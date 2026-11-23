Dự và chung vui với nhân dân các dân tộc trong tỉnh có Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà cùng đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương và du khách.

Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham quan không gian sắc màu văn hóa Lào Cai

Không gian văn hóa trà Shan và sắc màu thổ cẩm tại khu vực phố đi bộ Trung tâm hành chính tỉnh đã đón hàng nghìn lượt người dân đến tham quan, trải nghiệm. Điểm nhấn sôi động mở màn đêm hội là chương trình diễu diễn đường phố quy mô lớn xuất phát từ đường Điện Biên tiến về khu vực Quảng trường 19/8. Tham gia đoàn diễu diễn là các nghệ nhân, diễn viên quần chúng đại diện cho 8 dân tộc: Kinh, Cao Lan, Mông, Thái, Pa Dí, Tày, Khơ Mú và Dao. Mỗi khối diễu diễn mang đến một sắc thái riêng biệt qua những bộ trang phục truyền thống rực rỡ, âm nhạc dân gian, đạo cụ và các điệu múa đặc trưng như tiếng khèn Mông, đàn Tính, hát Then của người Tày, múa quạt của người Thái hay làn điệu Sình ca của người Cao Lan, tạo nên một bức tranh văn hóa đa dạng, giàu bản sắc ngay giữa lòng phố thị.

Chương trình nghệ thuật để lại ấn tượng sâu sắc với người dân

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Lào Cai - Sắc màu hội tụ" chính thức khai màn được dàn dựng công phu gồm phần khai từ, nghi lễ và ba chương liền mạch: Tinh hoa văn hóa, Sắc màu di sản và khát vọng Việt Nam. 11 tiết mục ca, múa, nhạc kết hợp hoạt cảnh dân gian đương đại như "Hương sắc vùng cao", "Chiếc khăn Piêu", "Linh thiêng Bảo Hà", "Điều chưa thấy trong văn tự người Dao", "Muôn sắc Lào Cai" đến "Việt Nam tự hào tiếp bước tương lai" và đại cảnh "Bài ca đại đoàn kết", chương trình đã tôn vinh vẻ đẹp văn hóa, con người vùng đất Lào Cai; khẳng định vai trò chủ thể sáng tạo, gìn giữ và thụ hưởng di sản của nhân dân các dân tộc. Sau phần nghệ thuật, khán giả tiếp tục hòa mình vào không gian trẻ trung của mini concert "Lào Cai say hi" và trình diễn DJ sôi động.

Không chỉ là dịp quảng bá giá trị di sản văn hóa, đêm hội "Lào Cai - Sắc màu hội tụ" còn lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng vươn lên xây dựng quê hương Lào Cai ngày càng phát triển.

Chị Đinh Thu Hiền tham dự đêm hội hào hứng chia sẻ: "Em thấy không gian văn hóa ở đây rất rực rỡ sắc màu, đa dạng và đậm đà bản sắc vùng miền. Có cả hoạt động nhảy múa ở lễ hội đường phố và thưởng thức các tiết mục văn nghệ rất đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc của Lào Cai. Trang phục của đồng bào các dân tộc cũng rất độc đáo, bắt mắt và khiến em thực sự ấn tượng".