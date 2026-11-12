Vừa ra mắt, "Ngày con còn mẹ" đứng đầu phòng vé Việt

Theo số liệu của Box Office Vietnam, trong sáng 12/11, bộ phim "Ngày con còn mẹ" đứng đầu bảng xếp hạng phòng vé Việt, đạt doanh thu hơn 1 tỷ đồng với hơn 15.000 vé được bán ra trên hơn 3.600 suất chiếu. Sau 1 ngày khởi chiếu chính thức, từ 11/11, tác phẩm của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng thu về hơn 8,7 tỷ đồng, tính cả suất chiếu sớm.

"Ngày con còn mẹ" thuộc thể loại gia đình, tâm lý, kể về Mây (Phương Anh Đào), cô con gái lớn lên với suy nghĩ mẹ ruột là bà Tím (Hồng Đào) chỉ thương anh hai Pháo (Huy Anh) mà không quan tâm đến mình. Cho đến khi biến cố bất ngờ ập xuống, Mây mới bàng hoàng nhận ra: điều đau đớn nhất không phải là chưa từng được yêu, mà là cô đã dành trọn thanh xuân để trách một người mẹ mà chưa từng thật sự hiểu bà.

Phương Anh Đào trong phim "Ngày con còn mẹ"

Sau khi ra mắt, “Ngày con còn mẹ” nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ kịch bản giàu cảm xúc, khai thác sâu sắc tình mẫu tử. Những tình tiết gần gũi, chân thực cùng thông điệp ý nghĩa về tình cảm gia đình khiến nhiều người xem không khỏi xúc động.

Đứng thứ hai trong bảng xếp hạng của Box Office Vietnam sáng 12/11 là bộ phim đến từ Nhật Bản "Godzilla Minus Zero", với doanh thu hơn 350 triệu đồng. Phim hiện đạt tổng doanh thu hơn 24 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam.

Bom tấn Ấn Độ "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" đứng vị trí thứ ba với doanh thu hơn 260 triệu đồng trong sáng 12/11. "Ramayana: Khởi nguồn một huyền thoại" được chuyển thể từ thiên sử thi nổi tiếng của Ấn Độ, kể về cuộc đối đầu giữa hoàng tử Rama và vua quỷ Ravana. Khi thế giới đứng trước nguy cơ sụp đổ, Rama được định mệnh lựa chọn để chống lại Ravana.

Xếp vị thứ thứ tư và thứ năm lần lượt là hai bộ phim Việt "Chị chị em em 3" và "Bò sữa bay". "Chị chị em em 3" cán mốc doanh thu 100 tỷ đồng sau hơn 1 tuần ra mắt. Đây là phim Việt thứ 12 ra mắt trong năm 2026 đạt doanh thu trăm tỷ. Tính đến sáng 12/11, phim đạt tổng doanh thu hơn 109 tỷ đồng.

Dù nhận nhiều lời khen về kịch bản mới mẻ, doanh thu của "Bò sữa bay" tăng chậm. Sau gần 1 tuần ra mắt, tác phẩm của đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt chỉ thu về hơn 15 tỷ đồng. Phim quy tụ dàn diễn viên trẻ gồm Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Trần Tiểu Vy, Trần Gia Huy... Nhạc phim là một trong những điểm nhấn của “Bò sữa bay”, góp phần tạo nên màu sắc riêng cho tác phẩm.