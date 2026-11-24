Từ 17 giờ đến 21 giờ ngày 24/11, diễn ra sự kiện “Đêm trăm đèn” tại Bảo tàng Đà Nẵng, số 42 Bạch Đằng. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam.

Sự kiện do nhóm sinh viên chuyên ngành Truyền thông đa phương tiện, Trường Đại học FPT Đà Nẵng thực hiện trong khuôn khổ đồ án tốt nghiệp, thuộc dự án truyền thông “Bảo tàng: Đêm”. Dự án hướng đến người trẻ từ 18 đến 24 tuổi tại Đà Nẵng nhằm mở rộng cách nhìn về bảo tàng: từ nơi tham quan, tìm hiểu lịch sử, văn hóa thành không gian có tiềm năng kết hợp trải nghiệm, giải trí và kết nối.

Nghệ nhân làm đèn lồng Hội An

Lấy cảm hứng từ lồng đèn Hội An, sự kiện có 8 hoạt động. Người tham gia check-in tại khu lồng đèn “Góc phố lên đèn”; xem trình chiếu 3D Mapping “Dấu sáng phố Hội”, kết hợp hình ảnh, âm thanh và chuyển động để kể câu chuyện về nghề làm lồng đèn Hội An; khám phá không gian nghệ thuật sắp đặt “Trăm đèn trong đêm”. Tại khu “Đèn mình lên phố”, người tham gia chọn mẫu, tự vẽ và trang trí lồng đèn trên giấy; hình vẽ được quét, số hóa và hiển thị trên màn hình LED dưới dạng lồng đèn kỹ thuật số. Chương trình còn có buổi thực hành vẽ lồng đèn, khu trò chơi, khu ẩm thực và khu bán sản phẩm lưu niệm của dự án.

Hội An - nơi ánh đèn lồng đã trở thành một phần hồn cốt của phố cổ.

Đây là lần thí điểm mô hình trải nghiệm bảo tàng vào buổi tối. Sau sự kiện, nhóm sinh viên sẽ tổng hợp ý kiến của người tham gia, đánh giá mức độ đón nhận của người trẻ đối với mô hình này.