Việt Nam giới thiệu điểm đến làm phim với đối tác quốc tế tại Nhật Bản

Gian hàng Điện ảnh Việt Nam khai trương tại Chợ Nội dung TIFFCOM 2026 tại Tokyo, Nhật Bản, diễn ra song hành với Liên hoan phim Quốc tế Tokyo lần thứ 39. Đây là năm thứ hai liên tiếp Việt Nam có gian hàng tại sự kiện này.

Gian hàng tập trung giới thiệu các điểm đến làm phim tại Việt Nam, trong đó có Quảng Ninh, Đà Nẵng, Hải Phòng; Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng lần thứ V (DANAFF V) và Bộ chỉ số thu hút đoàn làm phim (Production Attraction Index - PAI).

Từ phải sang: Đại sứ Phạm Quang Hiệu, TS.Ngô Phương Lan- Chủ tịch VFDA cùng lãnh đạo Thành phố Hải Phòng và Thành phố Quảng Ninh khai trương Gian hàng

Thông qua hình ảnh bối cảnh, thông tin về các địa phương và hoạt động điện ảnh, các nhà sản xuất, đơn vị phát hành và đối tác quốc tế có thể tìm hiểu thêm về khả năng quay phim, hợp tác sản xuất cũng như kết nối với các hoạt động điện ảnh tại Việt Nam.

TIFFCOM là chợ nội dung quy tụ các nhà sản xuất, đơn vị phát hành, nhà đầu tư và chủ sở hữu bản quyền từ nhiều thị trường. Năm nay, sự kiện có 322 đơn vị triển lãm và gần 4.600 người tham dự đến từ 46 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Trong ngày khai trương, gian hàng Việt Nam đón nhiều đối tác đến trao đổi, trong đó có Gateway Entertainment, NTT DOCOMO Studio & Live của Nhật Bản và TVB Limited của Hồng Kông.

Đại diện Gateway Entertainment tìm hiểu khả năng lựa chọn bối cảnh quay tại Việt Nam, đồng thời trao đổi về việc gửi phim tham dự Liên hoan phim Châu Á Đà Nẵng. Các đơn vị khác cũng quan tâm đến cơ hội giới thiệu, phát hành tác phẩm và kết nối với các hoạt động điện ảnh trong nước.

Việc quảng bá bối cảnh quay năm nay có sự tham gia của đại diện Quảng Ninh và Hải Phòng. Cùng với Đà Nẵng, hình ảnh các địa phương được giới thiệu như những lựa chọn dành cho các đoàn phim quốc tế đang tìm kiếm địa điểm sản xuất tại Việt Nam.

Bên cạnh thông tin về điểm đến, gian hàng cũng giới thiệu một số dự án điện ảnh Việt Nam. Trong đó, dự án phim hoạt hình Lớp học mật ngữ: Cuộc đua sao chổi được nhà sản xuất Lương Minh Hằng giới thiệu tới các đối tác. Phim do Nguyễn Phi Phi Anh đạo diễn, hợp tác sản xuất với Dee Dee Studio, CGV là đối tác phát hành chiến lược.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA), cho biết việc duy trì sự hiện diện tại Tokyo nhằm tạo thêm không gian để các nhà làm phim, nhà sản xuất Việt Nam gặp gỡ đối tác và giới thiệu dự án.

TS. Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, trao đổi với bà Kaori Ikeda, Giám đốc điều hành TIFFCOM, về hoạt động quảng bá điện ảnh Việt Nam và cơ hội kết nối với các đối tác quốc tế.

Theo bà Ngô Phương Lan, việc có một điểm kết nối thường xuyên tại chợ nội dung cũng giúp các nhà làm phim Việt Nam tiếp cận mạng lưới nghề nghiệp quốc tế ngay cả trong những năm không có tác phẩm Việt Nam được lựa chọn trình chiếu tại liên hoan phim.

“Gian hàng không chỉ phục vụ việc giới thiệu hình ảnh quốc gia mà còn hướng tới trở thành một ‘ngôi nhà chung’, nơi các nhà làm phim, nhà sản xuất Việt Nam có thể gặp gỡ đối tác, giới thiệu tác phẩm và tìm kiếm cơ hội hợp tác mỗi khi đến Tokyo”, bà Ngô Phương Lan nói.

Ngày 29/10, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động tại Tokyo, hội thảo “Điện ảnh Việt Nam trong một châu Á kết nối: Bản sắc văn hóa, sáng tạo và hợp tác quốc tế” dự kiến được tổ chức với sự tham gia của các nhà làm phim, nhà sản xuất và chuyên gia Việt Nam, Nhật Bản và quốc tế.

Nội dung hội thảo tập trung vào câu chuyện giữ bản sắc văn hóa trong tác phẩm, phát triển dự án, đồng sản xuất và tiếp cận thị trường quốc tế.

Trước đó, tại Liên hoan phim Quốc tế Busan 2026, các thông tin về DANAFF V, Bộ chỉ số PAI và bối cảnh quay tại Hà Nội, Đà Nẵng cũng được giới thiệu tới các đối tác quốc tế.

Việc tham gia các chợ phim tại Busan và Tokyo mở thêm cơ hội để các dự án Việt Nam gặp gỡ nhà sản xuất, đơn vị phát hành, đồng thời đưa thông tin về bối cảnh và điều kiện quay phim tại Việt Nam tiếp cận trực tiếp hơn với các đoàn phim quốc tế.