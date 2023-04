Vì sao “Soulmate” của Kim Da Mi dễ chạm đến trái tim khán giả?

Cùng với màn thể hiện xuất sắc của bộ ba diễn viên chính, ''Soulmate'' còn gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ vào những thông điệp rất đỗi gần gũi, dễ cảm thông - cũng chính là điều mang đến cho bộ phim nét cuốn hút khác biệt so với phiên bản gốc.

Xao xuyến nhớ về một người bạn cùng ăn, cùng học, cùng lớn lên

Bộ đôi nhân vật chính của ''Soulmate'' là Mi So (Kim Da Mi thủ vai) và Ha Eun (Jeon So Nee thủ vai). Gặp nhau dưới mái trường tiểu học, Mi So và Ha Eun từ lúc nào đã trở thành đôi bạn thân, nhất là khi cô bé Mi So phải trải qua những biến cố lớn trong cuộc đời ngay từ khi còn nhỏ. Mi So luôn lầm lì và cô đơn khi ở bên mẹ, nhưng lại trở nên rạng rỡ và ấm áp khi sống cùng Ha Eun và gia đình của cô bạn thân.

Những hình ảnh hai cô bé Mi So và Ha Eun cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng vẽ tranh, thậm chí là cùng tắm với nhau khiến khán giả bật cười, nhưng cũng không khỏi xao xuyến khi nhớ về những người bạn thời thơ ấu. Mỗi người trong chúng ta có lẽ đều từng có một thời như thế, sống vô tư lự và cảm thấy như thể có cả thế giới khi có một người bạn thân cạnh bên.

Mi So và Ha Eun là hai cô gái có tính cách khác biệt. Mi So có phần phóng khoáng, nổi loạn, trong khi Ha Eun lại có phần dịu dàng, trầm tính hơn. Thế nhưng, khi ở bên cạnh Mi So, khán giả luôn có thể nhận ra một phần “phá cách” của Ha Eun. Dù miệng có nói sợ, dù có chần chừ, thì cuối cùng Ha Eun vẫn sẽ cùng liều lĩnh với Mi So. Cô bạn thân Mi So không chỉ là một chỗ dựa tinh thần vững chãi, mà cũng chính là người đánh thức sự dũng cảm trong con người dè dặt của Ha Eun.

Giống như những đôi bạn thân khác, Mi So và Ha Eun cũng có những tranh cãi. Mối quan hệ giữa cả hai bắt đầu xuất hiện những rạn nứt khi Ham Jin Woo (Byeon Woo Seok thủ vai) xuất hiện. Những rung cảm của mối tình đầu tiên, sự dằn vặt và đau khổ trước cảm xúc khiến cả ba đi đến những lựa chọn khác nhau. Hiểu lầm chồng chất hiểu lầm, những vướng mắc chưa từng được giải quyết, cùng với hiện thực cuộc sống khắc nghiệt khiến Mi So và Ha Eun không còn sự ăn ý như trước đây. Không chỉ là mất đi một người bạn, ở những phân cảnh Mi So và Ha Eun tranh cãi, người xem thực sự có thể cảm nhận được sự đau đớn, nặng nề như thể đang mất đi một người quan trọng nhất cuộc đời mình.

“Tại sao chúng ta lại thành ra thế này?” Mi So đã hỏi Ha Eun như vậy, và đó cũng là một trong những khoảnh khắc khiến khán giả đau lòng nhất. Họ đã từng là những người bạn thân, họ đã từng đồng điệu đến vậy, nhưng hiện thực đầy cay đắng đã khiến họ đứng về hai “chiến tuyến”. Nhưng dù là như vậy, người xem hoàn toàn có thể cảm nhận được mối liên kết mạnh mẽ giữa hai cô gái. Họ không nói những lời căm ghét nhau, nhưng từng ánh mắt, từng cử chỉ của cả hai đủ cho đối phương biết cảm xúc của mình hiện tại như thế nào. Bởi vì quá hiểu nhau như vậy, Mi So và Ha Eun cứ mãi quanh quẩn trong vòng xoáy tranh cãi, hiểu lầm rồi làm hòa… cho đến một ngày, ngay cả những tranh cãi cũng là một điều xa xỉ với cả hai.

