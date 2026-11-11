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Sân khấu thực cảnh giữa núi rừng Sơn La kể chuyện văn hóa Mường

Thứ Tư, 11:46, 11/11/2026
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VOV.VN - Chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hồn Mường thức giấc” sẽ diễn ra tại Sơn La vào tháng 12/2026, tái hiện đời sống, phong tục và huyền thoại đi tìm lửa của người Mường. Thông qua câu chuyện cha con, chương trình gửi gắm thông điệp về gìn giữ, trao truyền di sản văn hóa qua các thế hệ.

Trong hai ngày 11-12/12/2026, tại khu vực hồ Suối Chiếu, bản Chiếu, xã Mường Cơi, tỉnh Sơn La, chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hồn Mường thức giấc” sẽ được tổ chức với sự tham gia của các nghệ nhân, người dân địa phương và lực lượng diễn viên quần chúng.

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Các nghệ nhân địa phương sẽ tham gia tái hiện đời sống, phong tục và những nét văn hóa đặc trưng của người Mường.

Chương trình do đạo diễn văn hóa Trần Trung và đạo diễn Mai Long thực hiện, khai thác những chất liệu văn hóa đặc trưng của người Mường, kết hợp cảnh quan thiên nhiên với ngôn ngữ nghệ thuật thực cảnh.

Điểm nhấn của chương trình là vở thực cảnh kéo dài 60 phút, được kết cấu thành ba chương, chín cảnh. Thay vì dựa trên một tích truyện dân gian có sẵn, ê-kíp lựa chọn câu chuyện về mối quan hệ cha con làm sợi dây xuyên suốt, từ đó tái hiện đời sống cộng đồng và hành trình trao truyền di sản.

Chương đầu tiên mang tên “Tiếng gọi bản Mường”, mở ra khung cảnh sinh hoạt thường ngày của người dân với những hoạt động lên nương, gánh nước, nhóm bếp, làm nghề và hát giao duyên chuẩn bị cho ngày cưới. Giữa nhịp sống ấy xuất hiện mâu thuẫn giữa hai cha con. Người cha mong con tiếp nối lời mo và những tri thức tổ tiên, trong khi người con muốn lựa chọn con đường riêng.

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Ban tổ chức giới thiệu chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hồn Mường thức giấc” tại buổi họp báo.

Sang chương hai “Ngọn lửa ngàn đời”, câu chuyện chuyển sang không khí trầm lắng khi người cha qua đời, để lại những lời truyền dạy còn dang dở. Trong không gian tang lễ và tiếng mo, người con trở về với ký ức về huyền thoại đi tìm lửa.

Theo kịch bản, ngọn lửa được mang về bản bất ngờ vụt tắt, buộc con người phải tiếp tục hành trình tìm kiếm, học cách tự tạo ra lửa và truyền dạy cho nhau. Từ một bếp lửa nhỏ, nhiều điểm sáng lần lượt xuất hiện, tượng trưng cho sự tiếp nối tri thức và sức sống của cộng đồng qua các thế hệ.

Ở chương cuối “Hồn Mường thức giấc”, người con tìm đến các nghệ nhân để học lại tiếng nói, câu hát và những tri thức mà cha từng gìn giữ. Đám cưới của đôi trẻ trở thành đại cảnh cộng đồng. Khi người con quên một câu hát cha dạy, một nghệ nhân cất lời tiếp nối, rồi phụ nữ, trai gái và trẻ nhỏ cùng hòa giọng.

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Đạo diễn Mai Long chia sẻ về ý tưởng dàn dựng chương trình nghệ thuật thực cảnh “Hồn Mường thức giấc”.

Chia sẻ về ý tưởng dàn dựng, đạo diễn Mai Long cho biết: “Chúng tôi mong muốn kết hợp những yếu tố sẵn có của thiên nhiên với văn hóa bản địa để tạo nên một chất liệu nghệ thuật riêng, đưa các giá trị văn hóa, di sản đến gần hơn với khán giả”.

