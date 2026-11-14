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Sáng tạo IP văn hóa từ di sản phở: Cảm hứng sáng tạo và lan tỏa tinh hoa phở

Thứ Bảy, 14:43, 14/11/2026
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VOV.VN - Sáng 14/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức các hoạt động sáng tạo nhằm tôn vinh di sản văn hóa ẩm thực phở Hà Nội và trao giải cuộc thi Sáng tạo IP văn hóa từ Di sản Văn hóa phi vật thể phở Hà Nội năm 2026.

Cuộc thi Sáng tạo IP văn hóa từ di sản văn hóa phi vật thể phở Hà Nội năm 2026 được tổ chức với mục tiêu tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo độc đáo, xây dựng hệ thống nhận diện, hình ảnh và các sản phẩm IP văn hóa từ di sản phở.

Nằm trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế sáng tạo Hà Nội, sự kiện được tổ chức nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá phi vật thể phở đã được ghi danh vào Danh mục quốc gia về Di sản Văn hoá phi vật thể, hướng tới xây dựng hồ sơ khoa học đề nghị UNESCO ghi danh phở vào Danh sách Di sản Văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

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Ban tổ chức cuộc thi Sáng tạo IP văn hóa từ Di sản Văn hóa phi vật thể phở Hà Nội năm 2026 chụp ảnh cùng các tác giả đoạt giải

Với mục tiêu tìm kiếm những ý tưởng sáng tạo độc đáo, xây dựng hệ thống nhận diện, hình ảnh và các sản phẩm IP văn hóa từ di sản phở, cuộc thi tạo cơ hội để các tác giả, nhóm tác giả khai thác giá trị truyền thống bằng tư duy và ngôn ngữ sáng tạo đương đại.

Sau hơn 2 tháng phát động (từ 24/7 - 30/9) và qua nhiều vòng chấm chọn, Ban tổ chức đã lựa chọn được 20 tác phẩm trao cho 20 giải thưởng từ 600 tác phẩm dự thi với nhiều ý tưởng sáng tạo từ di sản phở Hà Nội.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội cho biết, lễ trao giải hôm nay không chỉ khép lại mùa thi đầu tiên mà còn mở ra những cơ hội mới trong hành trình đưa di sản phở Hà Nội đến gần hơn với công chúng. Ông Trương Minh Tiến đồng thời kỳ vọng các tác phẩm có giá trị sẽ tiếp tục được hoàn thiện, phát triển và ứng dụng vào thực tiễn, từng bước hình thành những sản phẩm IP văn hóa có bản sắc, có sức lan tỏa và giá trị kinh tế.

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Ông Trương Minh Tiến, Chủ tịch Hiệp hội UNESCO Hà Nội chia sẻ với báo chí về cuộc thi Sáng tạo IP văn hóa từ Di sản Văn hóa phi vật thể phở Hà Nội năm 2026

Cuộc thi là cầu nối giữa di sản văn hóa với các lĩnh vực thiết kế, mỹ thuật, truyền thông, xuất bản, sản phẩm lưu niệm và công nghiệp văn hóa. Qua đó, những câu chuyện về phở Hà Nội được tái hiện bằng nhiều hình thức thể hiện mới mẻ, đa dạng, gần gũi hơn với đời sống hiện đại.

Dù là năm đầu tiên tổ chức nhưng cuộc thi đã thu hút được đa dạng các sản phẩm IP văn hóa phở, bao gồm tranh ký họa, game phở, website, và cả những sản phẩm ứng dụng khác. Có những sản phẩm đã hoàn thiện và được sản xuất thành đồ lưu niệm thu hút người dân, có những sản phẩm đang là ý tưởng xuất sắc sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển để triển khai ứng dụng.

