Sôi nổi Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở vùng cao Quảng Ngãi

Nhiều địa phương còn có cách làm mới khi lồng ghép các hoạt động hướng dẫn kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, giúp ngày hội thêm thiết thực, gắn bó với đời sống người dân.

Từ đầu tháng 11 đến nay, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc rộn ràng khắp các thôn, làng vùng núi tỉnh Quảng Ngãi. Ở những nhà rông, nhà sinh hoạt cộng đồng, bà con các dân tộc cùng tập trung, khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và gặp gỡ, chia sẻ chuyện làm ăn, cuộc sống. Mỗi địa phương có cách tổ chức riêng nhưng đều hướng đến việc tăng cường tình đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng.

Các hoạt động tại ngày hội Đại Đoàn kết toàn dân tộc - Ngày Văn hóa Việt Nam tại thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi.

Ngày 11/11, tại nhà rông thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông rộn ràng tiếng nói cười. Trong trang phục truyền thống, người Xơ Đăng từ các thôn trong xã cùng tập trung về đây tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếng cồng chiêng, những điệu múa xoang, câu hát nối nhau vang lên, tạo nên không khí vui tươi, đậm sắc màu văn hóa cộng đồng.

Không chỉ có văn nghệ, ngày hội năm nay có nhiều hoạt động gắn với đời sống và công việc sản xuất của người dân. Bên cạnh những cuộc giao lưu, bà con cùng trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây cà phê, tìm hiểu cách nhận biết quả chín, phân loại hạt và bảo quản nông sản. Với người dân vùng cao, cà phê là một trong những cây trồng mang lại nguồn thu nhập quan trọng, những kiến thức thiết thực này được bà con quan tâm.

Chị Y Trang, người dân thôn Tu Mơ Rông, xã Tu Mơ Rông cho biết, đến với ngày hội, chị không chỉ được gặp gỡ, giao lưu mà còn có thêm cơ hội tìm hiểu cách chăm sóc cây cà phê xứ lạnh.

“Năm nay ngày hội rộn ràng hơn, bà con cùng tập luyện, biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, hát Ting Ting. Qua đó, mọi người thêm gần gũi, các cháu cũng có dịp học những điệu múa, lời hát của ông bà, cha mẹ”, chị Y Trang nói.

Từ ngày hội điểm ở thôn Tu Mơ Rông, không khí vui tươi tiếp tục lan tỏa đến các thôn, làng khác trong xã. Từ nay đến hết ngày 24/11, xã Tu Mơ Rông tổ chức các hoạt động tại 8 thôn còn lại và khu vực trung tâm xã. Bên cạnh giao lưu hát múa, tranh tài trong các trò chơi dân gian, văn nghệ, thể thao còn có phần biểu dương những hộ gia đình tiêu biểu, người có uy tín; vận động cộng đồng chung tay hỗ trợ hộ nghèo và ra mắt Câu lạc bộ múa xoang.

Điểm mới trong Ngày hội Đại đoàn kết năm nay ở xã Tu Mơ Rông là hội thi tìm hiểu kiến thức và thực hành về cây cà phê cấp xã. Mỗi thôn lựa chọn 2 người am hiểu về cây cà phê tham gia. Các phần thi tập trung vào kỹ thuật chăm sóc, nhận biết sâu bệnh, thu hái quả chín, phân loại hạt, bảo quản sản phẩm và bảo vệ môi trường trong sản xuất.

Việc đưa kiến thức trồng cây cà phê vào ngày hội xuất phát từ thực tế sản xuất tại địa phương. Đây là cây trồng chủ lực, gắn với sinh kế của nhiều gia đình ở Tu Mơ Rông. Tuy nhiên, một số hộ vẫn giữ thói quen thu hái theo kinh nghiệm, tỷ lệ hái quả xanh còn cao, ảnh hưởng chất lượng và giá trị nông sản. Thông qua hội thi và hướng dẫn thực hành, địa phương giúp bà con từng bước thay đổi cách chăm sóc, thu hoạch, nâng cao chất lượng cà phê.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông cho biết, địa phương lựa chọn những nội dung này xuất phát từ nhu cầu thiết thực của người dân. Ngày hội không chỉ tạo sân chơi, tăng cường giao lưu mà còn là dịp để bà con cùng học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, gìn giữ văn hóa truyền thống.

Ông Võ Trung Mạnh cho biết thêm: “Thông qua việc lồng ghép này, chúng tôi không làm hội thao hay phong trào thuần túy mà muốn mang đến giải pháp trực tiếp giúp cho đời sống kinh tế của người dân. Qua thực hành trực tiếp tại ngày hội, chúng tôi kỳ vọng bà con nhìn thấy ngay cái lợi ích rõ ràng giữa việc hái quả xanh và quả chín như thế nào. Chuyển biến lớn nhất mà chúng tôi hướng tới là thay đổi tư duy sản xuất của người Xơ Đăng từ canh tác tự phát sang sản xuất có kỹ thuật, nâng cao chất lượng”.

Chia sẻ về cách trồng và chăm sóc cây cà phê.

Cùng với phát triển kinh tế, việc gìn giữ những nét văn hóa truyền thống của người Xơ Đăng cũng được xã Tu Mơ Rông chú trọng. Với bà con nơi đây, tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang hay những câu hát Ting Ting không đơn thuần là hoạt động biểu diễn văn nghệ mà còn gắn liền với sinh hoạt cộng đồng, đời sống tinh thần và tâm linh qua nhiều thế hệ.

Không riêng xã Tu Mơ Rông, không khí Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc đang lan tỏa tại các thôn, làng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Toàn tỉnh có 96/96 xã, phường, đặc khu với 1.098/1.098 khu dân cư tổ chức ngày hội gắn với Ngày Văn hóa Việt Nam. Các hoạt động diễn ra từ ngày 01/11 đến 18/11/2026, khuyến khích tập trung vào ngày 18/11. Những hoạt động văn hóa cộng đồng tiếp tục được duy trì, kết nối trong khuôn khổ Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết toàn dân tộc đến hết ngày 24/11/2026.

Ông Võ Trung Mạnh, Bí thư Đảng ủy xã Tu Mơ Rông trao quà tặng người dân.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi cho biết, thông qua các hoạt động của ngày hội, Mặt trận hướng đến mục tiêu xây dựng khu dân cư ấm no, hạnh phúc, góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh.

Bà Nguyễn Thị Ánh Lan cho biết thêm: “Mục đích cao cả và sâu sắc nhất là thông qua các hoạt động của ngày hội góp phần xây dựng khu dân cư ấm no, hạnh phúc, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Vì vậy, ngày hội được tổ chức với hai phần chính là phần lễ và phần hội, trong đó điều quan trọng là huy động, vận động đông đảo bà con nhân dân tại các khu dân cư, khu phố tích cực tham gia”.