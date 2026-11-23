Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nhiều nhà hát, đơn vị nghệ thuật trên địa bàn Hà Nội tổ chức các chương trình biểu diễn, giới thiệu những tác phẩm đặc sắc, kết hợp giữa nghệ thuật truyền thống và cách thể hiện hiện đại.

Nổi bật là chương trình nghệ thuật “Tam Sắc” của Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, diễn ra tại Rạp Hồng Hà. Chương trình giới thiệu ba loại hình sân khấu tiêu biểu của Việt Nam gồm tuồng, chèo và cải lương, thông qua các trích đoạn quen thuộc như “Đào Tam Xuân đề cờ”, “Thị Mầu lên chùa” và “Chuyện tình Khau Vai”. Đêm diễn ngày 24/11 tiếp nối hoạt động mở màn tối 21/11, với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ trẻ.

Ngay trước giờ sáng đèn, khán giả đã có cơ hội hòa mình vào trải nghiệm “Nhập cung”, nơi người xem không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức nghệ thuật mà còn được trực tiếp chạm vào không gian văn hóa truyền thống, hóa thân trong diện mạo cổ truyền và lưu lại những khung hình đầy ấn tượng.

Các nghệ sĩ trẻ tham gia biểu diễn trong chương trình “Tam Sắc”, góp phần tiếp nối và lan tỏa nghệ thuật sân khấu truyền thống. (Ảnh: Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam)

Chương trình nghệ thuật “Tam Sắc” giới thiệu ba loại hình sân khấu truyền thống tiêu biểu của Việt Nam: tuồng, chèo và cải lương. (Ảnh: Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam)

Trong khi đó, Liên đoàn Xiếc Việt Nam mang đến hai chương trình đáng chú ý. Vào 15h30 ngày 24/11, chương trình nghệ thuật tổng hợp miễn phí diễn ra tại sân khấu ngoài trời trước Rạp Xiếc Trung ương, với các tiết mục múa lân, múa rồng và biểu diễn xiếc.

Lúc 16h30 cùng ngày, vở xiếc “Sơn Thần - Thủy Quái” được giới thiệu, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh. Tác phẩm kết hợp kỹ thuật xiếc với công nghệ 3D Mapping, sân khấu nước, ánh sáng và hiệu ứng thị giác hiện đại. Đến 20h, khán giả tiếp tục thưởng thức chương trình “Lời của tre”, gồm ba chương: “Lũy tre làng”, “Tình tre” và “Thanh âm hào khí”, tôn vinh sức sống, tinh thần kiên cường và tình yêu quê hương của người Việt.

Các sân khấu kịch cũng góp thêm nhiều lựa chọn cho khán giả. Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chuỗi biểu diễn từ ngày 21 đến 28/11 với các tác phẩm “Mặt nạ người”, “Nghêu, Sò, Ốc, Hến”, “Điều còn lại” và “Ảo ảnh”.

Nhà hát Kịch Việt Nam giới thiệu nhiều tác phẩm thuộc các thể loại khác nhau, mang đến những góc nhìn về đời sống và thân phận con người. (Ảnh: (Ảnh: Nhà hát Kịch Việt Nam)

Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam tổ chức tuần biểu diễn nghệ thuật từ ngày 22 đến 29/11, giới thiệu ba tác phẩm “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”, “Quân khu Nam Đồng” và nhạc kịch “Tuổi thơ dữ dội”. Trong đó, phiên bản mới của “Hồn Trương Ba, da hàng thịt” do đạo diễn người Pháp Anne Bouvier dàn dựng tiếp tục khai thác những suy tư về nhân cách, phẩm giá và khát vọng được sống đúng với bản thân.

Tuần biểu diễn nghệ thuật của Nhà hát Tuổi trẻ mang đến cơ hội để nhiều thế hệ khán giả tiếp cận những tác phẩm sân khấu giàu giá trị nhân văn. (Ảnh: Nhà hát Tuổi trẻ)

Bên cạnh đó, Nhà hát Múa rối Việt Nam giới thiệu các tác phẩm “Cảm xúc Long Thành”, “Nghêu, Sò, Ốc, Hến” cùng những chương trình múa rối nước, múa rối cạn phục vụ công chúng. Đặc biệt, ngày 24/11, chương trình “Hành trình văn hóa” miễn phí dành cho thiếu nhi được tổ chức tại Thủy Đình Wolfoo World, Aeon Mall Hà Đông.

Với sự đa dạng về loại hình và cách tiếp cận, các hoạt động nghệ thuật trong dịp 24/11 góp phần đưa di sản và nghệ thuật đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đây cũng là dịp để các nhà hát lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc, khuyến khích người dân chủ động tìm hiểu, thưởng thức và gìn giữ những giá trị nghệ thuật Việt Nam.