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Tác giả Tôn Nữ Mai Trang, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp bên tác phẩm đoạt giải Nhất "Cho một phở tái"

Đoạt giải Nhất với tác phẩm “Cho một phở tái”, tác giả Tôn Nữ Mai Trang, Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp chia sẻ: "Qua tác phẩm, mình muốn truyền tải tất cả các giá trị, ý tưởng vào trong bát phở. Ở đây có thể thấy những đặc trưng của một bát phở với hoa hồi, hành, thịt… tất cả các hương vị để tạo nên bát phở. Về nghệ thuật, mình có lồng ghép một chút các thủ pháp để làm nổi bật ý tưởng. Đồng thời cũng giới thiệu tới công chúng về kỹ thuật sơn mài truyền thống khi “vay mượn” một chút kỹ thuật cẩn trứng trong sơn mài vào tác phẩm”.

Là một người trẻ đam mê ẩm thực Việt, Mai Trang đã khéo léo tôn vinh di sản phở qua ngôn ngữ mỹ thuật giàu tính thẩm mỹ. Bức tranh gây ấn tượng mạnh với hình ảnh bát phở tái đặt ở vị trí trung tâm, bao quanh là các gia vị đặc trưng như chanh, hồi, quế, hành thơm và quẩy. Đặc biệt, nữ tác giả trẻ còn lồng ghép tinh tế biểu tượng cầu Thê Húc cùng họa tiết vân mây cổ, vừa làm đậm nét chiều sâu di sản Hà Nội, vừa đánh thức mọi giác quan của người thưởng lãm.

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Khách tham quan triển lãm

“Đến với cuộc thi lần này, tác phẩm của tôi là một website tương tác về phở, trong đó còn có một trò chơi nhỏ để mọi người có thể tương tác và có thể hiểu được cách làm một bát phở, cụ thể hơn là làm một bát phở có hương vị chuẩn Hà Nội như thế nào. Từ đó, mọi người có thể áp dụng trải nghiệm này để nấu được phở thật ngon ngay tại nhà mình, cho mọi người trong gia đình”, Nguyễn Việt Cường, sinh viên Đại học Phương Đông, tác giả website tương tác trải nghiệm làm phở “Nghệ nhân phở phố cổ” đoạt giải Nhì chia sẻ.

Vũ Chiến Thắng, sinh viên năm 2 trường Đại học CMC, tác giả game “Hương phở” cũng đoạt giải Nhì cho biết: “Sản phẩm của tôi là một tựa game lấy chủ đề Phở Hà Nội. Trong thời đại ngày nay, việc truyền bá văn hóa rất quan trọng và một phương thức tiếp cận đến người trẻ hiệu quả chính là qua việc chơi game. Bởi đối với người trẻ, chơi game sẽ mang lại nhiều hứng thú hơn, cũng bởi vậy mà những câu chuyện, giá trị văn hóa sẽ thông qua trò chơi đến với người trẻ dễ dàng hơn”.

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Triển làm hấp dẫn các bạn trẻ bởi những ý tưởng sáng tạo độc đáo, chuyển tải nhiều thông điệp văn hóa ý nghĩa về phở Hà Nội

Trong khuôn khổ chương trình, bên cạnh Lễ trao giải sẽ diễn ra các hoạt động: Khai mạc không gian trưng bày sáng tạo di sản ẩm thực phở; Trải nghiệm trình diễn và thưởng thức ẩm thực phở; Tọa đàm “Giữ gìn hương vị phở Hà Nội” và các hoạt động quảng bá truyền thông khác.

Với thông điệp “Sáng tạo từ di sản - Lan tỏa tinh hoa phở Hà Nội”, Lễ trao giải không chỉ khép lại hành trình tìm kiếm, tôn vinh những ý tưởng sáng tạo từ di sản phở, mà còn mở ra những hướng tiếp cận mới trong kết nối di sản văn hóa với công nghiệp sáng tạo.

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Triển lãm tại không gian mở Quảng trường phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Thông qua hoạt động này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội kỳ vọng góp phần quảng bá hình ảnh phở Hà Nội, nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; đồng thời khuyến khích các hoạt động sáng tạo, đưa di sản trở thành nguồn cảm hứng và nguồn lực cho phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa Thủ đô.

Thư Vũ/VOV.VN
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