Sức sống văn hóa biển đảo trong đời sống người dân Lý Sơn (Quảng Ngãi)

Những giá trị ấy không chỉ được lưu giữ trong ký ức mà còn hiện diện trong đời sống thường ngày, được các thế hệ gìn giữ, trao truyền và tiếp nối.

Lời ru, nghi lễ lưu giữ hồn cốt văn hóa biển đảo

Tiếng sóng biển rì rào hòa trong lời hát ru trầm ấm của bà Đỗ Thị Hảo, 80 tuổi, ở thôn Tây An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn. Được nhiều người gọi là “Người đàn bà hát ru Hoàng Sa”, bà Hảo đã dành nhiều năm gìn giữ những câu hát kể chuyện cha ông ra khơi giữ biển, chuyện người vợ ngóng chồng nơi đảo xa.

Từ những làn điệu được mẹ truyền dạy thuở nhỏ, bà Hảo ghi nhớ rồi chuyển những câu thơ về Hoàng Sa, Trường Sa thành lời ru. Qua giọng hát mộc mạc, hình ảnh những đội hùng binh năm xưa vâng lệnh triều đình, vượt sóng gió ra biển lớn thực thi nhiệm vụ được tái hiện đầy xúc động. Đó còn là nỗi lòng của những người vợ ở quê nhà, ngày đêm mong ngóng người thân trở về sau những chuyến biển nhiều hiểm nguy.

Đua thuyền Tứ Linh ở đặc khu Lý Sơn.

Với bà Hảo, mỗi lần cất tiếng hát cũng là một lần kể lại câu chuyện lịch sử của quê hương, nhắc nhớ công lao những người đã ra đi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Bà mong muốn lớp trẻ tiếp tục tìm hiểu, học hát và gìn giữ những làn điệu dân gian này.

“Khi mình hát cũng là để truyền lại câu chuyện về những người lính trong đội hùng binh Hoàng Sa đã ra đi giữ đảo, trong đó có ông của mình. Khi hát lên, mình mong muốn các em học sinh cũng sẽ dần tìm đến đây để lắng nghe. Qua những câu hát, mình muốn truyền tải ý nguyện của các bậc tiền nhân trong đội hùng binh Hoàng Sa, những người đã tình nguyện ra đảo, gìn giữ chủ quyền biển đảo”, bà Đỗ Thị Hảo nói.

Ngư dân đảo Lý Sơn thổi ốc u thực hiện nghi lễ tiễn đưa hình nhân binh phu.

Nếu lời ru lưu giữ ký ức bằng âm điệu thì Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa lại là cách người dân Lý Sơn tưởng nhớ tiền nhân qua những nghi thức truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong không gian trang nghiêm của buổi lễ, các nghi thức tế lễ tưởng niệm những người lính Hoàng Sa, Trường Sa năm xưa được tổ chức thành kính. Họ từng vượt biển bằng những chiếc thuyền buồm thô sơ, đối mặt với sóng to, gió lớn để thực thi nhiệm vụ theo lệnh triều đình. Có người trở về, có người mãi mãi nằm lại giữa biển khơi.

Những chiếc thuyền mô hình trong nghi lễ gợi nhắc phương tiện cha ông từng sử dụng để vượt biển đến các vùng đảo xa. Sau phần lễ chính, người dân còn tổ chức đua thuyền, gửi gắm ước vọng mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đánh bắt thuận lợi và cuộc sống bình yên.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh (74 tuổi) trưởng làng ở An Hải cho biết, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là dịp để người dân tưởng nhớ những người đã ngã xuống khi ra khơi làm nhiệm vụ:

Ông Nguyễn Ngọc Thanh chia sẻ: “Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa là dịp tưởng nhớ những người lính trong Đội hùng binh Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải. Trước đây, cha ông mình đã vượt biển ra quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa để thực thi nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo. Lễ tế nhằm tưởng nhớ, tri ân những người đã không quản hiểm nguy, xả thân vì đất nước nơi biển đảo xa xôi”.

Với người dân Lý Sơn, Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa không chỉ là nghi thức tưởng niệm mà còn là dịp trao truyền lịch sử, bồi đắp niềm tự hào và ý thức trách nhiệm với biển đảo quê hương cho thế hệ hôm nay.

Tri thức bản địa và nghĩa tình bồi đắp văn hóa người đảo

Văn hóa Lý Sơn còn được lưu giữ trong nếp lao động, những kinh nghiệm sản xuất được người dân tích lũy qua nhiều thế hệ. Trên những cánh đồng cát trắng, cây tỏi, cây hành không chỉ là nguồn sinh kế mà còn gắn với tri thức thích ứng với điều kiện tự nhiên đặc thù của hòn đảo này.

