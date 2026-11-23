Diễn đàn diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 20-22/11, với sự tham gia của 116 đại biểu từ 22 quốc gia, cùng các đại sứ, quan chức chính phủ, học giả, chuyên gia, đại diện giới văn hóa và quan chức Ban Thư ký SCO.

Tại diễn đàn, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã nhấn mạnh đối thoại văn hóa là cầu nối quan trọng giúp các quốc gia tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và thúc đẩy hòa bình.

“Trong thời điểm các cuộc thảo luận trên toàn thế giới đang bị bao trùm bởi xung đột và bất ổn, thì tại Ấn Độ, chúng ta đang cùng nhau đối thoại về những mối liên kết giữa các nền văn minh. Điều này vô cùng ý nghĩa, bởi vì sự bảo đảm vững chắc nhất cho hòa bình toàn cầu chính là sự kết nối về văn hóa”, ông Narendra Modi nói.

Ông Modi đề cập những dấu ấn giao lưu lâu đời giữa các nền văn minh châu Á, từ sự lan tỏa của sử thi Ramayana, truyện ngụ ngôn Panchatantra đến những trao đổi về toán học, âm nhạc, kiến trúc và tôn giáo.

Diễn đàn Đối thoại Văn minh SCO lần đầu tiên được tổ chức tại Ấn Độ.

Một buổi biểu diễn văn hóa trong khuôn khổ Diễn đàn.

Theo ông Modi, những mối liên hệ lịch sử này cần được phát huy thông qua các hoạt động hợp tác thiết thực, như số hóa bản thảo cổ, nghiên cứu chung, tổ chức triển lãm, trao đổi học giả và nghệ sĩ. Đặc biệt, công nghệ số và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể giúp bảo tồn và đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Trong ba ngày làm việc của Diễn đàn, các đại biểu tập trung thảo luận về bảo tồn di sản, nghệ thuật, kiến trúc, ngôn ngữ, văn học, chữ viết, bản thảo cổ và các truyền thống tôn giáo, triết học. Nhiều hoạt động tham quan triển lãm, giới thiệu nghệ thuật và di sản Phật giáo cũng được tổ chức, giúp làm nổi bật sự giao thoa văn hóa giữa các quốc gia trong khu vực.

Tuyên bố Indraprastha nhấn mạnh sự cần thiết phải tôn trọng bản sắc và đóng góp riêng của mỗi nền văn minh, đồng thời khuyến khích các nước tăng cường hợp tác bảo vệ di tích, cổ vật, di sản văn hóa phi vật thể; đẩy mạnh số hóa tư liệu, trao đổi học thuật và ngăn chặn buôn bán trái phép cổ vật.

Đáng chú ý, Ấn Độ đề xuất tổ chức Diễn đàn Đối thoại Văn minh SCO hai năm một lần nhằm duy trì trao đổi thường xuyên và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác lâu dài.

Với thông điệp “Thế giới là một gia đình”, diễn đàn góp phần khẳng định vai trò của giao lưu văn hóa trong kết nối các quốc gia, giúp những giá trị được vun đắp qua nhiều thế hệ tiếp tục được bảo tồn và phát huy trong đời sống hiện đại.