Sau tất cả, dù là hạnh phúc hay đau khổ, tất cả đều sẽ là những kỷ niệm, những ký ức sâu sắc nhất. Có lẽ cả hai cô gái, và đặc biệt là Mi So, thấu hiểu điều đó vô cùng sâu sắc. Sau cùng, điều quan trọng nhất không phải là thắng hay thua trong một mối quan hệ, mà là việc ta đã từng có người đó trong cuộc đời của mình.

Những tình yêu không trọn vẹn

Bên cạnh tình bạn, một chủ đề được khắc họa tương đối ấn tượng trong phim là tình yêu. Thay vì một mối tình đau khổ, sóng gió, tình yêu của ba người trẻ trong Soulmate đến một cách nhẹ nhàng, nhưng thay đổi hoàn toàn cuộc sống của họ.

Mặc dù bình thường trầm tính, rụt rè, khi đứng trước tình yêu, Ha Eun có thể trở nên vô cùng chủ động. Ha Eun yêu Jin Woo, đó là sự thật. Không chỉ là một mối tình gà bông, cô gắn bó với Jin Woo suốt những năm tháng thanh xuân của mình, từ ghế giảng đường cho đến khi đã có sự nghiệp riêng. Cho dù giữa cả hai có những lúc chẳng cùng chí hướng, Ha Eun vẫn sẽ học cách thích nghi với hoàn cảnh để giữ chặt tình yêu ấy. Nhưng không thể nói rằng Ha Eun hạnh phúc khi yêu. Có lẽ, trong đó còn có sự cố chấp “ngấm ngầm” của cô khi tuyệt đối không muốn thất bại trong tình yêu mình đã chọn.

Có lẽ, câu hỏi lớn nhất được đặt ra trong bộ phim là, liệu Mi So có thực sự yêu Jin Woo như cái cách anh từng dành tình cảm cho cô hay không. Phản ứng của cô trong hang đá khi được trao nụ hôn đầu, hay cái cách cô trốn chạy đến Seoul ngay sau đó, tất cả mang đến cho khán giả những góc nhìn khác nhau về tình cảm của Mi So. Tình yêu là thứ khó nhận biết, khó lý giải như vậy, nhưng lại đủ sức nặng để dằn vặt ba con người suốt cả cuộc đời như thế.

Ước mơ về một cuộc sống tự do

Một điểm cộng lớn của phim so với nguyên tác chính là việc đạo diễn Min Yong Geun đã khéo léo cài cắm những chi tiết về lý tưởng sống, ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ. Điều này giúp thổi vào Soulmate một làn gió mới nhẹ nhàng, ngọt ngào hơn bản gốc; nhưng đồng thời trở nên gần gũi, dễ kết nối với người trẻ.

Một câu nói nổi tiếng của Mi So trong bộ phim khi nhắc đến nữ danh ca Janis Joplin: “Tớ cũng muốn sống 10 năm rực rỡ như thế, để rồi chết đi ở tuổi 27.” Bà là một trong những “thành viên” của “Câu lạc bộ 27” - những người nổi tiếng thành công ra đi ở tuổi 27. Theo lý giải của Mi So, cô muốn sống một cách hết mình, không còn gì để nuối tiếc, và ra đi khi đang ở đỉnh vinh quang của cuộc đời.

Mi So do nữ diễn viên Kim Da Mi thủ vai.

Vậy nhưng cuối cùng, chính Mi So lại là người bị cuộc đời nghiệt ngã bào mòn, để rồi lao vào dòng đời xô bồ, sống một cuộc đời mệt mỏi và thầm lặng như rất nhiều con người ngoài kia. Trái lại, một Ha Eun tưởng rằng sẽ có cuộc sống bình yên, suôn sẻ mới chính là người ra đi ở độ tuổi 27. Ha Eun ra đi ở thời khắc đẹp nhất cuộc đời mình: lần đầu tiên cô dám sống vì chính mình, dám làm điều mình muốn thay vì chăm chăm thực hiện giấc mơ của người khác.

Sức nặng của ước mơ, ý nghĩa của cuộc sống được đan cài, mô tả một cách khéo léo thông qua cách kể chuyện của đạo diễn Min Yong Geun. Không đao to búa lớn, lên gân ra rả đạo lý, cách những nhân vật của ''Soulmate'' mơ ước và đam mê như truyền cho khán giả động lực to lớn để tận hưởng cuộc đời này một cách trọn vẹn nhất./.