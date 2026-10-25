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Siêu việt: Đừng chỉ tìm nơi trú ẩn, hãy căng buồm ra đại dương cuộc đời

Chủ Nhật, 16:03, 25/10/2026
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VOV.VN - Cuốn sách Siêu việt: Góc nhìn hiện đại về tâm lý học nhân văn, của nhà tâm lý học người Mỹ Scott Barry Kaufman mở ra hành trình khám phá đầy cuốn hút về những bí mật sâu thẳm của tâm trí, giúp chúng ta hiểu cách sống trọn vẹn với tiềm năng của chính mình.

Không đơn thuần là một cuốn sách truyền cảm hứng, Siêu việt: Góc nhìn hiện đại về tâm lý học nhân văn, đặt ra câu hỏi quan trọng: Chúng ta phải sống như thế nào để không chỉ chạy theo thành công, mà còn thực sự trưởng thành, hạnh phúc và tìm thấy ý nghĩa cuộc đời?

sieu viet Dung chi tim noi tru an, hay cang buom ra dai duong cuoc doi hinh anh 1
(Ảnh minh họa)

Không cần hoàn hảo mới có thể hạnh phúc

Dựa trên những nghiên cứu tâm lý học hiện đại, Kaufman đối thoại với lý thuyết tháp nhu cầu nổi tiếng của nhà tâm lý học Abraham Maslow. Con người cần an toàn, kết nối, tình yêu thương và lòng tự trọng trước khi hướng tới những mục tiêu phát triển cao hơn. Tuy nhiên, tác giả cho rằng chúng ta không nhất thiết phải đáp ứng hoàn toàn từng nhu cầu theo một trình tự cứng nhắc mới có thể trưởng thành.

Cuộc sống vốn không hoàn hảo. Một người vẫn có thể lo lắng về tương lai nhưng hết lòng yêu thương gia đình. Một người từng chịu tổn thương vẫn có thể tìm thấy niềm vui trong công việc và những mối quan hệ mới. Ngay cả khi chưa đạt được thành công mong muốn, chúng ta vẫn có thể sống tử tế, học hỏi và phát triển.

Thông điệp đáng suy ngẫm nhất là: Bạn không cần trở thành một con người hoàn hảo mới có thể sống một cuộc đời đáng giá. Đừng chờ đến khi mọi khó khăn biến mất mới bắt đầu thực hiện ước mơ. Đừng đợi hết sợ hãi mới dám bước tới. Sự trưởng thành có thể bắt đầu ngay giữa những bất an, khiếm khuyết và thử thách mà chúng ta đang đối mặt.

Bí mật chiếc thuyền buồm giữa đại dương cuộc đời

Một hình ảnh nổi bật trong cuốn sách là chiếc thuyền buồm giữa đại dương, được Kaufman sử dụng để lý giải hành trình phát triển con người. Thay vì hình dung cuộc đời như một kim tự tháp phải leo từng bậc, ông gợi ý rằng chúng ta cần một thân thuyền vững chắc và cánh buồm đủ rộng để tiến về phía trước.

Thân thuyền tượng trưng cho những nhu cầu nền tảng như an toàn, kết nối và lòng tự trọng. Cánh buồm đại diện cho những động lực phát triển như khám phá, tình yêu thương và mục đích sống.

sieu viet Dung chi tim noi tru an, hay cang buom ra dai duong cuoc doi hinh anh 2
Bìa sách Siêu việt, Nguyễn Mạnh Hùng dịch

Một con thuyền không thể đi xa nếu liên tục bị thủng, nhưng nếu chỉ chăm chăm giữ cho thuyền an toàn, nó cũng chẳng thể khám phá đại dương bao la. Con người cũng vậy: chỉ tìm kiếm sự an toàn có thể khiến chúng ta sợ thay đổi, trong khi mải mê theo đuổi thành công mà quên chăm sóc bản thân sẽ khiến cuộc sống mất cân bằng.

Tinh thần cốt lõi của cuốn sách được thể hiện qua câu nói: “Sự trưởng thành là một hướng đi, không phải một đích đến”. Đây là cách diễn đạt cô đọng tư tưởng của tác giả, nhấn mạnh rằng phát triển bản thân là hành trình học hỏi, khám phá và hoàn thiện liên tục, chứ không phải một danh hiệu đạt được rồi kết thúc.

Sống không chỉ để thành công, mà còn để yêu thương

Đi xa hơn khát vọng khẳng định bản thân, Siêu việt hướng người đọc tới một câu hỏi sâu sắc: Liệu cuộc đời có thực sự viên mãn nếu chúng ta chỉ sống vì lợi ích của riêng mình?

Scott Barry Kaufman là nhà tâm lý học và nhà khoa học nhận thức người Mỹ, nổi tiếng với những nghiên cứu về trí thông minh, khả năng sáng tạo, sự phát triển cá nhân và tiềm năng con người. Ông nhận bằng tiến sĩ tâm lý học nhận thức tại Đại học Yale và từng theo học tại Đại học Cambridge.

Kaufman từng giảng dạy và nghiên cứu tại nhiều cơ sở giáo dục đại học, đồng thời tích cực phổ biến kiến thức tâm lý học tới công chúng. Ông là tác giả của nhiều cuốn sách bán chạy như: Không có năng khiếu bẩm sinh? Định nghĩa lại trí thông minh, Được lập trình để sáng tạo và Siêu việt.

Điểm nổi bật trong công trình của Kaufman là nỗ lực vượt qua những quan niệm cố định về năng lực con người. Ông quan tâm đến cách mỗi cá nhân khám phá thế mạnh, vượt qua rào cản tâm lý và tìm thấy môi trường để phát triển.

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Truyện ngắn "Trong đoàn quân"

VOV.VN - Bức tranh gánh nặng thời chiến và nỗi đau hy sinh của những người lính, người mẹ, người vợ hậu phương luôn là dòng chảy ân sâu nặng trong văn học nước nhà.

Đỗ Anh Vũ/VOV3
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