Theo đạo diễn, điểm khác biệt của chương trình nằm ở việc không kể lại một tích truyện hoàn chỉnh mà sử dụng hình tượng cha con để kết nối những chất liệu văn hóa bản địa. Qua đó, ê-kíp muốn nhấn mạnh trách nhiệm trao truyền di sản từ thế hệ trước sang thế hệ sau.

Để đưa đời sống văn hóa Mường lên sân khấu, chương trình khai thác tiếng hát Đang, điệu múa Mợi của nghệ nhân Mường bản Thải, nhịp đâm đuống từ các bản Thải, Mỏ, Chiếu cùng nhiều phong tục, sinh hoạt cộng đồng. Nghệ nhân các dân tộc Dao, Mông và Kinh trên địa bàn cũng tham gia đóng góp những nét văn hóa riêng.

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Ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Mường Cơi, phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu chương trình.

Đáng chú ý, khoảng 300 học sinh Trường THPT Tân Lang dự kiến tham gia lực lượng diễn viên quần chúng, cùng các nghệ nhân và người dân địa phương tái hiện những cảnh sinh hoạt, lao động và diễn xướng truyền thống.

Bên cạnh chương trình chính, Ban tổ chức dự kiến phát triển cánh đồng hoa quy mô hàng chục héc-ta tại khu vực Suối Chiếu, kết hợp không gian trải nghiệm “Nhập Mường” lấy cảm hứng từ văn hóa tâm linh và chất liệu Mo Mường.

Tại đây, khán giả sẽ bước vào không gian được dàn dựng bằng bóng tối, âm thanh, ánh sáng và những tình huống bất ngờ, tạo cảm giác hồi hộp trước khi tiếp tục khám phá các hoạt động văn hóa và thưởng thức chương trình thực cảnh.

Đạo diễn văn hóa Trần Trung phụ trách định hướng khai thác chất liệu văn hóa bản địa, trong khi đạo diễn Mai Long đảm nhiệm phát triển ngôn ngữ thực cảnh, xây dựng tuyến nhân vật và tổ chức các đại cảnh.

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Đạo diễn văn hóa Trần Trung.

Ông Đinh Đức Thắng, Chủ tịch UBND xã Mường Cơi chia sẻ: “Điều làm nên sức hấp dẫn của một vùng đất không chỉ là cảnh đẹp mà còn là những câu chuyện gắn với giá trị văn hóa và con người nơi đó. Chúng tôi mong muốn sau lễ hội, những giá trị văn hóa Mường tiếp tục được gìn giữ, các nghệ nhân có thêm cơ hội truyền dạy, thế hệ trẻ thêm tự hào về quê hương và du khách có thêm lý do để quay trở lại Mường Cơi”.

Theo Ban tổ chức, những nội dung liên quan đến nghi lễ mo tang lễ và phong tục truyền thống sẽ tiếp tục được hoàn thiện, đối chiếu cùng nghệ nhân và cộng đồng sở tại trước khi công bố phiên bản biểu diễn chính thức.

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Nói về điều mong muốn đọng lại sau chương trình, đạo diễn Mai Long chia sẻ: “Chương trình chỉ diễn ra trong 60 phút, nhưng điều chúng tôi mong muốn là khi sân khấu khép lại, những gì đọng lại trong lòng khán giả không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật, mà còn là hồn cốt, là linh hồn của di sản”.

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Độc đáo di sản văn hóa Mo Mường ở Đắk Lắk

VOV.VN - Mo Mường là hoạt động diễn xướng văn hóa dân gian được thực hành trong các nghi lễ gắn với đời sống tín ngưỡng của dân tộc Mường. Tại Đắk Lắk, nơi có cộng đồng Mường khoảng 16 nghìn người, di sản này đã được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, được quan tâm bảo tồn và phát huy trong đời sống.

Hà Phương/VOV.VN
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