Sân khấu phía Nam thiếu vắng tác phẩm về vấn đề nóng bỏng, đương đại

Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng vì đại dịch Covid-19 và trong gần 20 năm trở lại đây, chưa năm nào đời sống sân khấu lại nhộn nhịp, bận rộn, sôi động, gấp gáp và phục vụ nhiều đối tượng khán giả như năm 2022. Chỉ với 9 tháng năm 2022, cả nước diễn ra 8 cuộc thi, liên hoan nghệ thuật sân khấu, trong đó có 2 cuộc quốc tế và 7 cuộc tổ chức với quy mô toàn quốc.

Năm 2023, Ban Chấp hành Hội Nghệ sĩ Việt Nam quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ then chốt của toàn khóa, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức nhiều hoạt động

Hầu hết các đơn vị nghệ thuật trong và ngoài công lập đều có tác phẩm tham dự liên hoan ở nhiều loại hình như Kịch nói, Tuồng, Chẻo, Cải lương, Kịch dân tộc, Xiếc và Sân khấu thử nghiệm. Điều đó chứng tỏ tinh thần trách nhiệm của các đơn vị, sự khát khao sáng tạo và mong muốn được cống hiến của đội ngũ nghệ sĩ sân khấu, để vượt qua những khó khăn thách thức, nhằm thay đổi diện mạo nghệ thuật sân khấu, đáp ứng nhu cầu thưởng thức của khán giả trong thời kỳ bùng nổ công nghệ, trong sự phát triển của nhiều phương tiện và loại hình nghệ thuật giải trí khác nhau.

Riêng tại khu vực phía Nam, “Cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang năm 2022” trên cơ sở kế thừa “Cuộc thi tài năng diễn viên sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang năm 2020” tổ chức trên quy mô toàn quốc tiếp tục đổi mới về hình thức, đa dạng hóa các thể loại vai diễn... thực sự tạo nên bước đột phá mới, một không khí mới, một làn gió mới, mở thêm cơ hội cho nghệ thuật truyền thống nói chung và nghệ thuật Cải lương nói riêng tiếp tục được bảo tồn và phát huy, có điều kiện để phát triển và lan tỏa ngày càng sâu, rộng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, NSND Giang Mạnh Hà - Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam cho rằng sân khấu trong nhiều năm qua và năm 2022 vô cùng thiếu vắng những tác phẩm đề cập về đề tài đương đại, về những vấn đề nóng bỏng đang tác động nhiều mặt, làm thay đổi con người và đời sống xã hội trong thời kỳ hội nhập. Thực trạng này bộc lộ rõ nền sân khấu đang bị khủng hoảng lớn lực lượng tác giả - một thành phần sáng tạo vô cùng quan trọng của nghệ thuật sân khấu. Đội ngũ tác giả sân khấu hiện tại thiếu về lượng, yếu về chất. Vấn đề này đã diễn ra nhiều năm, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị nghệ thuật, Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam đều biết nhưng chưa tìm được giải pháp khắc phục.

Theo Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, sang năm 2023, Ban chấp hành Hội quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ then chốt của toàn khóa; tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, tổ chức nhiều hoạt động liên hoan như: phối hợp với Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức các cuộc thi Tài năng Diễn viên Tuồng và Dân ca kịch, chèo, cải lương, kịch nói, độc tấu và hòa tấu nhạc cụ dân tộc toàn quốc; phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ tổ chức giải Mộc Quán - Nguyễn Trọng Quyền; tổ chức Liên hoan sân khấu Dù kê Khmer Nam Bộ lần thứ hai tại Trà Vinh (dự kiến vào tháng 4/2023); Liên hoan sân khấu về đề tài thiếu nhi vào tháng 6/2023; Liên hoan Ảo thuật toàn quốc (dự kiến tổ chức vào tháng 10) tại TP.HCM.

"Hội sẽ tổ chức Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật của các kịch chủng khác nhau (tuồng, dân ca, chèo, cải lương, kịch nói, múa rối, xiếc), tổ chức ở 3 khu vực với tất cả các trích đoạn của các kịch chủng tham gia cùng một cuộc thi, để tạo nên một sức sống mới phong phú, đa dạng màu sắc và sinh động về các thể loại. Ngoài ra, Hội cũng sẽ tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho đạo diễn tại các tỉnh phía Nam do TP.HCM đăng cai; phối hợp với Bộ Công an và Bộ Quốc phòng tổ chức trại sáng tác về hình tượng tác phẩm người chiến sĩ công an và phát động đề tài sáng tác về chiến tranh cách mạng, nhằm hướng tới lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước"./.