Lễ khao lề thế lính Hoàng Sa tại Di tích quốc gia Đình làng An Vĩnh, đặc khu Lý Sơn.

Ông Nguyễn Thành Dũng, ở khu dân cư số 3, thôn Đông An Vĩnh, có gia đình cả 3 thế hệ gắn bó với nghề trồng trọt. Từ những ngày phụ giúp cha mẹ, ông đã quen với từng mùa xuống giống, chăm sóc và thu hoạch tỏi, hành. Qua thời gian, ông tìm cách cải tiến phương thức sản xuất, đưa hệ thống tưới vào đồng ruộng để giảm sức lao động. Trước đây, việc tưới nước chủ yếu làm thủ công, cần nhiều người cùng làm; nay, hệ thống tưới giúp một người đảm nhiệm công việc vốn cần nhiều nhân lực. Ông Dũng còn hỗ trợ tưới nước cho những hộ sản xuất nhỏ khi vào vụ cao điểm.

Một kinh nghiệm canh tác đặc trưng của người dân Lý Sơn là sử dụng cát trắng phủ trên mặt ruộng. Theo ông Dũng, lớp cát giúp hạn chế sức nóng tác động lên đất trong những tháng nắng, tạo điều kiện thuận lợi cho cây trồng phát triển. Người dân cũng xem đây là một trong những yếu tố góp phần tạo nên chất lượng, hương vị riêng của tỏi, hành Lý Sơn.

Ông Nguyễn Thành Dũng nói: “Cây tỏi, cây hành ở Lý Sơn cần có lớp cát trắng phủ trên mặt ruộng. Cát giúp hạn chế nóng cho đất vào mùa nắng, tạo điều kiện để cây phát triển và góp phần làm nên chất lượng nông sản của đảo”.

Ngư dân Lý Sơn trồng hành.

Nếu trên đồng ruộng, người dân chia sẻ kinh nghiệm để duy trì sinh kế thì ngoài biển, tinh thần tương trợ càng trở nên quan trọng. Với ngư dân Lý Sơn, biển không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là không gian gắn bó suốt cuộc đời, nơi họ đối mặt với sóng gió và những tình huống hiểm nguy.

Ngư dân Lê Đủ (60 tuổi), ở đặc khu Lý Sơn, bắt đầu đi biển từ năm 23 tuổi. Gần 37 năm gắn bó với nghề, ông đã nhiều lần đến các ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa. Những chuyến biển để lại nhiều kỷ niệm, trong đó có những chiếc vỏ ốc, sinh vật biển được ông tìm thấy ở các ngư trường rồi mang về lưu giữ. Có những chiếc vỏ ốc đã theo ông hơn 20 năm.

Những năm tháng bám biển giúp ông Đủ thấu hiểu những bất trắc giữa trùng khơi. Ngư dân Lê Đủ cho biết, mỗi chuyến ra khơi không chỉ là hành trình mưu sinh mà còn là tình yêu dành cho biển đảo quê hương.

“Biển là quê hương. Tôi đi biển đã 37 năm năm nay, mỗi năm ở nhà chỉ 2 tháng. Chuyến biển mới cập bờ, tầm vài ngày nữa lấy vật dụng cần thiết rồi sẽ ra khơi trở lại", ngư dân Lê Đủ tâm sự.

Ngư dân Lý Sơn với kỷ vật mang về từ ngư trường Trường Sa.

Trên những con tàu cá, lá cờ Tổ quốc luôn hiện diện, trở thành hình ảnh quen thuộc trong hành trình vươn khơi của ngư dân. Giữa biển rộng, sự hỗ trợ, sẻ chia giữa những người cùng làm nghề không chỉ giúp họ vượt qua khó khăn mà còn tạo nên sự gắn kết bền chặt trong cộng đồng cư dân đảo.

Ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Đảng ủy Đặc khu Lý Sơn cho rằng, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt giữa biển đảo đã góp phần hình thành tinh thần đoàn kết, tương trợ trong đời sống người dân. Sự gắn bó ấy thể hiện từ cách xây dựng nhà cửa, sinh hoạt hằng ngày đến việc giúp đỡ nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn trên biển.

Ông Nguyễn Minh Trí cho biết thêm: “Điều kiện sinh sống giữa những thách thức lớn như vậy cho nên tính mà đoàn kết, cố kết cộng đồng dựa vào nhau, từ việc người ta xây nhà là người ta đã thấy rồi, họ xây sát sát vào nhau, chung lưng đấu cật để mà chống chọi với thiên nhiên.Trước biển cả bao la, con người luôn cảm thấy mình nhỏ bé. Khi cảm nhận được sự nhỏ bé ấy, người ta càng có xu hướng dựa vào nhau. Chính sự nương tựa, gắn bó đó đã hình thành nên tinh thần đoàn kết trong cộng đồng”.