạc sừng hươu khi tham dự bữa tiệc Felix tổ chức cho mình.

Mặc dù có thời gian lên hình ít ỏi nhưng Pamela (do Carey Mulligan thủ vai) vẫn gây ấn tượng với người xem bằng gu thời trang độc lạ của mình. Cây đồ “all-black” kết hợp với mái tóc cam sáng và son môi màu đậm nhìn Pamela như một nàng búp bê trong… phim kinh dị.

Những cái tên làm nên hiện tượng

Dù có nhiều tranh cãi về tình tiết trong phim nhưng không thể phủ nhận được diễn xuất của các diễn viên lại là điểm nhấn đặc biệt. Đặc biệt, những tương tác của cặp nam chính Barry Keoghan - Jacob Elordi vô cùng đặc sắc và khó đoán.

Keoghan có sự thăng hạng về mặt diễn xuất với tác phẩm này.

Nếu Keoghan vẫn giữ được phong độ và níu chân người xem bởi những màn bùng nổ cảm xúc, thì Elordi lại gây bất ngờ nhất. Elordi với vẻ điển trai đậm chất điện ảnh. Tuy vai diễn này không đòi hỏi nhiều ẩn ức dồn nén, nhưng nam tài tử cũng đã thành công trong việc tái hiện bức tường vững chãi để thứ tầm gửi và vật ký sinh có thể bám mình. Với vẻ lãng tử như Armie Hammer trong “Call me by your name”, Saltburn có thể là bệ phóng vững chắc cho diễn viên này tiến sâu hơn nữa vào giới phim ảnh, dẫu cho trước đó việc xuất hiện trong các TV series cũng đã giúp anh có độ nhận diện tương đối vững vàng.

Xóa bỏ hình tượng nam thần học đường ở “Kissing Booth”, Elordi cho khán giả thấy một Felix vừa đáng sợ nhưng đầy cuốn hút.

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận sức hút của tác phẩm này nhờ tài năng của nữ đạo diễn Emerald Fennell, người từng tạo ra hiện tượng với “Promising Young Woman” 2 năm trước đó. Tác phẩm trả thù có hơi hướng gothic, rock-chic này là một trong những ứng cử viên lừng lẫy của đường đua điện ảnh 2020, tiếc thay là lại ít được chú ý. Với khả năng đánh lừa cảm giác và khai thác các khía cạnh cảm xúc luôn muốn giấu giếm ở nơi con người, Fennell chính là điển hình mới nhất cho dạng đạo diễn chỉ cần nghe tên là đã bảo chứng cho chất lượng phim ảnh.

Phản ánh sâu sắc khái niệm “Eat the rich”

“Saltburn” là hình ảnh ẩn dụ về sự cách biệt địa vị giữa Oliver và Felix. Chính sự cách biệt này đã khiến cho Oliver và Felix không thể trở thành những người bạn đúng nghĩa. Việc đó được thể hiện bằng phân cảnh “ngồi lê đôi mách” của gia đình Felix về xuất thân của Oliver mà không bận tâm cậu có thể nghe thấy sau cánh cửa, hay việc họ ban phát một chỗ trú chân cho cô bạn gái thân thiết Pamela sau những rối loạn về mặt tâm trí vì cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Oliver là hình ảnh điển hình của khái niệm “Eat the rich” đó. Một mặt, Oliver đại diện cho người thuộc tầng lớp phổ thông đang tìm kiếm con đường đổi đời. Mặt khác, anh là hiện thân của kẻ hành quyết đầy thù hận những kẻ áp bức giàu có. Anh sẵn sàng loại bỏ gia đình Felix bằng những cách lạnh lùng và tàn nhẫn nhất, đồng thời khiến họ phải trả giá vì lối sống xa hoa của mình. Nếu ví Felix cùng gia đình Catton là một “vật chủ” hấp dẫn thì Oliver chính là “ký sinh trùng” hủy hoại họ từ bên trong.

Với thời lượng 120 phút, “Saltburn” đã thể hiện rõ nét về việc lòng trắc ẩn không đươc đặt đúng chỗ. Lòng tốt không khiến cho người ta cảm thấy biết ơn mà càng làm cho họ trở nên tham vọng và đánh mất chính mình.